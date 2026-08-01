Viele Menschen werden dieses Jahr seltener gestochen. Ein Experte der Universität Zürich erklärt, weshalb das so ist – und warum die Entwicklung für die Natur weniger erfreulich ist, als sie zunächst scheint.

Stechen weniger als auch schon – doch das ist kein positives Zeichen.

Kaum Stiche Es gibt weniger Stechmücken als sonst – und das ist keine gute Nachricht

Darum geht’s Wegen der anhaltenden Trockenheit gibt es diesen Sommer deutlich weniger Stechmücken. Viele Wasserstellen, in denen sich ihre Larven entwickeln, sind ausgetrocknet.

Nicht nur Stechmücken sind betroffen. Auch viele andere Insekten leiden unter Hitze und Trockenheit, weil Nahrung und Lebensräume fehlen.

Der Rückgang hat Folgen für die Natur. Insekten sind wichtig für Bestäubung, Nahrungsketten und das ökologische Gleichgewicht. Zusammenfassung erstellt mit

Mit offenem Fenster schlafen, um nachts wenigstens ein bisschen kühlere Luft reinzulassen, oder abends noch lange draussen sitzen: Normalerweise hört man da um diese Jahreszeit schnell das nervende Surren von Stechmücken oder entdeckt am nächsten Tag die juckenden Stiche. Doch dieses Jahr scheint das viel seltener der Fall zu sein.

Gibt es tatsächlich weniger Stechmücken?

Ja, sagt Mücken-Experte Niels Verhulst. Er leitet das Institut für Parasitologie an der Universität Zürich. «Aufgrund der aussergewöhnlichen Trockenheit fangen wir auch bei unseren Überwachungen deutlich weniger Mücken.»

Warum gibt es weniger Mücken?

Mückenlarven entwickeln sich im Wasser. Unter idealen Bedingungen benötigen die Larven für die Entwicklung zur Mücke sieben Tage. Doch sie sind auf temporäre Wasseransammlungen angewiesen – zum Beispiel offene Regenwasser-Tonnen, verstopfte Dachrinnen, Untersetze oder andere kleine Wasserbehälter können als Brutplätze dienen. Aufgrund der Trockenheit sind solche Wasseransammlungen rar.

Ein Grund zur Freude, oder?

Auch wenn sich viele Menschen darüber freuen mögen, weniger gestochen zu werden – für das Ökosystem ist ein Stechmücken-Rückgang kein gutes Zeichen: «Mücken und ihre Larven sind Bestandteil aquatischer und terrestrischer Nahrungsnetze», so der Mücken-Experte. Sowohl im Wasser als auch an Land dienen sie also anderen Tieren als Nahrungsquelle.

Kommen die Stechmücken diesen Sommer noch zurück?

Stechmücken können auf ergiebige Niederschläge schnell reagieren, wenn wieder Wasserstellen entstehen, erklärt der Experte. «Lokal kann ihre Zahl innerhalb weniger Wochen deutlich steigen.»

Wie reagieren andere Insektenarten auf Hitze und Trockenheit?

Auch andere Insektenarten leiden. Die Auswirkungen unterscheiden sich laut dem Experten zwar je nach Art und Entwicklungsstadium, aber allgemein gebe es weniger Insekten. «Arten feuchter Lebensräume sowie viele Gewässerinsekten leiden unter austrocknenden Tümpeln, niedrigen Abflüssen und hohen Wassertemperaturen», so Niels Verhulst.

«Blütenbesucher finden auf früh gemähten oder vertrockneten Wiesen weniger Nektar und Pollen. Raupen und andere Pflanzenfresser verlieren Nahrung, wenn ihre Wirtspflanzen früh verdorren.» Wärmeliebende und trockenheitsangepasste Arten wie Wespen könnten zwar kurzfristig profitieren. Doch: «Vertrocknete Vegetation produziert weniger Nektar und Pflanzensäfte. Zugleich können Blattläuse, Raupen und andere Beutetiere fehlen. Dann werden zucker- und eiweissreiche Lebensmittel für Wespen besonders attraktiv und sie sind aggressiver.»

In Zukunft sind mehr lange und heisse Perioden zu erwarten. Was kann das in Bezug auf Insekten bedeuten?

«Es wird Gewinner und Verlierer geben», sagt der Experte. «Wärmeliebende Arten können sich ausbreiten und neue, teilweise invasive Arten können sich etablieren. Kälteangepasste Arten und Spezialisten feuchter Lebensräume geraten dagegen zunehmend unter Druck.» Alpine Arten könnten nicht unbegrenzt in höhere Lagen ausweichen.

Bei Mücken kann ein trockener Sommer vorübergehend zu geringeren Beständen führen, weil weniger Brutgewässer vorhanden sind. «Gleichzeitig beginnt ihre Saison durch höhere Temperaturen früher und dauert länger. Einige Arten können künftig auch in Regionen überwintern, in denen dies bisher nicht möglich war.»

Was hat ein Rückgang der Insekten für Auswirkungen?

«Ein allgemeiner Insektenrückgang gefährdet die Bestäubung, die Nahrungsketten, die natürliche Schädlingsbekämpfung sowie den Abbau organischen Materials und wichtige Nährstoffkreisläufe», zählt der Experte auf. «Entscheidend ist daher, die Vielfalt, Häufigkeit und ökologischen Funktionen des gesamten Insektenbestands zu erhalten.»