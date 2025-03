Das «Abenteuerland Teuflibach», auf dem der Verein ZuKi Aktivitäten für Kinder und Familien anbietet, ist wegen zu hoher PFAS-Werte im Boden bis auf Weiteres geschlossen. Google Maps

Aufgrund erhöhter PFAS-Werte im Boden hat die Gemeinde Cham ZG den Kinderspielplatz «Abenteuerland Teuflibach» vorsorglich geschlossen. Der Verein ZuKi muss seine Aktivitäten einstellen.

Stefan Michel

Ausgerechnet ein Spielplatz, auf dem Kinder die Natur als Ort für kleine Abenteuer erleben konnten, ist per sofort geschlossen, weil Schadstoffe in dessen Boden die Gesundheit gefährden, berichtet die «Luzerner Zeitung». PFAS, auch bekannt als Ewigkeitschemikalien, machen das Spielen auf dem Gelände zum Risiko.

Am Donnerstagnachmittag hat Yasmin Häusermann, die Geschäftsleiterin des Vereins ZuKi (Zukunft Kinder), per Telefon die Aufforderung erhalten, das «Abenteuerland Teuflibach» in Cham ZG sofort zuzumachen. Besonders Kleinkinder seien gefährdet, schreibt der Kanton Zug in einer Mitteilung. Die Schliessung verfügt hat der Chamer Gemeinderat.

«Die Messwerte liegen über dem vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) bewilligten Sanierungswert, der Massnahmen zum Schutz von Kleinkindern erfordert», führt der Kanton aus. Kleinkinder seien besonders gefährdet, weil bei ihnen nicht ausgeschlossen werden könne, dass sie Erde verschlucken.

Obwohl keine akute Gefährdung durch die Aufnahme von PFAS-belasteten Bodenpartikeln besteht, sollte diese aufgrund der möglichen Anreicherung im Körper vermieden werden.

Verein muss fast alle Aktivitäten stoppen

An den Zugängen zum Spielplatz wurden Informationstafeln aufgestellt, um auf die Situation hinzuweisen.

Der Verein ZuKi betreibt das Abenteuerland mit einer Leistungsvereinbarung der Gemeinde Cham. Ein grosser Teil seiner Aktivitäten für Kinder und Familien hat im Abenteuerland stattgefunden. All dies ist nun bis auf Weiteres gestoppt. Yasmin Häusermann, erzählt der «Luzerner Zeitung», sie und ihre Kolleg*innen seien den ganzen Freitagmorgen damit beschäftigt gewesen, die Vereinsmitglieder zu informieren.

Die Schliessung des Areals bedeutet eine erhebliche finanzielle Einbusse für den Verein. Häusermann betont, das Wichtigste sei die Gesundheit der Kinder. Sie liessen sich aber auch nicht unterkriegen.

PFAS auch in Zugerseefischen

Auch an anderen Orten im Kanton wurden erhöhte PFAS-Werte gemessen, meldet Zug. Untersuchungen im vergangenen Jahr zeigten, dass sich PFAS im Zugersee entlang der Nahrungskette anreichern. Proben von Raubfischen wie Hecht und Egli überschritten die festgelegten Höchstgehalte.

Zudem weisen der Schwarzbach und der Sijentalbach im Ennetsee eine erhöhte PFAS-Belastung auf. Die PFAS-Gehalte im Wasser des Zugersees wurden an mehreren Stellen untersucht und nehmen von der Oberfläche bis zur tiefsten Stelle zu.

PFAS, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, werden seit den 1960er-Jahren in vielen Industrieprozessen und Alltagsprodukten eingesetzt. Sie verleihen Oberflächen wasser-, fett- und schmutzabweisende Eigenschaften.

Diese Verbindungen gelangen bei ihrer Herstellung oder bei der Produktion von PFAS-haltigen Waren in die Umwelt und werden dort kaum abgebaut. Sie sind in Böden, Oberflächengewässern, Grundwasser und Luft nachweisbar. Die Wissenschaft untersucht die Langzeitgefährdungen für die Gesundheit durch die regelmässige Aufnahme von PFAS.

