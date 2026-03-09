Ermittler prüfen dubiose Geldquellen der Morettis − steckt ein Schneeballsystem dahinter?

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana richten die Ermittler nun ihren Fokus auf die Finanzen des Betreiberpaars Jacques und Jessica Moretti. (Archiv) AFP/Maxime Schmid

Neue Dokumente rücken die Finanzen des Betreiberpaars Moretti ins Zentrum der Ermittlungen. Behörden prüfen, ob das Vermögen hinter der Bar «Le Constellation» teilweise aus kriminellen Quellen stammt.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bundespolizei untersucht die Finanzen der Betreiber der Bar «Le Constellation» und prüft den Verdacht auf Geldwäscherei.

Ein interner Bericht beschreibt ein mögliches Schneeballsystem aus Krediten, Versicherungszahlungen und verschachtelten Firmenstrukturen.

Die Staatsanwaltschaft führt die Ermittlungen weiter und lässt mehrere Konten des Betreiberpaars sperren. Mehr anzeigen

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, bei der in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 verletzt wurden, geraten die Betreiber zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Neue Dokumente zeigen, dass sich die Untersuchungen inzwischen verstärkt auf die finanziellen Aktivitäten des Betreiberpaars Jacques und Jessica Moretti konzentrieren.

Laut einem internen Bericht der schweizerischen Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) besteht der Verdacht, dass Teile des Vermögens, mit dem mehrere Gastronomiebetriebe finanziert wurden, aus kriminellen Quellen stammen könnten. Mehrere Banken hatten nach der Brandkatastrophe ungewöhnliche Transaktionen im Umfeld der Morettis gemeldet.

Die Ermittler analysierten daraufhin Kontobewegungen, Kreditunterlagen und Geschäftsstrukturen der Familie. Dabei stiessen sie auf komplexe Geldflüsse zwischen verschiedenen Firmen sowie auf Bargeldeinzahlungen, deren Herkunft teilweise unklar ist. Laut Bericht könnten einzelne Konten als sogenannte Durchlaufkonten verwendet worden sein, um finanzielle Ströme schwer nachvollziehbar zu machen.

Morettis expandieren fast komplett fremdfinanziert

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem raschen Ausbau des Gastronomie- und Immobilienportfolios der Morettis. Die Ermittler sprechen von einer aggressiven Expansionsstrategie, die fast vollständig fremdfinanziert gewesen sein soll. Mehrere Firmen erscheinen laut Bericht als wirtschaftlich schwach oder gar als «leere Hüllen», deren Liquidität durch interne Überweisungen zwischen Gesellschaften vorgetäuscht worden sein könnte.

Zudem prüfen die Behörden den Verdacht eines Ponzi-ähnlichen Systems: Neue Kredite könnten aufgenommen worden sein, um bestehende Verpflichtungen zu bedienen und gleichzeitig nach aussen den Eindruck eines erfolgreichen Geschäftsmodells zu vermitteln.

Auch frühere Brände in Betrieben der Morettis stehen im Fokus. So kam es 2023 im Restaurant «Vieux Chalet» und Anfang 2024 bereits einmal in der Bar «Le Constellation» zu Feuerereignissen, nach denen Versicherungen Entschädigungen auszahlten. Ermittler untersuchen nun, ob diese Zahlungen teilweise missbräuchlich erlangt worden sein könnten.

Versicherungsgelder für Luxusautos verwendet

Ein weiterer Punkt betrifft die Verwendung der Gelder. Analysen der Konten deuten laut Bericht darauf hin, dass Teile der Einnahmen nicht primär in den Wiederaufbau der Betriebe flossen, sondern für private Ausgaben verwendet wurden – etwa für Leasingraten von Luxusfahrzeugen.

Der Bericht listet zudem eine lange Vorgeschichte von Jacques Moretti auf. In Frankreich wurde er seit den 1990er-Jahren mehrfach wegen Delikten wie Betrug, Hehlerei, Freiheitsberaubung und Zuhälterei verurteilt. Einige dieser Strafen führten auch zu Gefängnisaufenthalten.

Seit 2015 flossen an die Betriebe der Morettis insgesamt rund 1,6 Millionen Franken unter anderem von der Arbeitslosenversicherung, Krankenkassen sowie der AHV-Ausgleichskasse. Laut Bundesamt für Polizei bestehen jedoch Zweifel daran, ob sämtliche dieser Zahlungen rechtmässig waren.

Die Meldestelle für Geldwäscherei kommt in ihrer Analyse zum Schluss, dass ein dringender Verdacht auf verschiedene Straftaten besteht – darunter Versicherungsbetrug, Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsführung, schwere Steuerdelikte und möglichen Sozialversicherungsbetrug. Die Erkenntnisse wurden an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Mehrere Konten der Morettis wurden vorübergehend gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.