F-35-Kampfjets kosten viel mehr als ursprünglich geplant

Verteidigungsminister Martin Pfister informiert zum aktuellen Stand der Verhandlungen und zum weiteren Vorgehen bei der Kampfjet-Beschaffung. blue News tickert für dich live mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz kann den Festpreis für 36 F-35-Jets nicht durchsetzen, was bis zu 1,3 Milliarden Franken Mehrkosten bedeuten könnte.

Die USA bleiben bei ihrem Preis, der Bundesrat prüft Alternativen.

An der Beschaffung wird festgehalten. Mehr anzeigen

16 Uhr Medienkonferenz beendet Damit ist die Medienkonferenz beendet.

15.59 Uhr Keine Konsequenzen für Anwaltskanzleien Nach Angaben des VBS kamen beide beauftragten Anwaltskanzleien in ihren Gutachten zum Schluss, dass ein Festpreis vereinbart sei. Nun zeichnet sich jedoch ab, dass dem Bund hohe Mehrkosten drohen. Auf die Frage, ob man rechtlich gegen die Kanzleien vorgehen werde, sagte Pfister: «Stand jetzt ist es nicht vorgesehen, dass wir gegen diese Kanzleien vorgehen.»

15.49 Uhr Was wurde im Telefonat besprochen? Auf die Frage nach seinem Gespräch mit dem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte Pfister, dieser sei «sehr gut informiert» gewesen und habe die Lage genau gekannt. Hegseth habe klargestellt, dass die USA von ihrer Position nicht abrücken könnten. Der Preis müsse nach den Vorgaben des US-Rechts berechnet werden – und nicht gemäss den vertraglichen Regelungen. Insgesamt sei das Gespräch freundlich verlaufen, so Pfister. Dass die USA die Rüstungsstrategie der Schweiz kenne und wisse, dass man weniger Material in den USA kaufen wolle, glaubt Pfister nicht. «Das ist völlig irrelevant für die USA.»

15.46 Uhr Genaue Höhe der Zusatzkosten unklar Noch sei unklar, wie hoch die zusätzlichen Kosten ausfallen werden. Damit stelle sich auch die Frage, wie der Bundesrat entscheiden könne, ob – und in welchem Umfang – weniger Flugzeuge angeschafft werden. «Genau, das ist ein Problem, das wir haben», sagte Pfister. Diese Fragen müssten zwingend auch mit den USA geklärt werden.

15.41 Uhr Wie teuer waren die Gutachten? Ein Journalist fragt: «Die Kanzlei Homburger schreibt im Gutachten, dass sie über keine Expertise verfüge. Wie erklärt man dem Steuerzahler, dass wir über 2 Millionen Franken ausgeben, für ein Gutachten von Menschen, welche selbst keine Ahnung haben?» «Deshalb haben wir noch ein zweites Gutachten gemacht», sagt Pfister. Zudem legen sie die Preise offen: 17'098 Franken hat das erste Gutachten gekostet, das amerikanische Gutachten hat 38'949 Franken gekostet und das Positionspapier hat 8'700 Franken gekostet.

15.35 Uhr Rechtsgutachten betreffend Fixpreis Eine Journalistin erkundigt sich nach den Rechtsgutachten zur Fixpreis-Frage, die das VBS bei zwei Anwaltskanzleien in Auftrag gegeben hat. Der Bundesrat veröffentlichte diese am Mittwoch. Pfister erklärt, sowohl die beiden Gutachten der Zürcher Kanzlei Homburger als auch das US-amerikanische Gutachten hätten die Auffassung bestätigt, dass der vereinbarte Festpreis gilt. Gleichzeitig hätten beide jedoch betont, dass es an einer zuständigen Gerichtsbarkeit fehle: Die Schweiz könne ihre Ansprüche nicht vor Gericht, sondern lediglich auf diplomatischem Wege gegenüber den USA durchsetzen.

15.32 Uhr Könnten Drohnen einen Ersatz sein? «Drohnen allein genügen nicht, um die Luftverteidigung sicherzustellen», so Pfister. Allerdings müsse das VBS nun prüfen, ob es weiterhin davon ausgehe, dass es mindestens 36 Jets brauche, um den Schweizer Luftraum zu sichern.

Kommt es zu einer neuen Volksabstimmung? «Das muss geprüft werden, ich gehe aber nicht davon aus», sagt Pfister.

15.26 Uhr «Keine Verknüpfung mit dem Zollgeschäft» Jetzt beginnt die Fragerunde. Ein Journalist fragt: «Inwieweit ist dieses Geschäft mit den Zolldiskussionen mit den USA verknüpft?» «Es gibt laut Bundesrat keine Verknüpfung mit dem Zollgeschäft», sagt Pfister.

15:21 Uhr Juristische Gutachten werden offengelegt Im Ringen um den F-35-Kampfjet zeigt VBS-Chef Martin Pfister Transparenz: Er legt die beauftragten juristischen Gutachten offen – eines stammt von einer Schweizer Kanzlei, das andere von einer US-Kanzlei. Beide sollten prüfen, ob der für die Schweiz vereinbarte Fixpreis tatsächlich verbindlich ist. «Diese Ausgangslage müssen wir akzeptieren. Mein Ziel ist es, eine Lösung zu finden. Klar ist: Der Bundesrat hält weiterhin an der Beschaffung fest», sagt Pfister. Weiter heisst es: «Es geht um nichts Geringeres als um die Sicherheit der Menschen in unserem Land», so der Verteidigungsminister.» Eine neue Beschaffung würde lange dauern und die Schweiz wahrscheinlich noch teurer zu stehen kommen. Es handle sich zudem technologisch um das beste Flugzeug.

15.17 Uhr USA weicht nicht von ihrer Haltung Nun spricht Pfister. «Ende Juni hat den Bundesrat entschieden, eine diplomatische Lösung mit den USA bezüglich Festpreis zu finden», so Pfister. «Die US-Seite stellt klar, nicht von ihrer Haltung abzuweichen», heisst es weiter. Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht möglich, den gesamten Preis zu nennen. Martin Pfister nennt an der Medienkonferenz mehrere Handlungsoptionen, die geprüft werden sollen: Reduktion Beschaffungsumfang, Teilkompensation über Offset-Geschäfte und Zusatzfinanzierung durch parlamentarischen Kredit, erklärt Pfister.

15.15 Uhr Die Medienkonferenz beginnt Jetzt informiert Verteidigungsminister Martin Pfister zum aktuellen Stand der Verhandlungen und zum weiteren Vorgehen bei der Kampfjet-Beschaffung. Auch Urs Locher, Rüstungschef, tritt vor die Medien. Mehr anzeigen

Die Schweiz kann den Festpreis von 6 Milliarden Franken für 36 neue F-35-Kampfjets nicht durchsetzen. Die USA halten nach Gesprächen an ihrem Standpunkt fest. Damit entstehen Mehrkosten von 0,65 bis 1,3 Milliarden Franken. Der Bundesrat prüft verschiedene Optionen, wie er am Mittwochnachmittag mitteilte.

Diplomatisch haben sich die Schweiz und die USA während der Sommerpause bei der Frage des Festpreises für die Kampfflugzeugbeschaffung nicht einigen können, wie die Landesregierung am Mittwoch an ihrer ersten Sitzung im zweiten Semester mitteilte. Die USA seien nicht bereit, von ihrer Haltung abzuweichen.

Die laut dem Bundesrat «intensiven Gespräche mit hochrangigen Vertretern des Weissen Hauses» blieben also ohne Erfolg. Auch Verteidigungsminister Martin Pfister konnte seinen US-amerikanischen Amtskollegen Pete Hegseth am Telefon bei der Preisfrage nicht besänftigen.

Beschaffungsstopp ist keine Option

Der vom Bundesrat immer wieder kommunizierte Festpreis von 6 Milliarden Franken ist also hinfällig. «Aufgrund der Gespräche muss die Schweiz akzeptieren, dass der Preis pro Produktionslos dem jeweils ausgehandelten Wert zwischen der US-Regierung und Lockheed Martin entspricht», schreibt die Landesregierung.

Was das konkret bedeutet, ist noch unklar. Die Spanne der möglichen Mehrkosten für die Beschaffung der F-35-Kampfjets reicht von 650 Millionen bis 1,3 Milliarden Schweizer Franken.

Über die hohen Mehrkosten ist die SP wenig erfreut. «Dieses jüngste Ereignis in einer langen Reihe von Problemen rund um die F-35-Beschaffung zeigt einmal mehr, dass dieser Kauf sofort gestoppt werden muss», erklärt Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Schweiz, in einer Medienmitteilung. «Die Einsetzung einer Arbeitsgruppe ist nichts als Augenwischerei.» Co-Präsidentin Mattea Meyer sagt: «Wir fordern, dass die Stimmbevölkerung erneut über den F-35-Kauf entscheiden kann und diese Beschaffung nach falschen Versprechen nicht einfach durch die Hintertür durchgedrückt wird»

Laut dem Bundesrat sind die exakten Gesamtkosten für die Beschaffung derzeit nicht zu benennen. Diese hingen wesentlich vom weiteren Verlauf der Teuerung in den USA, von der Entwicklung der Rohstoffpreise auf den Weltmärkten sowie weiterer Faktoren wie beispielsweise Preissteigerungen durch die USA weltweit erhobenen Zölle ab, hiess es.

Der Bundesrat hat das Verteidigungsdepartement (VBS) nun beauftragt, die Kampfflugzeugbeschaffung unter Berücksichtigung der neuen Ausgangslage neu zu analysieren. Bis Ende November sollen verschiedene Optionen vertieft geprüft werden. Die Landesregierung bekräftige indes, dass sie an der Beschaffung der F-35-Jets festhalte.