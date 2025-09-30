Der Mann bleibt in Untersuchungshaft. David Young/dpa

Ein ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat sitzt bereits seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Nun hat das Zwangsmassnahmengericht die U-Haft um weitere sechs Monate verlängert. Dem 57-Jährigen wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen – es gilt die Unschuldsvermutung.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein früherer SVP-Grossrat aus dem Aargau bleibt bis Ende März 2026 in Untersuchungshaft.

Der 57-Jährige steht im Verdacht, sexuelle Handlungen mit Kindern begangen zu haben.

Bei einer Anklage drohen ihm bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Mehr anzeigen

Die Aargauer Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass die Untersuchungshaft gegen einen ehemaligen SVP-Politiker verlängert wird. Das Zwangsmassnahmengericht entschied, dass der 57-Jährige bis Ende März 2026 in Haft bleiben muss. Bereits seit Herbst 2023 sitzt er in Untersuchungshaft.

Zum Stand des Verfahrens und zu den laufenden Abklärungen machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. Sollte es zu einer Anklage kommen, wird die Behörde nach eigenen Angaben informieren.

Mann droht jahrelange Gefängnisstrafe

Der Fall sorgt seit seiner Verhaftung für Schlagzeilen. Die Oberstaatsanwaltschaft hatte schon vor zwei Jahren öffentlich gemacht, dass gegen den Mann ein Verfahren wegen sexueller Handlungen mit Kindern läuft. Der damalige Aargauer SVP-Präsident Andreas Glarner forderte ihn unmittelbar nach Bekanntwerden der Ermittlungen zum Parteiaustritt auf.

Laut Schweizer Strafprozessordnung darf eine Untersuchungshaft grundsätzlich nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe. Im konkreten Fall könnte der Mann bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Gefängnis erhalten. Sollte sich die Untersuchung in die Länge ziehen, droht dem Kanton Aargau im Falle eines Freispruchs eine Entschädigungspflicht.

Bis dahin gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.