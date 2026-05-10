Ein 38-jähriger ehemaliger Assistenzarzt einer Klinik in der Ostschweiz ist von der Staatsanwaltschaft St. Gallen wegen mehrfacher Urkundenfälschung und Identitätsmissbrauchs verurteilt worden. Der Mann hatte laut Strafbefehl, der «20 Minuten» vorliegt, über einen längeren Zeitraum hinweg rezeptpflichtige Medikamente unrechtmässig bezogen.
Der Beschuldigte arbeitete zunächst als Unterassistent und später als Assistenzarzt in einer Klinik. Anfang März 2025 stellte er erstmals eigenmächtig ein Rezept auf einem entwendeten Rezeptblock aus und bezog damit Medikamente in einer Zürcher Apotheke. Nachdem die Klinik davon erfuhr, wurde ihm fristlos gekündigt.
Trotz seiner Entlassung setzte der Mann seine Handlungen fort. Er bezog weiterhin rezeptpflichtige Medikamente – darunter Benzodiazepine, Schlafmittel, Antidepressiva und andere Psychopharmaka – und nutzte dafür sowohl entwendete Rezeptblöcke als auch unrechtmässig ausgestellte E-Rezepte mit seinen noch gültigen Zugangsdaten. Teilweise fälschte er dabei auch Unterschriften eines Klinikarztes.
Laut Staatsanwaltschaft handelte der Mann, um eine bestehende Arzneimittelabhängigkeit zu bedienen. Mehrere Apotheken in den Kantonen St. Gallen, Zürich und Basel-Stadt wurden misstrauisch und informierten die Klinik, woraufhin der Fall aufgedeckt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde, berichtet «20 Minuten» weiter.
Bedingte Geldstrafe, Busse und Verfahrenskosten
Der Mann wurde mittels Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 130 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Zusätzlich muss er eine Busse von 4’800 Franken sowie Verfahrenskosten von 2’000 Franken bezahlen. Insgesamt beläuft sich die Forderung an die Staatskasse auf 6’800 Franken. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.