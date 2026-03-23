Ex-Armeechef Thomas Süssli will in den Nationalrat – für diese Partei kandidiert er

Ex-Armeechef Thomas Süssli hat sich nach Informationen von CH Media für eine Nationalratskandidatur entschieden. Anfang Jahr trat er der FDP bei, wie das Medienhaus schrieb. Im Wahlkampf wolle der 59-Jährige auf die Themen Wirtschaft, Innovation, Sicherheit und Energie setzen. Süsslis Wahlchancen sind nach Einschätzung von CH Media intakt.
Süssli trat Ende 2025 nach sechs Jahren als Chef der Armee zurück.
Die Luzerner FDP habe derzeit ein Mandat im Nationalrat, doch ihr Vertreter Peter Schilliger wolle sich 2027 nicht mehr zur Wahl stellen. Weil die Bevölkerung stark gewachsen sei, erhalte der Kanton Luzern zudem einen zusätzlichen Sitz in der grossen Kammer.
Auch der 65-jährige Herzchirurg Thierry Carrel will für die Luzerner FDP in den Nationalrat, wie das Medienhaus schrieb
Abtretender Armeechef zieht durchzogene Bilanz zu seiner Amtszeit
Die Schweiz ist laut dem abtretenden Armeechef Thomas Süssli in Verteidigungsfragen eingeschlafen. Die Invasion der Ukraine 2022 habe das Land nur kurzfristig wachgerüttelt.