Putin setzt schon wieder Schweizer Technik in Drohnen ein

Russische Raketenangriffe auf Kiew

STORY: Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Mittwochmorgen. Die Stadt ist erstmals seit August wieder mit Raketen beschossen worden. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen. Die Stadtverwaltung warnte die Bürgerinnen und Bürger vor Explosionen im Stadtgebiet. Dem Raketenangriff sei ein Angriff mit Drohnen vorausgegangen, hiess es. Viele Menschen in Kiew suchten in einer U-Bahn-Station Schutz. «Es ist furchtbar, jedesmal, wenn es hier einen Raketenangriff gibt. Wir haben uns an die Drohnenangriffe gewöhnt, wenn das überhaupt möglich ist. Aber sie fliegen jede Nacht. Die Region Kiew leidet immer. Kinder können nicht zur Schule gehen, wenn Drohnen fliegen. Und wenn es Raketenangriffe gibt, suchen wir Schutz.» Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass die Luftverteidigung zwei ankommende Marschflugkörper, zwei ballistische Raketen und 37 Drohnen im ganzen Land abgefangen habe. In Kiew wurden keine Opfer oder grösseren Schäden gemeldet. Unterdessen traf sich US-Aussenminister Antony Blinken in Büssel mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Es wird erwartet, dass Blinken in Brüssel darüber sprechen wird, wie die Verbündeten der USA eine wichtigere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine übernehmen können. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte die künftige militärische Unterstützung der Ukraine infrage gestellt.

14.11.2024