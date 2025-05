Ein Viertel der Schweizer Tech-Firmen könnte USA verlassen

Das US-Geschäft ist wichtig für die Schweizer Tech-Industrie. Doch Trumps Bedingungen wollen sich viele Unternehmen nicht beugen. Oder sie können es sich schlicht nicht leisten (Symbolbild). sda

Trumps Zollpolitik verfehlt bei Schweizer Tech-Unternehmen die erhoffte Wirkung. Statt die Zölle zu schlucken oder in den USA zu investieren, würden sich viele zurückziehen. Das zeigt eine Branchen-Umfrage.

Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schweizer Unternehmen droht in den USA weiterhin ein Importzoll von 31 Prozent. Dieser würde für viele den US-Markt zum Verlustgeschäft zu machen.

Sollte dieser in Kraft treten, überlegen sich 13 Prozent der Schweizer Tech-Unternehmen, den US-Markt zu verlassen. Weitere 13 Prozent würden dort Verluste schreiben, da ihre Kunden die Zollkosten nicht übernehmen würden.

Die überwiegende Mehrheit der Schweizer Tech-Unternehmen beabsichtigt weder, ihre Produktion in den USA zu erweitern noch eine solche aufzubauen. Mehr anzeigen

Noch 42 Tage, dann läuft die Schonfrist für Importe aus der Schweiz in die USA aus. Dann gelten 31 Prozent, statt der aktuellen 10 Prozent, die auch schon ein Mehrfaches dessen sind, was davor galt. Auch wenn die Zeichen aktuell auf Entspannung stehen, gilt weiterhin: Der massive Strafzoll ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Sollte am 1. Juli Trumps Zoll-Hammer tatsächlich niedersausen, hätte das für die Schweizer Metall- und Maschinenindustrie schwerwiegende Konsequenzen, wie Martin Hirzel der «Aargauer Zeitung» erklärt. Er ist Präsident von Swissmem, dem Verband der Schweizer Tech-Industrie.

Eine gute Marge liege zwischen 8 und 15 Prozent, rechnet er vor. Müssten die Schweizer Exporteure wie von Trump versprochen die Zollkosten übernehmen, würden sie Verluste schreiben.

Für 26 Prozent wäre US-Geschäft nicht mehr profitabel

Die Umfrage, die im April unter den 1450 Mitgliedsfirmen von Swissmem durchgeführt wurde, zeigt, dass 13 Prozent der Unternehmen einen vollständigen Rückzug aus dem US-Geschäft in Betracht ziehen. Weitere 13 Prozent berichten von erheblichen Auswirkungen, da sie die zusätzlichen Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben können.

Der US-Markt ist für die Schweizer Industrie von grosser Bedeutung, da die Vereinigten Staaten nach Deutschland das zweitgrösste Abnehmerland sind. Zwei Drittel der Unternehmen sind dort aktiv, und mehr als die Hälfte erzielt über 10 Prozent ihres Umsatzes in den USA.

Ein Drittel der Schweizer Firmen ist sogar physisch in den USA präsent, meist mit Verkaufsbüros oder Kundendiensten. Dennoch planen 75 Prozent der Unternehmen nicht, ihre Produktion in den USA auszubauen, trotz der hohen Zölle. Diese Haltung steht im Gegensatz zu den Ankündigungen grosser Konzerne, die von Investitionen in Milliardenhöhe sprechen.

Expansion in den USA für Mehrheit kein Thema

Ein weiterer Nachteil der Zollpolitik der US-Regierung ist, dass Konkurrenzländer der Schweizer Tech-Industrie wie Deutschland (Zoll auf Importe aus der EU: 20 Prozent) oder Japan (24 Prozent) weniger stark belastet werden. Die Schweizer Unternehmen drohen an Wettbewerbsfähigkeit einzubüssen, da ihre Produkte aufgrund der Zölle teurer werden als solche aus Deutschland oder Japan.

Die Verhandlungen zwischen den Schweizer Firmen und ihren Kunden über die Aufteilung der Zollkosten sind komplex. Nur wenige können die Kosten vollständig an ihre Kunden weitergeben. Die Umfrage zeigt, dass nur 6 Prozent der Unternehmen keine Einbussen befürchten, da sie konkurrenzlose Produkte anbieten. Weitere 18 Prozent können die Kosten grösstenteils weitergeben, während der Rest mit finanziellen Verlusten rechnen muss.

75 Prozent der befragten Firmen geben an, keine Expansion in die USA ins Auge zu fassen oder nur schon ihre bestehende US-Produktion auszubauen. Hirzel vermutet, dass betriebswirtschaftliche Gründe hinter dieser Entscheidung stehen. Die Schweizer Firmen zeichnen sich durch hohe Präzision und Spezialisierung aus, was in den USA aufgrund der Deindustrialisierung schwer aufrechtzuerhalten wäre. Es fehlt an qualifizierten Arbeitskräften und einer soliden Berufsbildung, was die Produktion erschwert.

Ein Beispiel für die Herausforderungen in den USA ist die Fabrik von LVMH in Texas, die mit Qualitätsproblemen zu kämpfen hat. Die Unsicherheit auf dem US-Markt wird durch ständig wechselnde Handelsregeln verstärkt, wie Hirzel aus eigener Erfahrung berichtet.

Bund hilft Unternehmen, zahlt aber keine Zölle

Ein neues Werk in den USA aufzubauen, würde in vielen Fällen Jahre dauern. Durchaus möglich, dass kurz vor oder nach der Inbetriebnahme die hohen Importzölle wieder aufgehoben werden. Die Expansion in die USA könnte zur teuren Fehlinvestition werden.

Der Bund greift Schweizer Unternehmen unter die Arme, indem er ihnen Kurzarbeit ermöglicht. Eine direkte Subvention, um die Zollkosten abzufedern, ist bis jetzt kein Thema. Economiesuisse verlangt stattdessen, dass Regulierungen und Abgaben zurückgefahren werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu erhalten.

Die Schweizer Handelsdiplomatie hofft auf eine Lösung, um die Zölle zu reduzieren. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin haben sich mit US-Vertretern getroffen, um eine Einigung zu erzielen. Eine Verhandlungslösung könnte die Zölle auf das Niveau vor der aktuellen Krise zurückführen. Was die Schweiz oder die Schweizer Unternehmen den USA dafür bieten müssen, ist offen.

