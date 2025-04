Experten-Tipp für Ostern: Warte noch ein paar Tage mit buchen

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! Invalid date

Das milde Frühlingswetter macht am Wochenende dem Regen Platz. Was heisst das für Ostern? Für eine verlässliche Prognose sei es zu früh, sagt ein Meteorologe. Aber schon in ein paar Tagen könnte sich das Bild klären.

Was ist das für ein Start in den Frühling! Seit einer Woche scheint die Sonne, fast jeder Nachmittag bringt T-Shirt-Wetter; zumindest für jene, die es nicht erwarten können.

Doch schon am Sonntag löst sich die Hochdrucklage auf, feucht-warme Luft schiebt sich von Süden her über die Schweiz. Weil sich diese an den Alpen staut, gibt es im Tessin schon am Sonntag Regen, aber auch Alpennordseite und Westschweiz der Schweiz werden kaum trocken bleiben, schreibt Meteonews.

In der kommenden Woche regnet es auf der Alpensüdseite ergiebig und auch das Mittelland und die westlichen Landesteile erhalten die Feuchtigkeit, die in den letzten Wochen weitgehend ausgeblieben ist. Einzig in den Föhntälern könnte es trocken und warm bleiben.

Das Wetter am Sonntag: Regen im Süden, Westen und Norden. Einzig die Föhntäler bleiben trocken. Meteonews AG

Oster-Prognose ist pure Spekulation

Nun ist dies alles nur Vorgeplänkel für die Tage, die am meisten interessieren. Klingt das Frühlingstief rechtzeitig ab, setzt sich an Ostern die Sonne wieder durch? Oder gibt es eine Region, in der die Chance auf Sonne und milde Temperaturen gross ist?

Ralf Marquardt, Meteorologe bei Meteonews winkt ab: «Aktuell kann man nichts sagen. Die verschiedenen Wettermodelle liegen weit auseinander, eine Tendenz ist nicht auszumachen.» Anders gesagt: Alle, die jetzt das Osterwetter vermelden, haben geraten. Oder wie es der Meteorologe beschreibt: «Jetzt ein Prognose für Ostern zu machen, ist als würde man würfeln.»

Denn je wechselhafter das Wetter ist, und das werde es in den kommenden Tagen sein, desto kürzer sei die Zeitspanne, die sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen lässt, erklärt Marquardt.

Das Tiefdruckgebiet kommt bestimmt. Die Frage ist, wie lange es das Wetter bestimmt (Archivbild). KEYSTONE

Warten mit buchen – oder eine Wette eingehen

Einen Hoffnungsschimmer lässt der Meteorologe denjenigen, die möglichst bald das Ziel ihrer Osterreise auswählen wollen: «Schon am Wochenende könnte sich das Bild klären. Dann können wir wenigstens die Karwoche vorhersagen.»

Es braucht also noch etwas Geduld – oder die Bereitschaft, sich auf eine Wetter-Wette einzulassen.