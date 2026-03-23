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Seit 2025 ist er Zivilist Ex-Armeechef Thomas Süssli will in den Nationalrat – für diese Partei kandidiert er

Helene Laube

23.3.2026

Der ehemalige Chef der Schweizer Armee, Thomas Süssli, will im Wahlkampf offenbar auf die Themen Wirtschaft, Innovation, Sicherheit und Energie setzen. (Archivbild)
Der ehemalige Chef der Schweizer Armee, Thomas Süssli, will im Wahlkampf offenbar auf die Themen Wirtschaft, Innovation, Sicherheit und Energie setzen. (Archivbild)
Bild: Keystone/Ennio Leanza

Thomas Süssli ist Ende 2025 nach sechs Jahren als Chef der Schweizer Armee zurückgetreten. Jetzt will er offenbar für die Luzerner FDP in den Nationalrat.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

23.03.2026, 05:23

23.03.2026, 07:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ex-Armeechef Thomas Süssli hat sich laut einem Medienbericht für eine Nationalratskandidatur entschieden.
  • Er will für die Luzerner FDP kandidieren.
  • Süssli trat Ende 2025 nach sechs Jahren als Chef der Armee zurück.
  • Auch der Herzchirurg Thierry Carrel will für die Luzerner FDP in den Nationalrat, wie das Medienhaus schrieb
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Ex-Armeechef Thomas Süssli hat sich nach Informationen von CH Media für eine Nationalratskandidatur entschieden. Anfang Jahr trat er der FDP bei, wie das Medienhaus schrieb. Im Wahlkampf wolle der 59-Jährige auf die Themen Wirtschaft, Innovation, Sicherheit und Energie setzen. Süsslis Wahlchancen sind nach Einschätzung von CH Media intakt.

Süssli trat Ende 2025 nach sechs Jahren als Chef der Armee zurück.

Die Luzerner FDP habe derzeit ein Mandat im Nationalrat, doch ihr Vertreter Peter Schilliger wolle sich 2027 nicht mehr zur Wahl stellen. Weil die Bevölkerung stark gewachsen sei, erhalte der Kanton Luzern zudem einen zusätzlichen Sitz in der grossen Kammer.

Auch der 65-jährige Herzchirurg Thierry Carrel will für die Luzerner FDP in den Nationalrat, wie das Medienhaus schrieb

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Die Schweiz ist laut dem abtretenden Armeechef Thomas Süssli in Verteidigungsfragen eingeschlafen. Die Invasion der Ukraine 2022 habe das Land nur kurzfristig wachgerüttelt.

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