Einsiedler Ex-Richter löst mit Weidel-Inserat Wirbel aus

Geschützt von der Polizei, zieht der Demonstrationszug gegen Weidel und die AfD am Kloster Einsiedeln vorbei. Bild: sda

Ein Inserat in einer lokalen Zeitung hat in Einsiedeln SZ heftige Diskussionen zur Folge. Ein Ex-Richter zeigt sich als AfD- und Alice-Weidel-Fan und kritisiert die Demonstration «Gegen den Rechtsruck».

Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Riesenwirbel in Einsiedeln SZ wegen eines Inserats in der Lokalzeitung.

Ein Ex-Bezirksrichter greift die Teilnehmer einer Demonstration gegen Rechts scharf an.

In der Einsiedler Bevölkerung sorgen diese Aussagen für heftige Gegenwehr. Mehr anzeigen

AfD-Chefin Alice Weidel ist nicht nur in Deutschland heftig umstritten, auch in Einsiedeln SZ sorgt die deutsche Politikerin für Wirbel. Auslöser ­dafür: ein Inserat des ehemaligen Bezirksrichters Oswald Rohner im Lokalblatt «Einsiedler Anzeiger».

In dem Inserat spricht Rohner die AfD-Chefin direkt mit «Sehr geehrte Frau Dr. Weidel» an und regt sich dann über die Gegendemonstration vom 22. Februar in Einsiedeln auf, an der über 200 Personen gegen Rechts demonstriert hatten.

«Nicht-Einheimische» wollten dabei Weidel «in Wort und Bild als Nazi niedermachen», von den Einsiedlern wurde diese «ungebetene linke Horde» ausgepfiffen, erklärt Rohner und weiter: «Wir hatten diese politisch fehlindoktrinierten Krakeeler nicht eingeladen.»

In der Einsiedler Bevölkerung sorgen diese Aussagen für heftige Gegenwehr, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. In Leserbriefen ist von «bodenloser Frechheit» die Rede. Der Kommentar sei «unzutreffend und anmassend». Kritik gibt es auch dafür, dass Rohner im Namen der Einwohner von Einsiedeln spricht, von denen einige selbst bei der Demonstration dabei waren.

Rohner ist bereits bekannt für solche Aktionen: Schon 2021 schaltete er ein Inserat gegen das Covid-19-Gesetz. Darin hat er von «Machtmissbrauch» und «Corona-Diktatur» gesprochen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Nach seiner Richterzeit setzt sich Rohner wohl noch nicht endgültig zur Ruhe – das nächste Inserat kommt bestimmt.