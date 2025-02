ETH Zürich verkauft Wohnhaus in Bestlage am Hönggerberg

Hönggerberg Das Objekt befindet sich im Quartier Höngg im Kreis 10 in Zürich, unterhalb des Campus Hönggerberg der ETH Zürich. Bild: ETH Zürich Das Haus aus dem Jahr 1923 verfügt über 7 Wohnungen. Bild: ETH Zürich Die Stadt Zürich hat ein Vorkaufsrecht. Bild: ETH Zürich Hönggerberg Das Objekt befindet sich im Quartier Höngg im Kreis 10 in Zürich, unterhalb des Campus Hönggerberg der ETH Zürich. Bild: ETH Zürich Das Haus aus dem Jahr 1923 verfügt über 7 Wohnungen. Bild: ETH Zürich Die Stadt Zürich hat ein Vorkaufsrecht. Bild: ETH Zürich

Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich verkauft im Quartier Höngg ein historisches Stadthaus. Der Richtpreis für das Vorzeigeobjekt mit sieben Wohnungen liegt bei fünf Millionen Franken.

Die ETH Zürich verkauft ein historisches Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1923 im Stadtteil Höngg.

Das Haus verfügt über sieben Wohnungen.

Der Richtpreis liegt bei fünf Millionen Franken.

Das auffällige Haus aus dem Jahr 1923 im Stadtzürcher Quartier Höngg verfügt laut Verkaufsdokumentation über eine 3-Zimmerwohnung im Tiefparterre, jeweils zwei 4-Zimmerwohnungen in Erdgeschoss und dem Obergeschoss sowie eine 2-Zimmerwohnung im Dachgeschoss. Die Grundstücksfläche liegt bei knapp 1000 Quadratmetern.

Erst im vergangenen Jahr veräusserte die ETH Villen am Zürichberg für über 24 Millionen Franken. Genauso wie die Objekte am Zürichberg wird auch das Stadthaus am Hönggerberg in einem zweistufigen Bieterverfahren mit Zuschlag an den Höchstbietenden verkauft. Bis zum 21. Februar können Interessenten ihr erstes Angebot abgeben.

Stadt Zürich könnte das Haus übernehmen

Auf Anfrage von «Blick», warum sich die ETH von dem Objekt trennt, heisst es aus Hochschulkreisen: Die Hochschule priorisiere Liegenschaften, die sie für Lehr- und Forschungszwecke nutzen kann. «Da es sich bei der Liegenschaft in der Kürbergstrasse 20 um eine reine Wohnliegenschaft handelt, die zudem ausserhalb des Entwicklungsgebietes Zürich Zentrum liegt, soll sie verkauft werden», sagt ETH-Sprecher Christoph Elhardt.

Die Stadt Zürich verfügt laut der Verkaufsdokumentation über ein Vorkaufsrecht, welches sie zum Preis des Höchstgebotes ausüben kann. «Die Stadt Zürich hat ihr Interesse an der Kürbergstrasse 20 bekundet», erklärt Elhardt gegenüber «Blick». Am Ende des Bieterverfahrens Mitte März soll laut Elhardt eine Abstimmung mit der Stadt Zürich stattfinden, ob sie ihr Vorkaufsrecht ausüben möchte.