Ermittler prüfen dubiose Geldquellen der Morettis − steckt ein Schneeballsystem dahinter?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brandkatastrophe von Crans-Montana VS Ermittler prüfen dubiose Geldquellen der Morettis − steckt ein Schneeballsystem dahinter?

Gabriela Beck

9.3.2026

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana richten die Ermittler nun ihren Fokus auf die Finanzen des Betreiberpaars Jacques und Jessica Moretti. (Archiv)
Nach der tödlichen Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana richten die Ermittler nun ihren Fokus auf die Finanzen des Betreiberpaars Jacques und Jessica Moretti. (Archiv)
AFP/Maxime Schmid

Neue Dokumente rücken die Finanzen des Betreiberpaars Moretti ins Zentrum der Ermittlungen. Behörden prüfen, ob das Vermögen hinter der Bar «Le Constellation» teilweise aus kriminellen Quellen stammt.

Redaktion blue News

09.03.2026, 23:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bundespolizei untersucht die Finanzen der Betreiber der Bar «Le Constellation» und prüft den Verdacht auf Geldwäscherei.
  • Ein interner Bericht beschreibt ein mögliches Schneeballsystem aus Krediten, Versicherungszahlungen und verschachtelten Firmenstrukturen.
  • Die Staatsanwaltschaft führt die Ermittlungen weiter und lässt mehrere Konten des Betreiberpaars sperren.
Mehr anzeigen

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, bei der in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 verletzt wurden, geraten die Betreiber zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Neue Dokumente zeigen, dass sich die Untersuchungen inzwischen verstärkt auf die finanziellen Aktivitäten des Betreiberpaars Jacques und Jessica Moretti konzentrieren.

Laut einem internen Bericht der schweizerischen Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) besteht der Verdacht, dass Teile des Vermögens, mit dem mehrere Gastronomiebetriebe finanziert wurden, aus kriminellen Quellen stammen könnten. Mehrere Banken hatten nach der Brandkatastrophe ungewöhnliche Transaktionen im Umfeld der Morettis gemeldet.

Die Ermittler analysierten daraufhin Kontobewegungen, Kreditunterlagen und Geschäftsstrukturen der Familie. Dabei stiessen sie auf komplexe Geldflüsse zwischen verschiedenen Firmen sowie auf Bargeldeinzahlungen, deren Herkunft teilweise unklar ist. Laut Bericht könnten einzelne Konten als sogenannte Durchlaufkonten verwendet worden sein, um finanzielle Ströme schwer nachvollziehbar zu machen.

Morettis expandieren fast komplett fremdfinanziert

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem raschen Ausbau des Gastronomie- und Immobilienportfolios der Morettis. Die Ermittler sprechen von einer aggressiven Expansionsstrategie, die fast vollständig fremdfinanziert gewesen sein soll. Mehrere Firmen erscheinen laut Bericht als wirtschaftlich schwach oder gar als «leere Hüllen», deren Liquidität durch interne Überweisungen zwischen Gesellschaften vorgetäuscht worden sein könnte.

Tragödie in Crans-Montana VS. Brand-Schaum wurde offenbar als «nicht entflammbar» verkauft

Tragödie in Crans-Montana VSBrand-Schaum wurde offenbar als «nicht entflammbar» verkauft

Zudem prüfen die Behörden den Verdacht eines Ponzi-ähnlichen Systems: Neue Kredite könnten aufgenommen worden sein, um bestehende Verpflichtungen zu bedienen und gleichzeitig nach aussen den Eindruck eines erfolgreichen Geschäftsmodells zu vermitteln.

Auch frühere Brände in Betrieben der Morettis stehen im Fokus. So kam es 2023 im Restaurant «Vieux Chalet» und Anfang 2024 bereits einmal in der Bar «Le Constellation» zu Feuerereignissen, nach denen Versicherungen Entschädigungen auszahlten. Ermittler untersuchen nun, ob diese Zahlungen teilweise missbräuchlich erlangt worden sein könnten.

Versicherungsgelder für Luxusautos verwendet

Ein weiterer Punkt betrifft die Verwendung der Gelder. Analysen der Konten deuten laut Bericht darauf hin, dass Teile der Einnahmen nicht primär in den Wiederaufbau der Betriebe flossen, sondern für private Ausgaben verwendet wurden – etwa für Leasingraten von Luxusfahrzeugen.

Der Bericht listet zudem eine lange Vorgeschichte von Jacques Moretti auf. In Frankreich wurde er seit den 1990er-Jahren mehrfach wegen Delikten wie Betrug, Hehlerei, Freiheitsberaubung und Zuhälterei verurteilt. Einige dieser Strafen führten auch zu Gefängnisaufenthalten.

Brandschutz in Crans-Montana. «Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

Brandschutz in Crans-Montana«Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

Seit 2015 flossen an die Betriebe der Morettis insgesamt rund 1,6 Millionen Franken unter anderem von der Arbeitslosenversicherung, Krankenkassen sowie der AHV-Ausgleichskasse. Laut Bundesamt für Polizei bestehen jedoch Zweifel daran, ob sämtliche dieser Zahlungen rechtmässig waren.

Die Meldestelle für Geldwäscherei kommt in ihrer Analyse zum Schluss, dass ein dringender Verdacht auf verschiedene Straftaten besteht – darunter Versicherungsbetrug, Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsführung, schwere Steuerdelikte und möglichen Sozialversicherungsbetrug. Die Erkenntnisse wurden an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Mehrere Konten der Morettis wurden vorübergehend gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana nimmt ein Brandschutzexperte Stellung. Er sagt, dass sich das Inferno hätte verhindern lassen.

02.01.2026

Mehr zum Thema

50'000 Franken pro Person. Parlament sagt Ja zu Soforthilfe für Opfer von Crans-Montana

50'000 Franken pro PersonParlament sagt Ja zu Soforthilfe für Opfer von Crans-Montana

Weitere Vergrösserung geplant. Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

Weitere Vergrösserung geplantBar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

Überlebende erzählt. «Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe

Überlebende erzählt«Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe

Meistgelesen

Ermittler prüfen dubiose Geldquellen der Morettis − steckt ein Schneeballsystem dahinter?
Ölpreis sinkt nach Trump-Äusserung +++ Trump: «Ich denke, der Krieg ist so gut wie vorbei»
Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung
Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen
Der nächste Ölpreisschock – das bedeutet er für dich und die Welt