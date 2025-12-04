  1. Privatkunden
Tierseuche nachgewiesen West-Nil-Virus erreicht die Schweiz

ai-scrape

4.12.2025 - 09:44

Es handelt sich um die erste Infektion eines Menschen in der Schweiz. (Abbildung).
Es handelt sich um die erste Infektion eines Menschen in der Schweiz. (Abbildung).
KEYSTONE

Im Tessin ist erstmals ein Mensch mit dem West-Nil-Virus infiziert worden, ohne dass die Ansteckung im Ausland erfolgte. Laut den Gesundheitsbehörden war ein solcher Fall erwartbar. 

Alessia Moneghini

04.12.2025, 09:44

04.12.2025, 10:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Tessin ist der erste in der Schweiz bestätigte, lokal erworbene Fall des West-Nil-Virus festgestellt worden.
  • Die betroffene Person wurde hospitalisiert; eine Übertragung von Mensch zu Mensch findet nicht statt.
  • Die Saison der Mücken ist vorbei, weshalb laut Behörden keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung besteht.
Mehr anzeigen

Die Gesundheitsbehörden des Kantons Tessin haben in Zusammenarbeit mit dem Bund den ersten Fall des West-Nil-Virus in der Schweiz bestätigt. Wie das Departement für Gesundheit und Soziales mitteilt, handelt es sich um eine lokal erworbene Infektion – ein Ereignis, das angesichts früherer Nachweise des Virus in Mücken aus der Region erwartet worden war.

Die betroffene Person, eine im Tessin wohnhafte Patientin oder ein Patient, zeigte in den vergangenen Wochen Symptome und musste hospitalisiert werden. Die diagnostischen Untersuchungen bestätigten schliesslich den Infekt. Es ist der erste bekannte Fall eines Menschen in der Schweiz, der sich im Inland angesteckt hat; zuvor war das Virus ausschliesslich in einzelnen Mücken nachgewiesen worden.

Das Virus war im Sommer in Stechmücken nachgewiesen worden

Das West-Nil-Virus ist im Norden Italiens weit verbreitet und wird im Tessin seit Jahren durch die SUPSI und kantonale Stellen überwacht. Bereits im Sommer 2025 war der Erreger bei Stichproben in lokalen Mücken gefunden worden. Der aktuelle Fall, so betonen die Behörden, bestätige die Wirksamkeit des bestehenden Überwachungssystems.

Übertragung durch Stechmücken. West-Nil-Virus fordert immer mehr Opfer in Südeuropa

Übertragung durch StechmückenWest-Nil-Virus fordert immer mehr Opfer in Südeuropa

Für die Bevölkerung ergibt sich daraus jedoch keine unmittelbare Gefahr. Die Saison der Mücken ist abgeschlossen und das Virus kann nicht von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Anders als bei Erkrankungen wie Dengue oder Chikungunya sind Menschen sogenannte Fehlwirte und spielen in der Übertragungskette zwischen Mücken und Vögeln keine Rolle.

Die meisten Infektionen verlaufen mild oder sogar asymptomatisch; schwere neurologische Komplikationen bleiben selten. Die Behörden kündigen an, die Lage weiterhin genau zu beobachten und die Bevölkerung vor Beginn der nächsten Mückensaison erneut über Vorsorgemassnahmen zu informieren.

