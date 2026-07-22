Audioaufnahmen setzen den Tessiner Staatsratspräsidenten Claudio Zali unter Druck. Mehrere Parteien verlangen Aufklärung über die brisanten Aussagen. Zali spricht von einem Eingriff in seine Privatsphäre.

Darum geht's Audioaufnahmen mit mutmasslichen Aussagen von Claudio Zali lösen im Tessin einen politischen Eklat aus.

Mehrere Parteipräsidenten fordern vom Staatsratspräsidenten eine öffentliche Erklärung.

Zali spricht von einem Eingriff in seine Privatsphäre und prüft rechtliche Schritte. Zusammenfassung erstellt mit

Das Tessin wird von einem politischen Eklat erschüttert, nachdem mehrere Audioaufnahmen, die Staatsratspräsident Claudio Zali zugeschrieben werden, veröffentlicht wurden.

Wie «RSI» berichtet, dokumentieren die Audioaufnahmen ein privates Gespräch, das vor einigen Jahren zwischen dem Vorsteher des Departements für Raumplanung und einer Frau stattfand, mit der Zali flüchtig bekannt gewesen sein soll. Die Aufnahmen sollen von der Gesprächspartnerin selbst angefertigt worden sein – ohne Wissen des Lega-Politikers.

In einem der veröffentlichten Ausschnitte nimmt Zali kein Blatt vor den Mund: «Verprügel sie ordentlich […] Als sie zu mir nach Hause kam, habe ich sie verprügelt.» Das Gespräch bezieht sich offenbar auf eine Frau, die laut Inhalt der Audioaufnahme die Gesprächspartnerin des Staatsrats belästigt haben soll.

Ob sich die in den Aufzeichnungen geschilderten Sachverhalte tatsächlich so zugetragen haben, ist unklar.

In einer weiteren, von «RSI» veröffentlichten Passage spricht Zali davon, «einen Freund aus Mailand» zu kontaktieren, um eine Angelegenheit zu klären, die eine dritte Frau betreffen soll. Seine Gesprächspartnerin war damit jedoch nicht einverstanden.

Tessiner Politik fordert Aufklärung

Die Veröffentlichung der Audioaufnahmen hat zu einer gemeinsamen Stellungnahme der kantonalen Parteipräsidenten der Mitte, FDP und SP geführt.

Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali und Fabrizio Sirica schickten einen Brief an Zali, der auch den übrigen Mitgliedern des Tessiner Staatsrats zur Kenntnis gebracht wurde. Darin fordern sie den Staatsratspräsidenten auf, die Vorwürfe öffentlich zu erklären.

In dem Schreiben bezeichnen die drei Politiker die Äusserungen aufgrund ihrer Schwere als besorgniserregend. Der Fall werfe Fragen zur Glaubwürdigkeit und zum Vertrauen in die Institutionen auf. Deshalb verlangen sie, dass Zali so rasch wie möglich Stellung nimmt.

Gegenüber «RSI» wollten die Unterzeichner keine weiteren Kommentare abgeben und verwiesen auf den Inhalt des veröffentlichten Schreibens. Auch die Staatsräte Norman Gobbi und Christian Vitta äusserten sich nicht. Raffaele De Rosa und Marina Carobbio waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Zali nimmt Stellung

Auf Anfrage von «RSI» nahm die Staatsanwaltschaft weder Stellung noch äusserte sie sich zur möglichen strafrechtlichen Relevanz der veröffentlichten Inhalte.

Claudio Zali erklärte seinerseits in einer Erklärung, es handle sich um «einen erneuten und instrumentalisierten Eingriff in meine Privatsphäre». Zudem wirft der Tessiner Staatsrat den drei Parteipräsidenten vor, illegal beschaffte Aufnahmen für Wahlkampfzwecke zu verwenden. Er deutet ausserdem an, rechtliche Schritte zu prüfen.

Video aus dem Ressort