Pendler-Puff Eurocity blockiert Strecke zwischen Bern und Olten

SDA

24.2.2026 - 08:29

Die Fahrgäste wurden mit einem Lösch- und Rettungszug nach Bern gebracht. (Symbolbild)
Die Fahrgäste wurden mit einem Lösch- und Rettungszug nach Bern gebracht. (Symbolbild)
Keystone

Ein Eurocity von Basel nach Mailand ist am Dienstagmorgen im Murgenthal-Tunnel stecken geblieben. Die Passagiere werden mit einem Lösch- und Rettungszug nach Bern gebracht.

Keystone-SDA

24.02.2026, 08:29

24.02.2026, 08:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Eurocity 61 blieb am Morgen im Murgenthal-Tunnel zwischen Mattstetten und Rothrist stecken.
  • Die Fahrgäste werden mit einem Lösch- und Rettungszug nach Bern evakuiert.
  • Weitere Züge werden umgeleitet, es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.
Mehr anzeigen

Ein Eurocity steckt auf der Bahn-2000-Strecke zwischen Mattstetten BE und Rothrist SO fest. Der Zug sei im Murgenthal-Tunnel blockiert, sagte SBB-Mediensprecherin Fabienne Thommen am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Fahrgäste des EC 61 von Basel nach Mailand sollen ihr zufolge mit dem Lösch- und Rettungszug nach Bern gebracht werden. Sie müssen eine grössere Verspätung von rund zwei Stunden in Kauf nehmen.

Die Fahrzeugstörung ereignete sich laut Thommen um 07.15 Uhr. Der Grund sei noch unklar.

Betroffen vom Ausfall sind zahlreiche Linien.
Betroffen vom Ausfall sind zahlreiche Linien.
blue News

Die nachfolgenden Züge hätten «gewendet» und seien zurückgefahren. Zurzeit fahren die weiteren Züge über die Stammlinie via Burgdorf. Es müsse mit Verspätungen um die 15 Minuten und teilweise auch mit Ausfällen gerechnet werden, sagte Thommen.

Die SBB hofften, den Tunnel nach 9 Uhr wieder öffnen zu können.

