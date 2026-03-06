  1. Privatkunden
Erneut Vorwürfe an Hochschule ETH-Professor soll Mitarbeitende schikaniert haben

Noemi Hüsser

6.3.2026

Es ist nicht das erste Mal, dass es an der ETH zu Mobbingvorwürfen kommt.
Es ist nicht das erste Mal, dass es an der ETH zu Mobbingvorwürfen kommt.
Keystone

Ein Professor der ETH Zürich soll über Jahre hinweg Mitarbeitende gegeneinander ausgespielt und mit sexistischen Bemerkungen konfrontiert haben. Der Beschuldigte weist zentrale Vorwürfe zurück – räumt jedoch einzelne Fehler ein.

Noemi Hüsser

06.03.2026, 18:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ETH-Professor soll laut ehemaligen Mitarbeitenden über Jahre hinweg ein Klima der Angst geschaffen haben. Das berichtet SRF Investigativ.
  • Beschwerden über sein Verhalten existieren laut Bericht seit mindestens 2017. Die ETH habe 2019 mit Einschränkungen bei der Betreuung von Doktorierenden und einem Leadership-Coaching reagiert.
  • Der Professor räumt zwar Fehler ein, weist zentrale Vorwürfe zurück. Eine neue Beschwerde von 2025 habe keine ausreichenden Beweise ergeben.
Mehr anzeigen

Ein Professor der ETH Zürich soll über Jahre hinweg Mitarbeitende schikaniert und mit sexistischen Sprüchen sowie Einschüchterungen ein Klima der Angst geschaffen haben. Das berichten ehemalige Mitarbeitende gegenüber SRF Investigativ.

Der Professor des Departements für Management, Technologie und Ökonomie soll demnach die Körper von Studentinnen kommentiert und Mitarbeitende gegeneinander ausgespielt haben. Mehrere Betroffene berichten zudem von Einschüchterungen und angedeuteten Entlassungen.

Für einige hätten die Vorfälle schwere persönliche Folgen gehabt. Laut Bericht haben Betroffene die ETH verlassen oder psychologische Hilfe in Anspruch genommen.

Beschwerden seit mindestens 2017

Der Professor weist zentrale Vorwürfe zurück. Einzelne Fehler und «unangemessene Gespräche» zu Beginn seiner Professur räumt er ein, betont jedoch, er habe niemandem absichtlich schaden wollen.

Beschwerden über sein Verhalten gibt es laut SRF Investigativ seit mindestens 2017. Spätestens 2019 sei auch die ETH-Leitung informiert gewesen. Damals habe der Professor zeitweise keine Doktorierenden betreuen dürfen und ein zweijähriges Leadership-Coaching absolvieren müssen.

Ehemalige Mitarbeitende berichten jedoch, das problematische Verhalten habe später weiter angedauert. Viele hätten Vorfälle nicht gemeldet, weil sie dies als wirkungslos oder riskant empfanden.

Strukturen an ETH komplex und verbesserungswürdig

2025 habe eine Doktorandin erneut eine Mobbing-Beschwerde eingereicht. Eine externe Meldestelle hat laut SRF Investigativ dafür jedoch keine ausreichenden Beweise gefunden. Im Untersuchungsbericht werde stattdessen eine «zwischenmenschliche Unvereinbarkeit» als mögliche Ursache genannt. Der Professor zog sich laut eigener Aussage danach als Doktoratsbetreuer zurück.

Die ETH erklärte gegenüber SRF Investigativ, sie könne nur handeln, wenn Missstände gemeldet würden. Seit 2019 habe sie – abgesehen vom Fall 2025 – keine Kenntnis von unangemessenem Verhalten des Professors. Ein Bericht der Meldestelle hält gemäss Recherche jedoch fest, dass die Strukturen zur Konfliktbearbeitung an der ETH komplex seien und verbessert werden sollten.

Ein Viertel der Doktorierenden fühlte sich schlecht behandelt

Es ist nicht das erste Mal, dass die ETH mit Mobbingvorwürfen konfrontiert wird. Im Februar 2017 wurden Vorwürfe gegen eine Astronomie-Professorin publik. Ein Jahr später gab es Vorwürfe gegen einen Maschinenbau-Professor. Auch zeigte damals eine Umfrage unter Doktorierenden, dass ein Viertel sich vom Professor oder der Professorin schlecht behandelt fühlt.

ETH Zürich weiht leistungsstärkste Zentrifuge Europas ein

ETH Zürich weiht leistungsstärkste Zentrifuge Europas ein

In Zürich wird am Freitag die nach Angaben der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich) leistungsstärkste Zentrifuge Europas offiziell eingeweiht.

17.01.2025

