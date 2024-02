Ruth Dreifuss: «Das ist komisch und unüblich»

Bobcat2324 Was ist den da so dramatisch ? Seit Jahren wird propagiert die AHV stehe finanziell auf wackligen Beinen; Stattdessen äufnen sich Jahr für Jahr weitere Guthaben an. Die Armee hat bereits kein Geld mehr, will aber einfach weiter bestellen - Das verstehe ich gar nicht: Jetzt erst recht: Ein klares JA zur 13. AHV Rente !

Chang Diese Frau hat Rückgrat.

amberli75 Eine Arroganz dieser ehemaligen Bundestäte/innen. Herrn BR Cassis's Milliarden, für die Ukraine zugesichert, würden die scheinbaren Probleme bei einer Ausrichtung der 13. Rente beheben. Also macht endlich Schluss mit der Ausgabenflut in's Ausland, die das Schweizervolk in diesem Masse kaum je bewilligen würde. Switzerland first!

Stiettirauy34 Danke Frau Dreifuss , das ist eine Schande für die Gegner von der Abstimmung der AHV , die machen das ganze System kaput

G0VEG4N Bitte geht alle abstimmen - wir benötigen ein klares JA!!



Es liegen hunderte Milliarden herum, es wird immer mehr in Waffen, Militär, Pharma und Nutztierhaltung investiert und fragwürdige Subventionen mit unseren Steuergelder bezahlt... Die Mieten, die Inflation und Preiserhähungen steigen in den kommenden Jahren weiter und unsere Omas und Eltern haben es immer schwerer - viele Mitmenschen benötigen diesen Ausgleich in Form einer 13. Monatsrente!



Sollte es zu wenig haben in 20 Jahren, dann müssen die regierenden Volksvertreter endlich Grosskonzerne und Superreiche höher besteuern. Diese profitieren seit Jahrzehnten von dieser Politik...



JA zur 13. AHV-Rente, egal ob rechts oder links!!!

robbingwood0815 Tröstlich, dass zumindest Dreifuss noch bei klarem Verstand zu sein scheint.

Trotzdem plädiere ich aus Sichheitsgründen für einen höheren Schutzzaun um den «Demenzgarten der greisen Ex-Bundesrät*innen»

Die altbürgerlichen Insassen können glaub nicht mehr unterscheiden zwischen eigener Pensionshöhe (nachwachsend) – und realem Kaufkraftverlust bei der üblichen AHV ,

Deren Bemerkungen zur 13. AHV halte ich für völlig sinnfrei.

YoYo Ein Brief von Ex- Bundesräten/innen?. Kein Problem. Entscheiden wird nicht ein Brief von zwei überbezahlten Rentnern, sondern das Volk!

Rico Die Alt-Bundesräte sind grundsätzlich Bürger der Eidgenossenschaft und haben somit das Recht zur freien Meinungsäusserung.

Ob es allerdings ratsam ist, egal welche Position der/die Einzelne einnimmt, sich vor den "Abstimmungskarren" spannen zu lassen bezweifle ich stark.

1. Diese Menschen kennen kein finanzielles Problem im Alter, sie sind mehr als

gut versorgt.

2. Ich hoffe, dass sich diese Aktion kontraproduktiv auswirkt, indem die

Menschen, welche wirklich auf das Geld angewiesen sind sich nicht von

Gegenargumenten einschüchtern lassen und jetzt erst recht JA stimmen!

Übrigens, insbesondere für die Grünliberalen waren ja schon 7 Fränkli Erhöhung

im Monat zuviel! Pfui!

Argusauge Diese geballte Front von fünf Ex-Bundesrät*innen ist höchst bedenklich. Das kann als Einmischung in die Abstimmungs-Entscheidung der Stimmbürger taxiert werden. Bestimmt sicher werde ich bei meinem Entscheid die Grundeinstellung jedes einzelnen dieser fünf Bundesrät*innen, sowie einige Fehlleistungen jedes einzelnen mit einfliessen lassen.

Mukelli Ich ziehe den Hut vor den beiden ehemaligen Bundesrätinnen Dreifuss und Calmy-Rey! Es ist einfach beschämend, was sich die gutverdienenden Kollegen von Ogi und Co. erlauben!

Pleideiplau57 Total daneben, mit ihren Renten sollen alle auf die AHV verzichten.

Daniel_ET Bekam heute einen Brief von der "Allianz Nein zur 13 AHV Rente, Postfach 8032 Zürich"

Darin wurde mir von 3 ehemaligen Bundesrät/innen erklärt, dass ich Nein stimmen solle.

1. Im Brief wurde ich persönlich angeschrieben, mit voller und richtiger Adresse.

Habe die Adresse mit Sicherheit nie an diese Allianz freigegeben. Dies ist für

mich eine absolute Frechheit!

2. Ehemalige Bundesräte mit hoher monatlicher "Abfindungssumme" sollen sich

raushalten. Mit Ihren "Altersrenten" sollen sie doch auf den 13 der AHV

verzichten!



Wollte grundsätzlich NEIN stimmen obwohl wir als Pensionierte profitieren würden. Dieser unangemessene Brief hat mich umgestimmt, ich werde JA stimmen.

Chechauheu53 Ein sozialer Graben zwischen Arm und Reich öffnet sich zusehends. Die Gutsituierten haben die AHV nicht nötig, plädieren gegen eine Erhöhung mt dem Argument der bedrohten Zukunft des Sozialwerks. Dabei waren auch sie es, die hauptsächlich daran mitschuldig waren, dass die Kostensteigerungen und die gesamtwirtschaftliche Situation mit ihren folgenschweren Nachteilen überhaupt entstanden sind. Abzocker, Spekulanten und Gewinnsüchtige sind in ihren Kreisen zu suchen. Ein Jammern über eine Zukunft, die niemand weiss, steht den Vermögenden nicht an, wenn schon, dann den Armen. Sparappelle und Aengste zu schüren ist einfach, wenn man genügend Geld hat.

Eschli01 Kann man machen wenn man über 200000.- Rente bekommt.

Da sollen die Bundesräte doch mal was abgeben.

Flioheumpu96 Keiner dieser Bundesräte und Bundesrätinnen ist auf eine 13. AHV angewiesen; so kann man leicht gegen dagegen sein. Nehmt diesen Leuten mal ihr Geld weg und sie würden auf Knien um eine 13. AHV-Rente betteln.

Dumeufle9 Da muss ich Frau Dreifuss schon recht geben !

Diese ehemaligen Bundesrät*innen ,sollten sich mit Ihren Meinungen besser etwas zurückhalten,sie sind nicht mehr im Amt, und Ihre Einmischung kommt mir etwas komisch vor.Es wäre interessant zu wissen,in wessen Auftrag sie wohl Ihre Kommentare abgegeben, und sich eingemischt haben.

Ausserdem ist klar,dass für diese 5 Personen absolut kein Bedarf an einer 13.Rente besteht.Diese Menschen können gar nicht wissen wie es ist,wenn man sich als Rentner jedesmal überlegen muss,ob man sich etwas alltägliches Leisten kann oder nicht !

An ihrer Stelle,mit genügend Einkommen und Vermögen,wäre ich vermutlich auch gegen eine 13.AHV Rente !

Zutteiva21 Solidarität mit der Ukraine ( Darum JA zur 13. AHV-Rente)