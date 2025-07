Leere Kühlregale bei Milchprodukten treiben die Migros-Kunden schon seit Anfang Juni um. Bild: zVg

Leere Kühlregale bei Milchprodukten sorgen bei Migros-Kunden für Unmut. Eine IT-Systemumstellung vor zwei Monaten ist schuld. Frischkäse und Joghurts sind nun wieder lieferbar und auch sonst scheint Besserung in Sicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros kämpft seit Anfang Juni mit grossen Lieferengpässen bei Milchprodukten.

Eine «Systemumstellung bei der Elsa Group Anfang Juni» ist laut der Medienstelle der Grund dafür. Die Migros-Tochter in Estavayer-le-Lac FR stellt Milchprodukte her.

Frischkäse und Joghurts sind jetzt wieder lieferbar und auch sonst scheint endlich Besserung in Sicht.

«Expertenteams setzen alles daran, die Lieferketten zu stabilisieren, arbeiten intensiv an Software-Lösungen und setzen parallel manuelle Massnahmen ein, um die Lage zu verbessern», sagt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir auf Anfrage von blue News. Mehr anzeigen

Prisca Huguenin-dit-Lenoir, seit Anfang Juni sorgen leere Kühlregale bei den Milchprodukten für verärgerte Migros-Kund*innen. Was ist die aktuelle Lage?

Leere Kühlregale gab es höchstens vereinzelt und vorübergehend und seit mehreren Wochen nicht mehr. Die aktuellen Beeinträchtigungen betreffen nur noch teilweise und vereinzelt Hart- und Schnittkäse – alle anderen Milchprodukte sind wieder verfügbar.

Betroffen war das nationale Sortiment, während regionale Produkte immer verfügbar waren. Frischkäse und Joghurts sind seit mehreren Wochen wieder lieferbar, auch wenn es vereinzelte und vorübergehende Lücken im gewöhnlichen Rahmen geben kann. Das heisst, es ist möglich, dass es von Filiale zu Filiale Unterschiede gibt.

In der Vergangenheit hiess es, IT-Probleme bei der Elsa, die Migros-Tochter stellt Milchprodukte in Estavayer-le-Lac FR her, seien schuld an den Lieferengpässen. Können Sie heute genauere Auskunft darüber geben, um welche Art von IT-Problemen es sich dabei handelt?

Anfang Juni hat die Elsa Group ihr IT-System umgestellt. Gleichzeitig hat sie beim Hochregallager in Ursy eine neue Software implementiert.

Kann bereits gesagt werden, wann die IT-Probleme bei der Elsa endlich gelöst sein werden – und zu welchem Zeitpunkt die Kund*innen in den Migros-Läden wieder das gesamte Milchprodukte-Sortiment vorfinden werden?

Expertenteams setzen alles daran, die Lieferketten zu stabilisieren, arbeiten intensiv an Software-Lösungen und setzen parallel manuelle Massnahmen ein, um die Lage zu verbessern.

Diese langfristigen Massnahmen zeigen inzwischen bereits Wirkung und abgesehen von einzelnen und vorübergehenden Lücken beim Hart- und Schnittkäse, ist das gesamte Sortiment im üblichen Rahmen vorhanden.

Seit fast zwei Monaten kann ein Grossteil der Milchprodukte, welche von der Elsa produziert wird, nicht ausgeliefert und verkauft werden. Die Kühe geben aber weiterhin Milch. Wird diese vernichtet?

Das ist nichtzutreffend. Auslieferungen fanden auch trotz technischer Beeinträchtigung während der ganzen Dauer der Einschränkungen statt. Die Bestellmengen und Produktionsmengen wurden der Auslieferkapazität angepasst. Unterdessen kommt die gesamte Produktion in den Verkauf.

Gab es in der Vergangenheit bei der Migros schon einmal ein derartiges IT-Problem, dass die Auslieferungen in die Filialen während Wochen derart eingeschränkt hat?

Nein.

Müssen sich die Migros-Kund*innen künftig immer wieder auf solche Lieferprobleme gefasst machen?

Es gibt keine generellen Lieferengpässe. Elsa Group ist der einzige Migros Industrie-Betrieb, der von der Softwareumstellung betroffen ist.

Mehr Videos aus dem Ressort