Ab 14.30 UhrWie reagiert Bundesrat Rösti auf den Expertenbericht?
Petar Marjanović, Bern
9.10.2025
Heute präsentiert die ETH ihre Studie zur Frage, welche Bahn- und Strassenprojekte die Schweizer bis ins Jahr 2045 priorisieren soll. Sie soll dem Bundesrat und Parlament als Entscheidungsgrundlage dienen.
UVEK-Vorsteher Albert Rösti erklärte, der sogenannte Weidmann-Bericht sei dem Gesamtbundesrat gestern präsentiert worden. Er selbst habe den Bericht erst vor wenigen Tagen erhalten und könne sich heute noch nicht im Detail dazu äussern, bezeichnet ihn aber als sehr gute Grundlage.
Das von ETH-Professor Ulrich Weidmann erarbeitete Gutachten zeigt auf, welche Verkehrsprojekte bis 2045 besonders wichtig sind.
14.30 Uhr
Bundesrat Rösti beginnt mit Pressekonferenz
Der SVP-Bundesrat und Verkehrsminister Albert Rösti ist pünktlich im grossen Saal des Medienzentrums angekommen und hat soeben die Pressekonferenz eröffnet. Er wird erläutern, wie der Bundesrat auf den Expertenbericht reagiert und was die nächsten Schritte sind.
14.15 Uhr
Zusammenfassung: ETH legt Weidmann-Bericht vor
Nach dem Volks-Nein zum Autobahnausbau im November 2024 hat der Bundesrat eine grundlegende Neubewertung der Schweizer Verkehrsplanung angeordnet. Heute stellte ETH-Professor Ulrich A. Weidmann in Bern den sogenannten Weidmann-Bericht vor.
Das Gutachten «Verkehr 2045» soll klären, welche Projekte auf Strasse und Schiene bis 2045 priorisiert werden sollen. Insgesamt untersuchte die ETH rund 500 Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von 112 Milliarden Franken.
Weidmann legte im Bericht den Schwerpunkt klar auf dem Bahnverkehr: Besonders stark priorisiert werden der Zimmerberg-Basistunnel 2, das vierte Gleis am Zürcher Bahnhof Stadelhofen sowie der Durchgangsbahnhof Luzern. Dagegen sollen mehrere teure Strassenprojekte verschoben oder gestrichen werden, darunter die Glattalautobahn und der Ausbau der A1 bei Bern-Wankdorf.
In der Nordwestschweiz erhält der Rheintunnel bei Basel erneut Priorität. Er soll laut ETH-Gutachten den Fernverkehr vom Stadtverkehr trennen und damit Kapazitäten schaffen. Die geplante S-Bahn-Direktverbindung zwischen Basel SBB und Badischem Bahnhof wird dagegen auf nach 2045 verschoben.
Kritisch äusserte sich Weidmann zu umstrittenen Projekten wie der Grimselbahn. Auf Nachfrage von blue News erklärte er, man habe sich bei der Bewertung «auf die Unterlagen des Bundesamtes stützen müssen». Eine unabhängige Prüfung der Projektgüte sei «nicht möglich gewesen».
Am Nachmittag will Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) darlegen, wie der Bundesrat auf die Ergebnisse reagiert. Der Bericht soll als Grundlage für die politische Priorisierung im Rahmen des Programms «Verkehr 2045» dienen.
14.04 Uhr
Erste Pressekonferenz beendet
Die Pressekonferenz der ETH mit Professor Ulrich Weidmann ist beendet. Um 14.30 Uhr geht es weiter mit der Stellungnahme von Bundesrat und Verkehrsminister Albert Rösti (SVP).
13.55 Uhr
Wie war eine unabhängige Prüfung möglich?
Auf die Frage von blue News, warum umstrittene Projekte wie die Grimselbahn im Bericht dennoch hohe Priorität erhalten, erklärt ETH-Professor Ulrich Weidmann, man habe sich bei der Bewertung «auf die Unterlagen des Bundesamtes stützen müssen».
Eigene Abklärungen seien zwar gemacht worden, die eigentliche Projektgüte habe man aber nicht selbst prüfen können. «Wir mussten uns auf die Aussagen der Projektdokumente verlassen», so Weidmann. Eine unabhängige Plausibilisierung sei nicht möglich gewesen – «da haben wir einen Vorbehalt».
13.39 Uhr
So wollte Rösti letztes Jahr ausbauen
Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr lehnte die Stimmbevölkerung mehrere Autobahn-Ausbauprojekte ab, für die Kosten von insgesamt 4,9 Milliarden Franken vorgesehen waren.
Dennoch führt Professor Weidmann in seinem Papier weiterhin zentrale Projekte wie den Ausbau zwischen Bern-Wankdorf und Schönbühl, den Rheintunnel sowie den Fäsenstaubtunnel als prioritär auf.
13.35 Uhr
So soll jede Region profitieren
Der ETH-Professor zeigt nun eine Folie mit ausgewählten Beispielen pro Region, die zwischen 2025 und 2045 priorisiert werden sollten.
Im Grossraum Zürich stehen der Lückenschluss der Oberlandautobahn, der Zimmerberg-Basistunnel 2 und das vierte Gleis am Bahnhof Stadelhofen im Fokus. In der Zentralschweiz wird die Bahnachse Zürich–Zug–Luzern mit dem Durchgangsbahnhof Luzern gestärkt.
Ausgewählte Beispielprojekte pro Region
Léman et Alpes Occidentales: Ausbau Achse Lausanne–Genève für Kapazität und Redundanz; Fokus auf Bahnausbau.
Nordwestschweiz: Wiederaufnahme Rheintunnel, integraler Ausbau Bahnhof SBB West, Priorität auf Tramausbau.
Hauptstadtregion: Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds und Grimseltunnel mit raumstruktureller Bedeutung für Regionen.
Im Westen liegt der Schwerpunkt auf dem Bahnausbau Lausanne–Genf, im Süden auf zwei grossen Autobahnprojekten bei Lugano und Mendrisio.
Weitere Prioritäten sind der Rheintunnel und Tramausbau in der Nordwestschweiz, der Grimsel- und Neuenburgtunnel in der Hauptstadtregion sowie der Doppelspurausbau der Walenseestrecke und der Rosenbergtunnel im Osten.
13.30 Uhr
Einschätzung zur Region Zürich
Die Glatttalautobahn soll laut ETH-Studie gestrichen werden. Vorrang erhält die Oberlandautobahn Uster–Betzholz, während der Fäsenstaubtunnel auf die Zeit nach 2045 verschoben wird.
Im Bahnverkehr haben der Zimmerberg-Basistunnel 2 und das vierte Gleis am Bahnhof Stadelhofen höchste Priorität, da sie für die künftige Leistungsfähigkeit des Zürcher Netzes zentral sind.
Zurückgestellt wird hingegen die Direktverbindung Zürich–Aarau. Hoch priorisiert werden die Tram- und Stadtbahnprojekte in Zürich-Nord und im Glatttal, die bis 2045 umgesetzt werden sollen.
13.26 Uhr
Autobahn-Projekt Wankdorf von Rösti tiefer priorisiert
In der Hauptstadtregion Bern fällt auf: Der geplante A1-Ausbau zwischen Wankdorf–Schönbühl und Weyermannshaus–Wankdorf wird im Gutachten «Verkehr 2045» tiefer eingestuft. ETH-Professor Ulrich Weidmann ordnet die beiden Abschnitte nach fachlicher Beurteilung in die Kategorie «mögliche Priorität nach 2045» ein.
Das Projekt A1 Bern-Wankdorf–Schönbühl war am 24. November 2024 in einer Volksabstimmung abgelehnt worden.
13.14 Uhr
So verteilen sich die geprüften Projekte regional
Das Gutachten «Verkehr 2045» hat insgesamt 226 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 112,7 Milliarden Franken bewertet. Die grössten Mittel fliessen in den Grossraum Zürich (58 Projekte, 31,7 Mrd. Fr.) sowie in die Region Léman und westliche Alpen (51 Projekte, 29,1 Mrd. Fr.).
Es folgen die Nordwestschweiz (34 Projekte, 21,7 Mrd. Fr.), die Hauptstadtregion Bern (37 Projekte, 8,8 Mrd. Fr.) und die Bodensee- und Ostalpenregion (27 Projekte, 10,3 Mrd. Fr.). Kleinere Investitionsvolumen entfallen auf die Zentralschweiz (8 Projekte, 6,3 Mrd. Fr.) und die Südschweiz (7 Projekte, 3 Mrd. Fr.).
Regionsübergreifende Vorhaben machen weitere 1,8 Milliarden Franken aus. Insgesamt basieren die 226 Vorhaben auf rund 500 geprüften Einzelprojekten.
13.10 Uhr
Sieben Projekte mit höchster Priorität in der Westschweiz
Professor Ulrich Weidmann hat die rund 500 untersuchten Projekte regional gegliedert und nach ihrer Dringlichkeit eingestuft. In der Westschweiz steht die Bahnverbindung Genf–Lausanne an der Spitze der Grossprojekte. Die Strecke gilt als Sinnbild für die Überlastung der West-Ost-Achse.
Der vollständige Doppelspurausbau, einschliesslich des unterirdischen Hauptbahnhofs in Genf (Cornavin) und des neuen Abschnitts Morges–Perroy, wird als entscheidend erachtet, um das künftig steigende Verkehrsaufkommen im Léman-Korridor zu bewältigen.
13.07 Uhr
Wie ging Professor Weidmann vor?
ETH-Professor Ulrich A. Weidmann und sein Team haben für das Gutachten «Verkehr 2045» rund 500 Projekte auf Strasse, Schiene und im Agglomerationsverkehr nach einem einheitlichen Raster analysiert und miteinander verglichen.
Bewertet wurde, welche Vorhaben das Verkehrssystem am stärksten verbessern – etwa durch weniger Staus, dichtere Takte, höhere Sicherheit oder eine bessere Umweltverträglichkeit. Berücksichtigt wurden auch strategische Aspekte: Welche Projekte sind international relevant, wo drohen Engpässe, und wie fügen sie sich in die langfristige Planung ein?
Zudem prüften die Gutachter kostengünstigere Alternativen, etwa moderne Signaltechnik auf der Bahn oder Zusatzspuren auf bestehenden Strassen. Schliesslich ordneten sie alle Projekte in sechs Prioritätsstufen ein: von «dringend bis 2045» bis «nicht nötig oder zu teuer». Das Resultat ist eine klare Rangordnung über alle Verkehrsträger hinweg, die als Grundlage für die kommenden politischen Entscheide dienen soll.
13.01 Uhr
Pressekonferenz beginnt
Die Pressekonferenz im zweiten Untergeschoss des Medienzentrums des Bundes hat pünktlich um 13 Uhr begonnen. Im Zentrum der Liveschaltung steht Professor Ulrich «Ueli» Weidmann. Er hat im Auftrag des Bundes untersucht, welche Bahn- und Strassenprojekte bis 2045 prioritär behandelt werden sollen.
Zu Beginn der Pressekonferenz betont Weidmann, es handle sich um ein fachliches Gutachten, nicht um ein politisches. Die politische Debatte folge erst danach – dessen sei er sich bewusst.
13.00 Uhr
ETH präsentiert heute den Weidmann-Bericht
Gestern war der sogenannte Weidmann-Bericht noch ein Geheimpapier, das nur den obersten Kadern bei SBB, Politik und Verwaltung vorlag. Heute wird er der Öffentlichkeit präsentiert. Der Bericht ist Teil des Programms «Verkehr ’45», das die künftige Planung von Schiene und Strasse neu ordnen soll.
Hinter dem Bericht steht ETH-Professor Ulrich A. Weidmann – ein ausgewiesener Bahnexperte. In Fachkreisen gilt er als «seriöser Fachmann und Bähnler», gelegentlich – nicht spöttisch gemeint – auch als «Mr. Verkehr».
Weidmann kennt das System von innen: Zwischen 1995 und 2004 leitete er bei den SBB verschiedene Bereiche, zuletzt als Geschäftsbereichsleiter der Infrastrukturdivision. Der «Tages-Anzeiger» titelte einst über ihn: «Dieser Professor soll den Schweizer Verkehr neu planen».
blue News tickert die Pressekonferenz der ETH aus dem Medienzentrum des Bundeshauses ab 13 Uhr. Um 14.30 Uhr tritt Bundesrat und Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) vor die Medien – und erläutert, wie es politisch weitergeht.
Nach dem Volks-Nein zum Ausbau der Nationalstrassen im November 2024 zog der Bundesrat die Notbremse – und bestellte eine Gesamtschau. ETH-Professor Ulrich A. Weidmann und sein Team sollten sämtliche rund 500 Ausbauprojekte auf Strasse, Schiene und im Agglomerationsverkehr prüfen. Der Auftrag: herausfinden, was wirklich Priorität hat.
Würde man alles umsetzen, kämen 112 Milliarden Franken zusammen. Weidmanns Aufgabe war nicht, jedes Detail zu zerlegen, sondern Ordnung bei den unzähligen Begehrlichkeiten zu bringen.
Bewertet wurden Nutzen für das Verkehrssystem, Wirtschaftlichkeit, Kosten, Zusammenspiel der Projekte und ihre Wirkung im Gesamtnetz. Am Ende teilten die Fachleute alle Vorhaben in sechs Prioritätsstufen ein.