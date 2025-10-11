  1. Privatkunden
Umweltpionier Erster Bündner GLP-Politiker Josias F. Gasser ist tot

SDA

11.10.2025 - 10:59

Josias Gasser, Mitbegründer der GLP Graubünden und ehemaliger Nationalrat, ist gestorben.
Archivbild: Keystone
Archivbild: Keystone

Der früher Bündner GLP-Nationalrat Josias F. Gasser ist am Donnerstag kurz vor seinem 73. Geburtstag gestorben. Der in Zürich geborene Unternehmer setzte sich in Bundesbern vor allem für Umwelt- und Energieanliegen ein.

Keystone-SDA

11.10.2025, 10:59

11.10.2025, 11:04

Josias F. Gasser, der als erster und bisher einziger Bündner GLP-Politiker in den Nationalrat einzog, starb am Donnerstag an einer Hirnblutung, wie einer Todesanzeige in der «Südostschweiz» am Samstag zu entnehmen ist.

Gasser wurde 1952 in Zürich geboren. Er übernahm das von seinem Onkel gegründete Familienunternehmen Josias Gasser Baumaterialien AG in Haldenstein, wie die «Südotschweiz» berichtet. 1983 eröffnete er in Chur das erste Bau- und Gartencenter «Do it» in Graubünden.

Politisch engagierte sich Gasser bei den Grünliberalen, die er in Graubünden mitbegründete. Er politisierte im Churer Gemeinderat und im Bündner Kantonsparlament. 2011 schaffte er den Sprung in den Nationalrat, als erster Bündner GLP-Politiker.

GLP betroffen über Todesmeldung

National bekannt wurde Gasser auch durch die 2013 errichtete Windenergieanlage Calandawind in seiner Heimatgemeinde Haldenstein, die heute die einzige Grosswindanlage im Kanton ist.

Zuletzt lebte Gasser laut Zeitungsbericht mit seiner Partnerin in Wilen bei Wollerau SZ.

Die GLP zeigte sich in einem Trauertweet am Samstag betroffen über den Tod ihres früheren Nationalrats und würdigte ihn als «aussergewöhnlichen Unternehmer, Politiker und Freund mit Weitblick, Herzlichkeit und Humor».

Ein kilometerlanger Ölfilm im Kanal, Dieselgeruch in der Luft – am Freitag wurden die Folgen des Unfalls auf dem Militärflugplatz Meiringen deutlich sichtbar. Jetzt ermitteln Justiz und Behörden.

11.10.2025

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Dienstagabend in Oetwil am See einen grossangelegten Polizeieinsatz ausgelöst.

08.10.2025

In der Schweiz können acht Prozent der Bevölkerung nicht schwimmen. In einem Kurs lernen sie nicht nur die richtige Technik, sondern vor allem, sich im Wasser sicher zu fühlen.

15.09.2025

