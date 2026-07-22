Im mutmasslichen Missbrauchsfall um einen ehemalige Aargauer SVP-Grossrat werden neue Details bekannt. Der Beschuldigte soll gemäss Anklageschrift ein drittes Opfer 140 Mal missbraucht haben.

Darum geht’s Der ehemaliges SVP-Grossrat aus dem Kanton Aargau soll laut Anklageschrift ein drittes Opfer 140 Mal missbraucht haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den früheren Politiker eine lebenslange Freiheitsstrafe, unter anderem wegen mehrfach versuchten Mordes. Zusammenfassung erstellt mit

Die Vorwürfe gegen einen ehemaligen SVP-Grossrat aus dem Kanton Aargau nehmen immer grössere Dimensionen an. Wie das SRF unter Berufung auf die Anklageschrift berichtet, soll der Mann ein drittes Opfer über Jahre hinweg 140 Mal betäubt und missbraucht haben, noch vor den mutmasslichen Übergriffen auf Mutter und Tochter. Demnach soll er auch diese Taten gefilmt haben.

Der frühere Politiker wird unter anderem wegen mehrfach versuchten Mordes angeklagt. Durch die eingesetzten K.-o.-Tropfen habe der Mann seine Opfer in akute Lebensgefahr gebracht, so die Staatsanwaltschaft.

Die verwendeten Medikamente könnten demnach bereits in geringen Mengen überdosiert werden und zu tödlichen Atemstillständen führen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, es gilt die Unschuldsvermutung. Der Mann sitzt seit knapp drei Jahren in Untersuchungshaft.