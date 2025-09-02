Fritz Schiesser bestreitet die Vorwürfe. (Archivbild) KEYSTONE

Der frühere Ständeratspräsident Fritz Schiesser sass in der Waadt fast zwei Monate in Untersuchungshaft. Die Justiz ermittelt wegen eines möglichen Erpressungsversuchs – und Schiesser könnte selbst Opfer eines Liebesbetrugs geworden sein.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fritz Schiesser verbrachte fast zwei Monate in Untersuchungshaft in der Waadt.

Die Ermittlungen drehen sich um einen möglichen Erpressungsfall gegen die Stiftung Sandoz.

Schiesser bestreitet alle Vorwürfe und spricht von einem möglichen Liebesbetrug. Mehr anzeigen

Der frühere Ständeratspräsident Fritz Schiesser (71) ist ins Visier der Justiz geraten. Laut einem Bericht der «NZZ am Sonntag» sass der Glarner FDP-Politiker fast zwei Monate in Untersuchungshaft im Kanton Waadt. Ende Juli wurde er unter Auflagen wieder entlassen, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Im Zentrum steht der Verdacht eines versuchten Erpressungsfalls. Demnach sollen zwischen Frühling und Herbst 2024 bei der milliardenschweren Familienstiftung Sandoz mehrere Drohschreiben eingegangen sein. Unterzeichnet mit «Mr. X», forderten die Verfasser Geld und drohten, vertrauliche Dokumente der Stiftung zu veröffentlichen.

Liebesbekanntschaft aus dem Netz

Aus Schiessers Umfeld heisst es, er könnte selbst Opfer eines Liebesbetrugs geworden sein. Der frühere Spitzenpolitiker soll online eine Bekanntschaft geschlossen haben, der er über längere Zeit grosse Geldbeträge überwies. Dabei habe er fast sein gesamtes Vermögen verloren. Diese Person soll vertrauliche Unterlagen gesammelt haben, die später für die Erpressung verwendet worden seien.

Weil Schiesser früher Präsident der Stiftung Sandoz war, prüft die Staatsanwaltschaft, ob er in die Vorgänge verwickelt sein könnte – möglicherweise sogar als Mittäter. Er selbst weist dies entschieden zurück. «Ich bestreite alle mir vorgeworfenen Taten», erklärte er schriftlich gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Personen aus seinem Umfeld halten es für ausgeschlossen, dass er bewusst an einem Erpressungsversuch beteiligt gewesen sei. Für den ehemaligen Ständeratspräsidenten gilt die Unschuldsvermutung.