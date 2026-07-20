Die Ermittlungen gegen einen ehemaligen Aargauer SVP-Grossrat haben zu einer umfangreichen Anklage geführt. Ihm werden unter anderem mehrfacher versuchter Mord und schwere Sexualdelikte vorgeworfen.

Darum geht’s Ein ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat muss sich wegen schweren Sexualdelikten vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57-Jährigen vor, Opfer mit K.-o.-Tropfen wehrlos gemacht und missbraucht zu haben.

Sie fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zusammenfassung erstellt mit

Die Staatsanwaltschaft Aargau hat nach umfangreichen Ermittlungen Anklage gegen einen heute 57-jährigen Schweizer erhoben. Dem Mann werden zahlreiche schwere Delikte vorgeworfen, darunter mehrfacher versuchter Mord, qualifizierte Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit Kindern sowie Verstösse gegen das Betäubungsmittel- und Pornografiegesetz.

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen früheren SVP-Grossrat. Der Mann sitzt bereits seit Herbst 2023 sitzt in Untersuchungshaft.

Auslöser der Ermittlungen war ein Vorfall in der Nacht auf den 4. September 2023. Die Mutter einer Minderjährigen soll den Beschuldigten während einer mutmasslichen Tat überrascht und die Polizei alarmiert haben. Der Mann wurde kurz darauf an seinem Wohnort festgenommen.

Wehrlose Opfer ausgenutzt

Bei den Ermittlungen stellte die Staatsanwaltschaft umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter zahlreiche Datenträger mit Bild- und Videodateien. Nach Angaben der Behörde führten die Auswertungen zu Hinweisen auf weitere mutmassliche Straftaten, worauf die Untersuchung ausgeweitet wurde.

Laut Anklage soll der Beschuldigte über längere Zeit hinweg Frauen heimlich sogenannte K.-o.-Tropfen verabreicht haben. Dadurch seien die Betroffenen in einen Zustand tiefer Bewusstlosigkeit versetzt worden, in dem sie sich nicht hätten wehren oder einen eigenen Willen bilden können. Diese Situationen soll der Mann für sexuelle Handlungen ausgenutzt und teilweise aufgezeichnet haben.

Lebenslage Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die verabreichten Substanzen für die Opfer lebensgefährlich gewesen sein könnten. Sie wirft dem Beschuldigten deshalb unter anderem vor, den möglichen Tod der Betroffenen in Kauf genommen zu haben.

Zusätzlich soll der Mann unerlaubte Bild- und Videoaufnahmen von Opfern sowie weiteren Personen in der Umgebung seines Wohnorts erstellt haben. Die Staatsanwaltschaft Baden beantragt eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie eine ambulante, vollzugsbegleitende Behandlung.

Die Anklage liegt nun beim Bezirksgericht Baden. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.