An der Universität Genf hat sich eine Explosion ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt.

Der Grund ist offenbar eine Fehlmischung zweier Stoffe in einem Labor.

Die Feuerwehr hat das Gebäude evakuiert. Mehr anzeigen

Gegen 9.30 Uhr kam es am Dienstag im Universitätsgebäude Sciences II am Ufer der Arve in Genf zu einer Explosion. Nach ersten Informationen von RTS mischte eine Person in einem Labor versehentlich zwei Stoffe, die nicht miteinander reagieren dürfen. Dabei kam es zur Detonation.

Der oder die Verletzte wurde medizinisch versorgt und befindet sich laut Behörden ausser Lebensgefahr. Die Feuerwehr evakuierte das betroffene Gebäude für rund 20 Minuten, um sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr besteht. Spezialisten überprüften die Räumlichkeiten und gaben diese anschliessend wieder frei.

Die Polizei und die Universität Genf haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang zu klären und ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.