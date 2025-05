Der SVP-Angehörige Patrick Walder muss sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Uster verantworten. (Archivbild) Bild: Keystone/Ennio Leanza

Nach einer umstrittenen Medienmitteilung der Zürcher SVP muss sich der damalige SVP-Präsident des Kantons Zürich Patrick Walder nun vor Gericht verantworten – der Vorwurf: Rassendiskriminierung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem tödlichen Angriff eines eritreischen Asylsuchenden in Frankfurt 2019 veröffentlichte die Zürcher SVP eine umstrittene Mitteilung.

Darin stellt sie pauschal Eritreer als «nicht integrierbar» und gewalttätig dar.

Der damalige SVP-Kantonalpräsident Patrick Walder muss sich nun wegen mutmasslicher Rassendiskriminierung vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Geldstrafe von 8400 Franken und eine Busse von 800 Franken. Mehr anzeigen

Ein tragisches Verbrechen in Deutschland – und ein politischer Skandal in der Schweiz: Im Jahr 2019 reiste ein eritreischer Asylsuchende aus dem Kanton Zürich nach Deutschland. Am Frankfurter Bahnhof kam es zum Drama. Der Mann stiess einen Jungen und seine Mutter auf die Bahngleise. Die Mutter konnte sich retten, der 8-Jährige überlebte den Angriff nicht.

Schweizweit entfachte dieser Vorfall eine intensive Diskussion – und auch die SVP schaltete sich ein. Eine reisserische Medienmitteilung, die am Tag nach der Tat auf der Parteiseite veröffentlicht wurde, stand im Fokus – und jetzt zieht sie strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

Am Mittwoch muss sich der damalige SVP-Präsident des Kantons Zürich, Patrick Walder vor dem Bezirksgericht Uster verantworten.

«Nicht integrierbar» und «Mord aus reiner Mordlust»

Doch was ist genau vorgefallen? «Eritreischer ‹Flüchtling› bringt Bub um.» Mit dieser Schlagzeile sorgte die SVP des Kantons Zürich für Empörung. In dem Text sprach die Partei von einem «Mord aus reiner Mordlust» und bezeichnete den Täter pauschal als Vertreter einer Gruppe, die «nicht integrierbar» sei. Die Formulierungen zielten nicht nur auf den Täter, sondern pauschal auf Menschen aus Eritrea.

Laut der Anklageschrift, die blue News vorliegt, handelt es sich dabei um eine gezielte Verunglimpfung einer ethnischen Gruppe. Der Vorwurf: Die SVP habe durch die Formulierungen den Eindruck erweckt, dass alle eritreischen Flüchtlinge gewalttätig und gefährlich seien – und damit gegen das Strafgesetzbuch (Rassendiskriminierung) verstossen.

Patrick Walder unter Druck

Im Fokus: Patrick Walder, damals interimistischer Präsident der Zürcher SVP. Obwohl er sich in den Ferien befand, wurde er vom Parteisekretariat über die Veröffentlichung informiert – und billigte sie aus der Ferne.

Als Verantwortlicher für die Parteikommunikation hätte er strafrechtlich relevante Inhalte verhindern müssen, so die Begründung der Staatsanwaltschaft.

Gezielte Rassendiskriminierung durch die SVP?

Die Staatsanwaltschaft kommt zu einem klaren Schluss: Walder nahm bewusst in Kauf, dass die Mitteilung Ressentiments schürt, Feindbilder zementiert und ein Klima der Ablehnung gegen Eritreer erzeugt. Die Verbreitung via Website der Partei sei ein gezielter Schritt gewesen, die Öffentlichkeit zu beeinflussen.

Nun fordert die Staatsanwaltschaft einen Schuldspruch, und eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 210 Franken. Das entspricht, 8400 Franken. Zudem soll der Angeklagte eine Busse von 800 Franken erhalten.