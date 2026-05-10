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St. Gallen Ex-Assistenzarzt bezieht Medikamente mit gefälschten Rezepten – Strafbefehl

Lea Oetiker

10.5.2026

Der ehemalige Assistenzarzt war laut Staatsanwaltschaft medikamentenabhängig.
Der ehemalige Assistenzarzt war laut Staatsanwaltschaft medikamentenabhängig.
IMAGO

Ein ehemaliger Assistenzarzt einer Ostschweizer Klinik hat mit gefälschten Rezepten Medikamente bezogen. Nun wurde er per Strafbefehl wegen Urkundenfälschung und Identitätsmissbrauch verurteilt.

Lea Oetiker

10.05.2026, 08:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein ehemaliger Assistenzarzt einer Ostschweizer Klinik hat mit gestohlenen Rezepten und gefälschten Rezepten Medikamente bezogen.
  • Er war laut Staatsanwaltschaft medikamentenabhängig und kaufte unter anderem Beruhigungs- und Schlafmittel.
  • Dafür wurde er zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse von 6’800 Franken verurteilt.
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Ein 38-jähriger ehemaliger Assistenzarzt einer Klinik in der Ostschweiz ist von der Staatsanwaltschaft St. Gallen wegen mehrfacher Urkundenfälschung und Identitätsmissbrauchs verurteilt worden. Der Mann hatte laut Strafbefehl, der «20 Minuten» vorliegt, über einen längeren Zeitraum hinweg rezeptpflichtige Medikamente unrechtmässig bezogen.

Der Beschuldigte arbeitete zunächst als Unterassistent und später als Assistenzarzt in einer Klinik. Anfang März 2025 stellte er erstmals eigenmächtig ein Rezept auf einem entwendeten Rezeptblock aus und bezog damit Medikamente in einer Zürcher Apotheke. Nachdem die Klinik davon erfuhr, wurde ihm fristlos gekündigt.

Trotz seiner Entlassung setzte der Mann seine Handlungen fort. Er bezog weiterhin rezeptpflichtige Medikamente – darunter Benzodiazepine, Schlafmittel, Antidepressiva und andere Psychopharmaka – und nutzte dafür sowohl entwendete Rezeptblöcke als auch unrechtmässig ausgestellte E-Rezepte mit seinen noch gültigen Zugangsdaten. Teilweise fälschte er dabei auch Unterschriften eines Klinikarztes.

Laut Staatsanwaltschaft handelte der Mann, um eine bestehende Arzneimittelabhängigkeit zu bedienen. Mehrere Apotheken in den Kantonen St. Gallen, Zürich und Basel-Stadt wurden misstrauisch und informierten die Klinik, woraufhin der Fall aufgedeckt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde, berichtet «20 Minuten» weiter.

Bedingte Geldstrafe, Busse und Verfahrenskosten

Der Mann wurde mittels Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 130 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt. Zusätzlich muss er eine Busse von 4’800 Franken sowie Verfahrenskosten von 2’000 Franken bezahlen. Insgesamt beläuft sich die Forderung an die Staatskasse auf 6’800 Franken. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.

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