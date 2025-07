Leerkündigungen in Zürich – zahlreiche Mieter müssen raus

Leerkündigungen? Manchmal sind sie unumgänglich. Sehr oft ist es aber die bequemste und ökonomischste Variante! Da muss man am wenigsten denken und ist bei der Festlegung der neuen Mieten total frei! Da kann man bei Wohnungsmangel so richtig abkassieren! 💰💰🤗

Dingo

Unfassende Sanierungen (Kernsanierungen) sind in bewohntem Zustand kaum möglich, da die Beeinträchtigung für die Mieter zu groß ist. Dies wird seitens der Medien kaum erwähnt, sondern immer schön den jeweiligen Eigentümern der "schwarze Peter" zugewiesen. Schade - den wir von Wohnungsknappheit sprechen - was für die Mieter ja wirklich eine Herausforderung darstellt - sind die Investoren nicht das Problem sondern die Lösung! Leider geht die politische Entwicklung (Stichwort staatliche Eigentumseingriffe) jedoch in eine Richtung, welche dazu führt, dass sich einige Investoren zurückhaltend hinsichtlich weiterer Investitionen in Immobilien zeigen...