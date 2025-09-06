Bergtouristen im Goldrausch: «Im Moment bin ich komplett ausgebucht» Gold glänzt seit Jahrtausenden – auch in Schweizer Flüssen. Sandro Cavegn aus Graubünden zeigt, wie man es findet. Doch der Boom bringt nicht nur Begeisterung, sondern auch Probleme. 20.08.2025

Gold glänzt seit Jahrtausenden – auch in Schweizer Flüssen. Sandro Cavegn aus Graubünden zeigt, wie man es findet. Doch der Boom bringt nicht nur Begeisterung, sondern auch Probleme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Durch steigende Goldpreise erlebt das Goldwaschen in der Schweiz einen Boom, doch der Bündner Goldwäscher Sandro Cavegn warnt vor überzogenen Vorstellungen und fordert Respekt gegenüber der Natur.

Cavegn bietet Kurse an, verkauft Edelsteine und Mineralien und betont, dass Geduld und realistische Erwartungen wichtiger sind als der schnelle Reichtum.

Geologisch bedingt finden sich in der ganzen Schweiz Goldadern und kleine Goldstücke, was den Trend zusätzlich befeuert. Mehr anzeigen

«9.8 Gramm», sagt Sandro Cavegn. Das sei das grösste Goldstück, welches er jemals gefunden habe, verrät er blue News, mitten in einem Fluss stehend, mit kniehohen Gummistiefeln und einer Pfanne in der Hand. «So ein Goldstück hat einen Wert eines sehr schönen Monatslohns», sagt er und hebt dabei die Augenbrauen.

Dann bückt er sich wieder vor und schaufelt weiter Geröll in die Pfanne. Anschliessend schüttelt er die Pfanne und lässt immer wieder Wasser über das Geröll fliessen. Nach kurzer Zeit bilden sich schwarzer Sand und kleine Goldstücke in der Pfanne ab.

Sandro Cavegn ist Goldwäscher aus dem Bündnerland. Er bietet Kurse an, für Leute, die das Goldwaschen erlernen wollen. Er verkauft edle Steine, Gold und Mineralien, die er in der Bündner Natur findet. blue News nimmt er mit an einen geheimen Ort und zeigt, wie man am meisten Erfolg hat, was sich in den Jahren veränderte und wie viel Gold man wirklich finden kann.

«Im Moment bin ich komplett ausgebucht»

Menschen können seit tausenden von Jahren dem schönen, funkelnden Gold nicht widerstehen. Das sieht man auch heute noch. Beispielsweise an der Börse. Die Goldpreise steigen. Aber auch die Nachfrage bei Cavegn steigt.

«Im Moment bin ich komplett ausgebucht. Das ist schön, weil ich sehe, dass die Menschen immer mehr in die Natur gehen», sagt der 50-Jährige. Es sei aber nicht mehr wie früher. Es sei ihm wichtig, dass man nicht genau sagt, wo seine Stellen sind, an denen er nach Gold oder Edelsteinen sucht.

Sandro Cavegnschürft und wäscht Gold und bietet Kurse dafür an. Christian Thumshirn

blue News hält sich natürlich an das Versprechen. Durch ein dichtes Waldstück kommen wir an einem Flüsschen an. Mitten im Wald in den Bündner Bergen. Cavegn sagt: «Hier ist eine gute Stelle.» Er deutet auf einen kleinen Wasserfall. Er erklärt: «Das Geröll, der Sand und die Steine fliessen über den Wasserfall. Das Wasser, das dort herunterfällt, bildet eine Art Strudel.» Da treiben auch die Steine und das Sediment durch. Das Gold ist schwerer als Sand und die Steine und sinkt somit zum Grund.

Falls Gold da ist, ist die Wahrscheinlichkeit, es zu finden, an dieser Stelle am höchsten. «Da kann man dann das Sediment am Grunde des Wasserfalls in die Pfanne schaufeln und anfangen zu waschen», erklärt er. Für Sandro ist Goldwaschen eine Wissenschaft.

Besuchende im Goldrausch vergessen die Realität

Noch mehr als nach Gold sucht er nach seltenen oder spannenden Steinen. Gwindel, Rauchquarz, Bergkristall und viele mehr bietet er zum Verkauf in seinem Laden an. «Ich bin ein Naturmensch. Im Sommer biete ich verschiedene Kurse an und im Winter bin ich Skilehrer», sagt Cavegn. Ihm sei es wichtig, dass die Menschen Respekt gegenüber der Natur zeigen.

Das sei «leider» nicht immer der Fall, sagt er. «Ich werde momentan fast schon überrannt. Das Goldwaschen erlebt gerade einen grossen Boom. Das ist schön, aber viele haben total falsche Vorstellung», erklärt Cavegn. Und weiter sagt er: «Viele kommen aus verschiedenen Regionen. Die Erwartung, sind bei einigen sehr hoch, wenn sie mit mir unterwegs sind.»

Das Gold liege aber nicht einfach so am Strassenrand. «Oft findet man nur kleinste Flöckchen. Es ist total unrealistisch, gleich mehrere Gramm Gold zu finden», sagt Cavegn.

Die Natur ist sein zu Hause. Christian Thumshirn

Die Erwartungshaltung einiger Gäste stört ihn. Denn das sei nicht mehr der Sinn der Sache. «Ich mache die Kurse, weil ich den Menschen mein Wissen über die Natur, über die Steine und über das Gold weitergeben will», sagt er. Es sei nicht das Ziel, dass Kunden kommen und das Gefühl haben, reich nachhause zu gehen.

Die Schweiz im Goldrausch

Die Schweiz sitzt auf Gold. Damit sind nicht die Banken gemeint, sondern die geologische Beschaffenheit. «Als sich die Alpen bildeten, zogen sie das Gold aus dem Boden mit an die Oberfläche. Nun verlaufen in der ganzen Schweiz Goldadern oder liegen winzige Stücken in Gewässern und Bergen», erklärt Cavegn.

Nach dem man alle grossen Steine entwendet hat, bleibt in der Pfanne Sand und wenn man Glück hat sogar Gold zurück. Christian Thumshirn

«Die Schweiz ist in einem Goldrausch. Und es nimmt immer mehr zu. Es ist schön zu sehen, dass sich immer mehr Menschen mit der Natur auseinandersetzen, jedoch soll die richtige Motivation dahinterstecken», sagt Cavegn.

Sandro macht weiter. Er wartet noch auf seinen Jahrhundert-Fund. Aber er sei sich sicher, irgendwann kommt der.