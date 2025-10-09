14.15 Uhr

Nach dem Volks-Nein zum Autobahnausbau im November 2024 hat der Bundesrat eine grundlegende Neubewertung der Schweizer Verkehrsplanung angeordnet. Heute stellte ETH-Professor Ulrich A. Weidmann in Bern den sogenannten Weidmann-Bericht vor.

Das Gutachten «Verkehr 2045» soll klären, welche Projekte auf Strasse und Schiene bis 2045 priorisiert werden sollen. Insgesamt untersuchte die ETH rund 500 Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von 112 Milliarden Franken.

Am Donnerstag präsentierte die ETH den Weidmann-Bericht. blue News

Weidmann legte im Bericht den Schwerpunkt klar auf dem Bahnverkehr: Besonders stark priorisiert werden der Zimmerberg-Basistunnel 2, das vierte Gleis am Zürcher Bahnhof Stadelhofen sowie der Durchgangsbahnhof Luzern. Dagegen sollen mehrere teure Strassenprojekte verschoben oder gestrichen werden, darunter die Glattalautobahn und der Ausbau der A1 bei Bern-Wankdorf.

In der Nordwestschweiz erhält der Rheintunnel bei Basel erneut Priorität. Er soll laut ETH-Gutachten den Fernverkehr vom Stadtverkehr trennen und damit Kapazitäten schaffen. Die geplante S-Bahn-Direktverbindung zwischen Basel SBB und Badischem Bahnhof wird dagegen auf nach 2045 verschoben.

Kritisch äusserte sich Weidmann zu umstrittenen Projekten wie der Grimselbahn. Auf Nachfrage von blue News erklärte er, man habe sich bei der Bewertung «auf die Unterlagen des Bundesamtes stützen müssen». Eine unabhängige Prüfung der Projektgüte sei «nicht möglich gewesen».

Das Volk hat Autobahn-Ausbauprojekte wie den Rheintunnel letztes Jahr abgelehnt. KEYSTONE

Am Nachmittag will Verkehrsminister Albert Rösti (SVP) darlegen, wie der Bundesrat auf die Ergebnisse reagiert. Der Bericht soll als Grundlage für die politische Priorisierung im Rahmen des Programms «Verkehr 2045» dienen.