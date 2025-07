Die Kantonspolizei Aargau fahndet derzeit noch nach dem mutmasslichen Täter. Symbolbild: Keystone

In Brittnau AG ist eine Frau von ihrem Ex-Partner während eines Spaziergangs mit einem Messer attackiert worden. Die 47-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Der Täter ist flüchtig.

Tatort war ein Fussweg bei den Wiggerhöfen in Brittnau AG. Passanten trafen dort am Dienstag um 19 Uhr auf eine stark blutende Frau, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Der alarmierte Rettungsdienst brachte die 47-Jährige demnach mit tiefen Schnittverletzungen im Gesicht ins Spital. Dort musste sie sogleich operiert werden und ist ausser Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich die Frau auf einem Spaziergang befunden, als unvermittelt ihr Ex-Partner aufgetaucht war und mit einem Messer auf sie eingestochen hatte. Die näheren Tatumstände sind noch unklar.

Der Tatverdächtige, ein 46-jähriger Ire, ist trotz intensiver Fahndung etlicher Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Zofingen flüchtig. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.