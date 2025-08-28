«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»

Handundknebel Wenn das Haus den Senioren gehÃ¶rt nennt mann das Eigentum und auch ich gebe. Ein Haus nicht weg, denn es ist meins, hab ich mit. Einem Geld verdient und so bleibt es auch mein. Der Staat soll mal weniger rein lassen dann hÃ¤tten wir die Wohnungsbot auch nicht.

Oldfas55 nun ich Denke Seniorinnen/en hÃ¤tten kein Problem damit ihr HÃ¤uschen abzugeben wenn die Jungen bereit wÃ¤ren die Altersheimkosten zu finanzieren

joewi Wieso soll ich mein Haus verkaufen? Wenn ich mein Haus verkaufe,muss ich dem Staat Gewinnsteuer von fast 40% abgeben.Und dann in eine teure MietWohnung ziehn. Bin doch nicht bescheuert.

Mit dem Mietzins wo Man heute zahlt, kann locker 2 Millionen Hypothek verzinst werden

Solange es keine Sozialgerechte Wohnungen gibt,werden kaum HÃ¤user auf den Markt kommen.Und der Staat soll Gewinnsteuer senken oder gar aufheben, wenn der EigentÃ¼mer Ã„lter als 60 Jahre ist.

schleifuss-indianer Was fÃ¤llt diesen Leuten eigentlich ein, welche solche Forderungen stellen.?. Diese Menschen haben das Leben lang gearbeitet. Auch unsere Mutter haben wir in unserer Wohnung bis zu ihrem ableben wohnen lassen. Ich frage mich was das Soll. Da sollte man halt einmal die Zuwanderung und das nachziehen von Familien aus dem Ausland unterbinden. Es ist einfach eine Zumutung, den Schweizer BÃ¼rger zu bevormunden im Alter und zu sagen dass man die Wohnung freigeben soll. Auch ich bewohne eine 4 Zimmerwohnung und ich lebe in dieser seit Ã¼ber 30 Jahren.

Einmal ist einfach genug. HÃ¶rt auf mit eurem Stuss und wenn dann, dann rÃ¤umt eure eigene Wohnung und gebt diese Frei. Ne, so nicht, das schÃ¼rt Hass

NEINTINein schleifuss-indianer Genau das ist das Ergebnis dessen, dass Helikoptereltern, und hysterische Grosseltern um die verwÃ¶hnten GOOFEN herumtanzen, wie ums goldene Kalb !

Sie wollen sich damit Zuneigung erkaufen, ernten werden sie nur EnttÃ¤uschung !

Das ist pure Anbiederung , aber fÃ¼r was ???? Ein Witz !!!!



Wenn man sich nur Ã¼berlegt, was Kinder die Gesellschaft heute kosten,

diese Milliarden werden die Goofen spÃ¤ter niemals wieder hereinarbeiten !



Man mÃ¼sste jeder Frau ohne Kind einen goldenen Orden verleihen !



Statt dessen werden arbeitende Frauen ohne Kinder spÃ¤ter in die

Sozialhilfe geschickt , da man ihnen ihre Rente stiehlt !

Pionampau93Herby6 Was fÃ¼r eine Frechheit ! Die Jungen haben Ã¼berhaupt keinen Respekt und Anstand . HÃ¶rt doch auf Goofen zu machen. Die kosten uns Milliarden !

NEINTINein Pionampau93Herby6 Das kann ich nur 1 zu 1 unterschreiben !



Was die Jungen wollen ???? : ALLES !!!



Was die Jungen NICHT wollen : Arbeiten, Ausbildung, Verantwortung

Ã¼bernehmen, auch nicht fÃ¼r IHRE Alten dazusein, nicht fÃ¼r einen

Dienst fÃ¼r das eigene Volk -

nichts wollen sie, ausser Work-Live-Balance , Freizeit, FUN, Spass,

Geld (ohne Einsatz !!!), Homeoffice im Schlabberlook .



Man o mann Ihr Alten, gebt Euer Geld anderen Alten weiter, die es brauchen,

aber bitte nicht den Jungen !

Die sind doch sooo Ã¼berschlau, die kÃ¶nnen alle fÃ¼r sich selbst sorgen !

Wachtauf Besonders provokant formuliert es Nutzer Zukunftsblick92: Â«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen.Â» Okey ich kehre den Spies einmal um es ist purer Egoismus wenn Junge meinen ohne etwas zu tun das gleiche zu erhalten was der Andere sich durch Verzicht und Arbeit und Erfolg erschaffen hat. Dem Nutzer Zukunftsblick92 kann ich nur sagen mit der Einstellung hast du keine Zukunft.

Ueli61 Ja, jetzt sollen die Alten ihr Haus geben! Jetzt sollen genau diese viel Miete zahlen. Nachdem sie gelernt haben zu sparen, zu arbeiten und auf Urlaub und Extras zu verzichten. Wer das verlangt oder erwartet, sorry, ist total bescheuert!! Wenn wir zu wenig Wohnraum haben, ist nur unser BR schuld. Wieviele FlÃ¼chtlinge dÃ¼rfen es noch sein in unserem Land? Alte leben mit sehr wenig, wenn sie keine grosse Rente haben, denn PK gab es frÃ¼her noch nicht so und der Bund "klaut" den Alten immer nehr Altersgeld. Aber SchulhÃ¤user, Wohnraum usw. wird von uns allen bezahlt, inkl. Krankenkassen der Nichtarbeitenden!! Es langt! Wir sind nicht Pestalozzi!

gudi Ueli61 Bravo Ueli61, so ist es leider, viele Junge meinen sie kÃ¶nnen sich in ein gemachtes Nest setzen.

ichunverbesserlich Ueli61 @Ueli61 : Du sprichst mir aus der Seele, Danke fÃ¼r die klaren Worte.



Ich finde es frech von wem auch immer, dass fÃ¼r das UnvermÃ¶gen Vieler nun diejenigen die sich ein Leben lang bemÃ¼ht haben, bÃ¼ssen sollen.



Pestalozzi ist gestorben

schleifuss-indianer was nÃ¼tzen uns viele AuslÃ¤nder welche nie etwas gelernt haben und einfach unser Land Ã¼berfallen, auch wenn diese in der Not sind ist es noch lange kein Grund. Was noch wichtig ist, zum ersten Satz, unsere Sozialhilfekassen plÃ¼ndern. Wenn diese Leute noch in Ihrem Land leben wÃ¼rden, hÃ¤tten diese nicht einen Mercedes oder Audio unter dem Hintern, nein dann wÃ¼rde ein Einachser gezogen von einem Ochsen das Highlight sein. Vor 35 Jahren als der Balkan Krieg ausgebrochen ist, hat unser dam Bundesrat verkÃ¼ndet ja die gehen ja dann wieder zurÃ¼ck in den Kosovo oder wo diese Herkommen, heute haben wir Ã¼ber 2 Mio. AuslÃ¤nder oder Menschen mit Migrationshintergrund und das ist die absolut oberste Grenze.

deideidei55 @ Zukunftsblick92:

und so eine Aussage ist absolute Arroganz. Wenn solche Menschen erst mal selber ein hohes Alter erreicht haben, sind es wohl die gleichen, die es sich verbieten lassen wÃ¼rden. Eigentum ist nun mal Eigentum und das gehÃ¶rt geschÃ¼tzt vor Papnasen die nur das VermÃ¶gen anderer verteilen wollen.

Steibiettau10 Der Schreiberling dieses Beitrages hat wahrscheinlich den Anstand ignoriert. Wenn man ein Berufsleben lang rackert fÃ¼r sein Haus und seine Familie und jetzt mit der Rente gÃ¼nstig wohnen kann, ist es schlicht unanstÃ¤ndig, so etwas zu schreiben. Ich kann meinen SÃ¶hnen das Haus Ã¼berlassen, nur reicht schlicht die Rente nicht, eine Wohnung zu mieten, die doppelt soviel kostet. Ich wÃ¼nsche dem Verfasser, dass auch er oder sie in diese Situation kommt. MÃ¼ssen solche Artikel sein oder ist es einfach ein niveauloser LÃ¼ckenfÃ¼ller?

Thurgauer Ganz guter Vorschlag. ZÃ¼rich macht's schon vor und limitiert bei den Mietern die WohnungsgrÃ¶sse. Ich schlage ein schweizweites Konzept vor: 1 Person = 20m2, 2 Personen = 40m2, 3 Personen =60m2 usw. So kÃ¶nnen wir mehr Einwanderung zulassen, alles ist gerecht verteilt und alle sind glÃ¼cklich - so, wie es die Sozialisten wollen,

Antonia Warum? Ich behalte unseres haus auch mit 2 personen, das ist mein privileg,

NEINTINein Jetzt schlÃ¤gt es aber langsam dem Fass den Boden aus !



Die Alten werden geschrÃ¶pft wie nie, die Witwen werden ihrer

Witwenrente beraubt, Ã¼berall wird gegen die Alten gemobbt,

also immer gegen diejenigen, die ALLES in den letzten 50 bis 70 Jahren

aufgebaut haben ! Gegen diejenigen, die ohne zu Murren gearbeitet haben,

egal, wie viel zu tun war .



Was will die junge `goldene LÃ¶ffel Generation` eigentlich noch alles ?

Sie sind im Speck gross geworden, mit eigenen Zimmern, Spielzeug,

Urlauben, FahrrÃ¤dern, Geschenken, Geld, bester Nahrung, bester

Gesundheitsversorgung, mit Zuwendung, die es nie zuvor gab !



Wann wacht die alte Generation endlich auf und enterbt die Jungen ???

schleifuss-indianer Genau diejenigen welche diese Forderungen stellen leben in grossen Wohnungen und weiche keinen Schritt ab von ihrem Status. Wir haben unser Leben lange gearbeitet, ich war seit 10 Jahren nicht mehr in den Ferien, habe ende der 1990 Jahre mein Pension kapital in mein GeschÃ¤ft investiert. Heute lebe ich von den Ã¼berbleibsel aus meinem GeschÃ¤ft, das eben Junge kein Interesse hatten eine gesunde Gesellschaft (GMBH) ohne Schulden und mit gutem Kundenstamm zu Ã¼bernehmen und mit allem drum und dran. Warum soll ich dann Wohnraum hergeben? Sie wollen alles, mÃ¶chten aber nichts dafÃ¼r tun. Von nichts kommt nichts. Oder was nichts kostet ist nichts wert.

pegoraro Egoismus??? Es wÃ¤re eine Frechheit, wenn diese Damen ausziehen mÃ¼ssten aus dem Haus einer dieser Damen. Was soll das? Will man zugunsten von Asylbewerbern enteignen oder was?

Topraplek55 Auch ich wohne alleine in einem Haus am See an schÃ¶ner Lage. Ich habe mich entschieden das Haus nur an eine Familie mit Kindern zu verkaufen. Leider ist es schwierig diese Familie zu finden, die einen angemessenen nicht Ã¼berrissenen Preis zahlen kann. Die Zuwanderungspolitik muss dringend Ã¼berdenkt werden.

BlaBla71 Wie nett das man es â€žpurer Egoismusâ€œ nennt wen man im Alter sein hart erarbeitetes Eigenheim, welches mit Zinsen belastet ist die man sich mit der Rente leisten kann, behalten will. Ausziehen ist meist keine Option da der Wohnungsmarkt ja kein Wohnraum zur VerfÃ¼gung hat welchen man sich auch nur annÃ¤hernd leisten kann mit der Rente. Zudem Schreien ja alle das das es in der Schweiz zu wenig Wohnraum hat. Alles gÃ¼nstige wird Abgerissen und neu Gebaut oder Saniert und danach kann dich kein normaler Mensch mehr diesen Wohnraum leisten. Somit bleib auch ich drin in meinem Eigenheim welches ich bezahlen kann. PUNKT

Neffiompeiss40 Also wer sich ein Eigenes Haus leisten kann, resp. dafÃ¼r gespart hat soll es auch behalten dÃ¼rfen. Diejenigen die was anderes verlangen sind womÃ¶glich jene, die sich teure Ferien, ein teures Auto leisten, regelmÃ¤ssig auswÃ¤rts essen gehen und dann sich beschweren sie kÃ¤men mit dem Lohn nicht durch. War auch mal Hausbesitzer bis zum grossen "Knall und wurde auch beklaut". Jetzt bin ich Mieter. Musste richtig eng durch und habs geschafft mit allen EinschrÃ¤nkungen. Wieso soll ein Hausbesitzer nicht seine Errungenschaft geniessen dÃ¼rfen ? Jene die das anders sehen sollten vielleicht mal lernen zu arbeiten und Ã¼berlegen wie sie das sehen wenn sie Ã¤lter werden ob sie das noch gleich sehen.