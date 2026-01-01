«Es gab eine Explosion – dann rannten Menschen schreiend aus der Bar»

Augenzeugenvideo zeigt Feuer-Tragödie in Crans-Montana In der «Le Constellation Bar» in Crans-Montana kam es an Silvester zu einem Brand. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, bestätigt die Polizei. 01.01.2026

Nach der Tragödie in Crans-Montana VS berichten Augenzeugen von chaotischen Szenen. Anwohner schildern Explosionen, Schreie und Menschen, die in Panik aus dem Gebäude flüchteten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Augenzeugen berichten von einer Explosion, die nicht wie Feuerwerk klang.

Laut Anwohnern flohen Menschen schreiend aus dem Gebäude.

Die Identität der Opfer ist weiterhin unklar – auch ausländische Gäste könnten betroffen sein.

In Crans-Montana VS herrscht nach der Tragödie in der Bar «Le Constellation» weiterhin Fassungslosigkeit. Anwohner berichten von dramatischen Szenen in der Nacht, als Menschen schreiend aus dem betroffenen Gebäude auf die Strasse flüchteten.

In einem Sonderbericht des Fernsehsenders RTS TV schilderte der Anwohner und Augenzeuge Jeoffroy D’Amecourt, wie er mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurde. Auslöser sei eine Explosion gewesen, die sich für ihn deutlich von Feuerwerkslärm unterschieden habe.

In dieser Bar verstarben in der Nacht auf Neujahr dutzende Menschen. AFP

«Es war eine Detonation, die nicht wie ein Feuerwerk klang», sagte D’Amecourt. «Dann rannten Menschen aus der Bar. Das Gebäude und auch das Nachbarhaus wurden komplett zerstört. Kurz danach trafen die Rettungskräfte ein.»

Mehrere Anwohner berichteten übereinstimmend, dass Menschen aus dem Lokal geflüchtet seien, teilweise in Panik und unter Schreien. Auf der Strasse hätten sich Verletzte befunden, die zunächst von anderen Gästen und Anwohnern betreut worden seien, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Identität der Opfer unklar

Ein von RTS veröffentlichtes Video zeigt Personen, die vor dem Unglücksort auf der Strasse liegen und von Rettungskräften sowie Zivilisten versorgt werden. Aus Gründen der Pietät verzichtet blue News auf die Veröffentlichung dieser Aufnahmen. Ein weiteres Video, das kurz nach Ausbruch des Feuers aufgenommen worden sein soll, zeigt das Gebäude in Brand.

Die Tragödie könnte auch Menschen aus dem Ausland betreffen. Crans-Montana zählt zu den international frequentierten Ferienorten der Schweiz, insbesondere rund um den Jahreswechsel. Die Identität der Opfer ist nach wie vor nicht bekannt.

Die Behörden haben angekündigt, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Bislang ist klar, dass mehrere dutzend Personen getötet und rund 100 Personen teils schwerst verletzt worden seien.