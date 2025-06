Ein Mann wurde Mitte Juni aus dem Wasser geborgen und verstarb trotz Reanimationsmassnahmen noch am selben Tag im Spital. Bild: sda

Im vergangenen Jahr ertranken in der Schweiz über 50 Menschen. Hauptsächlich junge Männer. Die Ursachen sind nicht immer ganz so klar.

Im Jahr 2024 ertranken in der Schweiz 52 Menschen, wie die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) in einer Mitteilung schreibt. Die Zahl der Todesfälle lag zwar unter der des Vorjahres, jedoch über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Die Unfälle ereigneten sich hauptsächlich in offenen Gewässern, vor allem in Flüssen (54 Prozent) und Seen (42 Prozent). Zudem gibt es eine auffällige Gruppe unter den Opfern: Junge Männer.

Von den 52 ertrunkenen Personen waren 44 männlich – darunter 12 im Alter zwischen 17 und 32 Jahren. «Allgemein kann vermutet werden, dass Männer grundsätzlich mehr Risiken eingehen und sich häufiger überschätzen als Frauen», schreibt Christoph Merki von der SLRG.

Risikoreiches Verhalten, wie das Springen von Brücken, trägt ebenfalls zu den Unfällen bei. Auch ältere Menschen sind zunehmend betroffen, was möglicherweise mit einem aktiveren Lebensstil im Ruhestand zusammenhängt.

Zwei Personen unter 16 ertrunken

Die Zahl der ertrunkenen Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren ist letztes Jahr hingegen gesunken. Im Jahr 2024 gab es zwei Fälle, 2023 waren es noch sieben. «Ein zweijähriger Knabe stürzte mit seinem Vater in die Giessbachfälle und konnte nur noch tot geborgen werden. Beim zweiten Fall handelt es sich um einen 15-jährigen Jungen, der in der Limmat verstorben ist», heisst es in der Mitteilung.

Die Ursachen für das Ertrinken sind vielfältig und oft schwer zu bestimmen. Häufig sind es Krämpfe im Wasser, die durch Überanstrengung oder Kälte ausgelöst werden, ein Grund dafür. Auch Herzinfarkte und Alkohol spielen eine Rolle, da betrunkene Schwimmer ihre Fähigkeiten überschätzen. Selbstüberschätzung und gesundheitliche Probleme sind ebenfalls Faktoren, die vor allem bei älteren Menschen zu Ertrinkungsunfällen führen können.

Am Ufer Alarm schlagen

Entgegen der Darstellung in Filmen verläuft das Ertrinken oft lautlos. Menschen, die in Not sind, haben oft nicht die Kraft, um Hilfe zu rufen. Sie machen stattdessen kleine Bewegungen im Wasser, die leicht übersehen werden können.

Um im Notfall richtig zu handeln, sollte man am Ufer Alarm schlagen und die Rettungskräfte informieren, anstatt selbst ins Wasser zu springen. Es ist wichtig, die gefährdete Person im Auge zu behalten, um den Rettern genaue Informationen geben zu können.