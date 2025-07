Goldvreneli-Verkauf artet in Chaos aus – Start wohl erst ab Mittag

Die Neuauflage des 100-Franken-Vrenelis orientiert sich am Original. Swissmint

Am Dienstag startet der Verkauf des neuen 100-Franken-Goldvrenelis – exakt 100 Jahre nach der ersten Prägung. Nur 2500 Stück sind erhältlich. Der Ansturm führte am Dienstagmorgen zu erheblichen IT-Problemen.

Swissmint bringt am Dienstag um 9 Uhr die streng limitierte Jubiläumsausgabe des 100-Franken-Goldvrenelis auf den Markt.

Aufgrund des grossen Ansturms ist der Webshop bis anhin down.

Nur 2500 Stück sind online erhältlich, zum Preis von 3500 Franken.

Am Dienstag um 9 Uhr beginnt der Verkauf einer besonderen Gedenkmünze: Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint gibt zum 100-jährigen Jubiläum eine Neuauflage des 100-Franken-Goldvrenelis heraus.

Wie der «Blick» berichtet, wird ein grosser Ansturm auf die nur 2500 verfügbaren Exemplare erwartet. Die Münze kostet 3500 Franken und kann ausschliesslich online im Swissmint-Webshop gekauft werden. Vorbestellungen sind nicht möglich, pro Person ist nur ein Stück erhältlich.

Wer pünktlich um 9 Uhr den Online-Shop auf seinem Gerät aufrufen wollte, dürfte enttäuscht geworden sein. Der Grund: Die Webseite ist aufgrund des Ansturms überlastet.

Noch 20min bis zum Verkaufsstart vom #Goldvreneli bei Swissmint, aber die Seite ist schon down. — 😺 Thomas B. 🇪🇺 📯 🏳️‍🌈⚛️ (@freeapophis) July 1, 2025

Auf der Plattform X beschwerten sich bereits mehrere User. Die Rede ist von «absolut amateurhaft» über «kein Wunder bei so viel Werbung» bis hin zu «die von Swissmint verticken das hinten durch an Mitarbeiter, Familie, Kollegen».

«Hoffen, dass Webshop bald wieder erreichbar sein wird»

Auf Anfrage von «Blick» reagiert Swissmint: «Wir sind mit Hochdruck dran», wird ein Sprecher zitiert. Derzeit bekomme das Team «eine Hass-Mail nach der anderen». Obwohl man sich auf einen grossen Ansturm vorbereitet habe, sei die IT-Infrastruktur mit geschätzt mehreren hunderttausend Interessenten trotzdem überlastet worden.

Noch immer sei der Verkauf «blockiert». «Wir hoffen, dass der Webshop im Verlauf der nächsten Stunde wieder erreichbar sein wird», so Swissmint. Entsprechend dürfte der Verkauf nicht vor dem Mittag starten.

Wichtige Infos zum Verkauf Die Münze ist ab dem 1. Juli 2025, 9 Uhr, exklusiv im Webshop von Swissmint erhältlich.

Diese Münze ist nicht im Abonnement enthalten, und Vorbestellungen sind nicht möglich.

Der Erwerb ist auf ein Stück pro Person begrenzt.

Swissmint ist die offizielle Münzprägestätte der Schweiz und dem Eidgenössischen Finanzdepartement unterstellt. Sie prägt unter anderem Schweizer Umlaufmünzen sowie Gedenk- und Sammlermünzen.

Die neue Münze besteht wie das Original von 1925 aus einer 900er-Goldlegierung, wiegt 32,258 Gramm, davon rund 29 Gramm reines Gold. Der Materialwert liegt beim aktuellen Goldpreis bei etwa 2500 Franken. Sammler zahlen mit dem Kaufpreis von 3500 Franken einen deutlichen Aufschlag – eine mögliche Wertsteigerung kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Originalvreneli von 1925 wurde in einer Auflage von 5000 Stück geprägt und zählt zu den seltensten Schweizer Goldmünzen. Heute wird es zu Preisen über 20'000 Franken gehandelt. Die Gestaltung der neuen Ausgabe stammt von der italienischen Künstlerin Chiara Principe. Die Münze wurde an der World Money Fair in Berlin erstmals präsentiert.

Die Neuauflage des 100-Franken-Vrenelis orientiert sich am Original. Swissmint

Schneller Ausverkauf sehr wahrscheinlich

Swissmint-Sprecher Jan Niklas Betz sagte gegenüber dem «Blick»: «Wir haben sehr viele Anfragen erhalten.» Dass die streng limitierte Münze schnell ausverkauft sein wird, scheint also wahrscheinlich.

Auf Prognosen zur Preisentwicklung lässt sich Swissmint nicht ein: «Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zeigen.» Anders sieht das Münzenexperte Ruedi Kunzmann. Im Interview mit cash.ch meint er: «Der Preis wird sich rasch erhöhen, womöglich sogar verdoppeln – wer weiss. Und dann ist vieles möglich.»

Die Bezeichnung «Vreneli» tauchte laut Swissmint übrigens erstmals 1943 schriftlich auf. Bis heute ist jedoch nicht ganz sicher, woher der Name kommt. Es könne sein, dass in der Darstellung der Helvetia eher ein junges Mädchen statt einer Landesmutter gesehen wurde, so Swissmint. Es könne sich aber auch nur um die schweizerische Koseform des Namens «Verena» handeln.