Bediente Postschalter gibt es hierzulande immer weniger. Symbolbild: Keystone

Ende 2024 versprach die Post, an 2000 bedienten Standorten festzuhalten – keine neun Monate später sind es nur noch 1986. Und bis 2028 dürfte das Netz weiter schrumpfen.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizerische Post hat ihr Versprechen, 2000 bediente Standorte zu betreiben, bereits neun Monate nach der Ankündigung gebrochen und betreibt aktuell nur noch 1986.

Bis 2028 plant die Post die Schliessung von 170 weiteren Filialen, wobei unklar ist, ob für alle eine Agenturlösung gefunden werden kann.

Trotz Filialabbau betont die Post, dass sie mit über 5000 Servicepunkten weiterhin deutlich mehr als die gesetzlich geforderten Dienstleistungen anbietet. Mehr anzeigen

«Weniger Briefe, weniger Einzahlungen am Schalter, weniger Kunden in den Filialen: Trotzdem hält die Schweizerische Post weiterhin an 2000 bedienten Standorten in der Schweiz fest», schrieb die Post Ende Oktober 2024 in einer Mitteilung.

Knapp neun Monate später ist dieses Versprechen bereits gebrochen: «Aktuell verfügt die Post über 1986 bediente Standorte», sagt Post-Sprecher Stefan Dauner zur «Aargauer Zeitung».

Und die Tendenz ist weiter sinkend: Im Mai 2024 gab das Unternehmen bekannt, bis 2028 170 selbst betriebene Poststellen schliessen zu wollen. Gemäss Branchenkennern dürfte es schwierig werden, für alle schliessenden Poststellen eine Agenturlösung zu finden. Agenturen dienen oft als Ersatz für Poststellen und sind etwa in Dorfläden und Bäckereien zu finden.

Mehr Leistung als vorgeschrieben

Post-Sprecher Dauner spricht bei den rund 2000 bedienten Poststellen gegenüber der «Aargauer Zeitung» von einem «Richtwert». Hinzu kämen Angebote wie Hausservice, Paketautomaten sowie Paketannahme- und -aufgabestellen.

«Insgesamt haben die Kundinnen und Kunden an über 5000 Punkten Zugang zu diversen Dienstleistungen der Post», wird Dauner zitiert. Die Post biete damit weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Filialen und Agenturen.

Video aus dem Ressort