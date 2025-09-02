  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Selbst Opfer von Betrug? Ex-FDP-Spitzenpolitiker in Erpressungsaffäre verwickelt – U-Haft

Sven Ziegler

2.9.2025

Fritz Schiesser bestreitet die Vorwürfe. (Archivbild)
Fritz Schiesser bestreitet die Vorwürfe. (Archivbild)
KEYSTONE

Der frühere Ständeratspräsident Fritz Schiesser sass in der Waadt fast zwei Monate in Untersuchungshaft. Die Justiz ermittelt wegen eines möglichen Erpressungsversuchs – und Schiesser könnte selbst Opfer eines Liebesbetrugs geworden sein.

Redaktion blue News

02.09.2025, 14:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fritz Schiesser verbrachte fast zwei Monate in Untersuchungshaft in der Waadt.
  • Die Ermittlungen drehen sich um einen möglichen Erpressungsfall gegen die Stiftung Sandoz.
  • Schiesser bestreitet alle Vorwürfe und spricht von einem möglichen Liebesbetrug.
Mehr anzeigen

Der frühere Ständeratspräsident Fritz Schiesser (71) ist ins Visier der Justiz geraten. Laut einem Bericht der «NZZ am Sonntag» sass der Glarner FDP-Politiker fast zwei Monate in Untersuchungshaft im Kanton Waadt. Ende Juli wurde er unter Auflagen wieder entlassen, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Im Zentrum steht der Verdacht eines versuchten Erpressungsfalls. Demnach sollen zwischen Frühling und Herbst 2024 bei der milliardenschweren Familienstiftung Sandoz mehrere Drohschreiben eingegangen sein. Unterzeichnet mit «Mr. X», forderten die Verfasser Geld und drohten, vertrauliche Dokumente der Stiftung zu veröffentlichen.

Liebesbekanntschaft aus dem Netz

Aus Schiessers Umfeld heisst es, er könnte selbst Opfer eines Liebesbetrugs geworden sein. Der frühere Spitzenpolitiker soll online eine Bekanntschaft geschlossen haben, der er über längere Zeit grosse Geldbeträge überwies. Dabei habe er fast sein gesamtes Vermögen verloren. Diese Person soll vertrauliche Unterlagen gesammelt haben, die später für die Erpressung verwendet worden seien.

Weil Schiesser früher Präsident der Stiftung Sandoz war, prüft die Staatsanwaltschaft, ob er in die Vorgänge verwickelt sein könnte – möglicherweise sogar als Mittäter. Er selbst weist dies entschieden zurück. «Ich bestreite alle mir vorgeworfenen Taten», erklärte er schriftlich gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Personen aus seinem Umfeld halten es für ausgeschlossen, dass er bewusst an einem Erpressungsversuch beteiligt gewesen sei. Für den ehemaligen Ständeratspräsidenten gilt die Unschuldsvermutung.

Mehr aus der Schweiz

Bundesgericht rügt Vorgehen. Patient spricht in Therapie über Kinderpornos – Klinik zeigt ihn an

Bundesgericht rügt VorgehenPatient spricht in Therapie über Kinderpornos – Klinik zeigt ihn an

Bei Bootshafen in Rorschach SG. Tote Frau im Bodensee entdeckt – Polizei ermittelt

Bei Bootshafen in Rorschach SGTote Frau im Bodensee entdeckt – Polizei ermittelt

«Wir befanden uns im Epizentrum». Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt

«Wir befanden uns im Epizentrum»Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt

Meistgelesen

Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus
Geheimplan an der Wand? Karte in Büro von Putin-General sorgt für Diskussionen
Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen
Ferien-Hotspot schlägt Alarm – Wasser reicht nur noch für 10 Tage
Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt