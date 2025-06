F-35-Kampfjet-Beschaffung soll deutlich teurer werden

Simsalabim175 Warum wundert mich das nicht?

Gollum78 Überrascht das irgend jemanden, ausser den Kampfjetbefürwortern?! Meine Glaskugel sagt mir sogar voraus, dass es noch viel teurer wird, bis wir diese Kampfjets schlussendlich im Hangar verstaut haben. Das naive Stimmvolk.

trackmac Gollum78 Das Stiommvolk war nicht naiv, die Befürworter haben zum Teil mit geschwärzten Karten gespielt und wichtige Punkte gar nicht zur Sprache gebracht ! Jedenfalls eines ist klar : Flugis sind für Agreifer ok, für Verteidiger ein no go, da sind die Flugplätze schon lange Acherfelder etc etc !!!

Seher Was für Anwälte haben den Bodenlosen Kaufvertrag aufgestellt.

Jetzt gilt es hinstehen und sagen was Sache ist.

Andernfalls sofort vom Verkaufsvertrag aussteigen.

Argus49 Es überrascht tatsächlich nicht. Weil aus der Schweiz sind ja immer ein paar Milliarden mehr heraus zu holen.

Die eigentliche Frage die wir uns stellen müssen lautet jedoch: Brauchen wir bei der heutigen Kriegsführung diese Flieger überhaupt noch oder sind es nur Vorzeigeobjekte einer eitler Regierung?

robbingwood0815 Es mag zwar bis zum St.Nimmerleinstag dauern, oder acht Tage länger – aber in der Zwischenzeit machen wir einfach eine grosse Militärparade durch Bern – und zerren die Dinger durch die Gassen ...

Und man muss es so sagen. Zum ultimativen Schnäppchenpreis

(«Unique Selling Proposition» – zumindest aus Sicht der USA – und darum geht's ganz offensichtlich – Sarkasmus off)

robbingwood0815 robbingwood0815 einfach aufpassen, dass die Tarnung nicht auffliegt ;-) ;-)

Verst Absolut keine Überraschung da wird dem Volk noch viel mehr verheimlicht als diese 1.3 Milliarden den das dann im Betrieb noch neue Triebwerke gekauft werden müssen und die eingebauten entsorgt werden müssen und was die neuen Kosten sollen das weiss oder will heute niemand sagen das Flugzeug selber ist schon mit diesen 6 Milliarden viel zu teuer und wurde am Volk vorbei im Eilzugstempo durchgeboxt die Schweiz hatte in den 1960 Jahren den Mirage Skandal genau wegen unübersehbaren Budget Überschreitungen und der F-35 Skandal steht bereits vor der Tür und somit muss dieser Kaufvertrag storniert werden anstatt noch mehr Steuer Gelder zu verschleudern

Argus49 Verst Stornieren ???

Dann müsste ja unsere Regierung für einmal Rückgrat zeigen !

Und das kommt momentan bei Donald Trump überhaupt nicht in Frage, da ist Unterwürfigkeit die Parole.

trackmac Ich hab es vor +-6 Jahren drei politischen Parteien geschrieben: Kauft keine Flugis mehr Drohnen werden die Zukunft sein ! Wurde von 2 Parteien kalt abgeduscht und von einer Partei ernst genommen. Die grosse Pleite ist vorprogrammiert , nicht weil der F 35 nicht´s taugt im vergleich zu anderen Flugis, nein , der wichtigste Punkt ist, dass in den heutigen Kriegen alle 2-3 Wochen neue günsitge Waffen auf Drohnenbasis bis CHF 50000 eingesetzt werden welche in grossen Tückzahlen gebaut werden und daher Flugis und der ganzen übrigen Logistik weit überlegen sind. Flugsi werden das finanzielle Grab einer Armee sein !!!!!!!!!

JuWu Ich war und bin der Meinung, dass die CH den Rafale hätte beschaffen sollen.

Wir sind jetzt komplett von den Amis abhängig.

trackmac JuWu Gar keine Flugis 20´000 verschiedene Drohnen in eigener Herstellung oder Lizenzbau !!!!!!!!!!!!!!!! Frage mich nur ob denen je ein Licht aufgeht !!!

Cheifrietzeu60 Nicht nur die Beschaffung sondern auch der Unterhalt der Flieger dürfte deutlich teurer werden als angenommen. Aber macht nichts, wir haben (noch) gute Steuerzahler. Und die Zuständige hat sich rechtzeitig mit einem komfortablen Fallschirm aus dem Staub gemacht.

SOUND23 Das der Jet für jede Stunde die er in der Luft ist 40'000.- kostet hat damals keinen interessiert....bei der Abstimmung.......!!!!!!

Sokoflieff37 Deal wurde in Dollar abgeschlossen. Infolge der Abwertung müsste es eigentlich günstiger werden.

Leser56 Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich sage mal aus dem Bauch heraus das Ding wird am Schluss 10 Milliarden kosten. Bei 7,3 sind wir ja schon.

Wenn es schon unbedingt ein Flugi sein muss dann den F-35 abbestellen und entweder den Grippen (S) oder den Rafale (F) kaufen. Sind beides Europäer und schon sehr bewährt. Für die Schweiz würde das vollauf genügen.