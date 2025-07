«Es wird immer extremer» – Älpler klagt über Touristen, Partys und Abfall

Sorgenkind Fählensee. Bild: sda

Wildcampen boomt – trotz Verbot. Die abgelegene Fählenalp wird zunehmend zum Brennpunkt. Nun nervt sich auch der Senn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Fählenalp im Alpstein wird zunehmend von ausländischen Zelt-Touristen frequentiert.

Teilweise kommen die Touris in grossen Gruppen und mit mehreren Tagen Aufenthalt, obwohl Wildcampen offiziell verboten ist.

Älpler Sepp Inauen beklagt Umweltbelastung, Feuerstellen und Abfall auf der sensiblen Alpfläche und verlangt inzwischen 12 Franken pro Nacht zur Kompensation.

Ein gesetzliches Verbot des Wildcampens ist frühestens ab 2028 möglich – bis dahin bleibt die Situation rechtlich unklar und auf den Goodwill der Grundeigentümer angewiesen. Mehr anzeigen

Die Alpsteinregion ist bei vielen Wanderfans ein beliebter Ort. Wo einst Stille und seltene Pflanzen herrschten, wird heute aber geplanscht, gezeltet und gefeiert. Die Fählenalp, abgelegen am hintersten Zipfel des Fählensees, wird zum Hotspot für ausländische Zelt-Touristen.

Älpler Sepp Inauen, der seit zehn Jahren mit seiner Frau Silvia Käse herstellt und die Ruhe auf der Fählenalp geniesst, schlägt Alarm: «Es wird immer extremer», sagt er gegenüber der «Appenzeller Zeitung».

Am 19. Juni befanden sich demnach 22 Zelte und rund 50 Leute am See – mitten in der sensiblen Alpstein-Natur.

Christliche Gruppe aus Holland zeltete vier Tage lang

Die Zelte gehörten einer Gruppe aus den Niederlanden, laut Inauen eine christliche Organisation. Vier Tage blieben die Gäste – trotz fehlender gesetzlicher Grundlage.

Denn: Wildcampen ist im Alpstein offiziell verboten, Biwakieren hingegen erlaubt. Doch klare Regeln fürs Zelten gibt es bis heute nicht. Der rechtliche Graubereich bleibt – und mit ihm die Zelte.

Weil der Andrang immer grösser wird, verlangt Inauen mittlerweile 12 Franken pro Person und Nacht. Der Grund: Abfall, Feuerstellen, Gaskocher – und Gäste, die ihm das Feuerholz zum Käsen wegkaufen wollen. «Ich mach ja keine Werbung. Und trotzdem kommen sie von überall mit ihren Wurfzelten.»

Der Druck wächst: «Fast täglich zeltet jemand», sagt Inauen. Meist nur für eine Nacht, doch Gruppen wie die Holländer bleiben immer öfter mehrere Tage. Was für sie Abenteuerurlaub ist, wird für die Alp zur Belastung.

Gesetze? Erst ab 2028 realistisch

Das Weidegebiet ist sensibel, es wird nicht gedüngt, es wachsen seltene Blumen. Inauen sagt: «Wenn ich jemanden ausserhalb der Zone beim Zelten erwische, muss er zusammenpacken.»

Die Innerrhoder Regierung arbeitet zwar an einem Gesetz gegen das Wildcampen – doch frühestens 2028 könnte es dem Volk vorgelegt werden. Bis dahin bleibt vieles dem Goodwill der Sennen und Grundeigentümer überlassen.

