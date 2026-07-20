Mit seinem Insiderwissen soll ein Ex-Mitarbeiter ein Aargauer Verteilzentrum mehrfach ausgenutzt haben. Nun drohen ihm eine Freiheitsstrafe und ein zehnjähriger Landesverweis.

Darum geht’s Ein Ex-Mitarbeiter soll seinen früheren Arbeitgeber mehrfach bestohlen haben.

Laut Anklage erbeutete der 43-Jährige Waren im Wert von über 20'000 Franken und wurde beim fünften Versuch erwischt.

Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Monate Gefängnis und einen zehnjährigen Landesverweis. Zusammenfassung erstellt mit

Ein ehemaliger temporärer Mitarbeiter eines grossen Verteilzentrums im Bezirk Lenzburg AG soll seinen früheren Arbeitgeber mehrfach bestohlen haben. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau schlich sich der 43-jährige Slowake zwischen Ende 2024 und Frühling 2025 insgesamt fünfmal in den Betrieb ein, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Weil er noch über seine frühere Arbeitskleidung verfügte und die Abläufe im Betrieb kannte, sei er gemäss Bericht jeweils unbemerkt auf das Gelände gelangt. Mit Rucksack und leeren Taschen entwendete er demnach Tabakwaren und weitere Produkte.

Bei den ersten vier Diebstählen soll er Waren im Gesamtwert von rund 14'600 Franken erbeutet haben. Beim fünften Versuch wollte er Tabakprodukte im Wert von rund 7300 Franken stehlen, wurde jedoch von der Polizei auf frischer Tat ertappt.

Diebstahl trotz Hausverbot

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gemäss «Aargauer Zeitung» mehrfachen Hausfriedensbruch und gewerbsmässigen Diebstahl vor. Er habe die Taten «in der Art eines Berufes» begangen und damit gemessen an seinem legalen Einkommen einen «namhaften Beitrag» zu seinen Lebenshaltungskosten erzielt, heisst es in der Anklageschrift.

Dem 43-Jährigen werden zudem weitere Delikte vorgeworfen. So soll er trotz Hausverbots in einem Supermarkt an einer Self-Scanning-Kasse nur einen Teil seines Einkaufs bezahlt haben. Ausserdem fuhr er laut Anklage in Basel ohne gültigen Führerausweis Auto.

Haftstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Franken, eine Busse von 1000 Franken sowie einen Landesverweis für zehn Jahre.

Über den Fall hätte Anfang Juli das Bezirksgericht Lenzburg verhandeln sollen. Weil der Beschuldigte nicht erschien und seinem Verteidiger per WhatsApp mitteilte, er befinde sich in der Notfallaufnahme eines Berner Spitals, wurde die Verhandlung auf Ende Jahr verschoben. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

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