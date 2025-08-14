  1. Privatkunden
blue News Leser zum F-35 «Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»

Sven Ziegler

14.8.2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.

14.08.2025

Die Kommentarspalte von blue News zum milliardenschweren F-35-Kauf zeigt ein tief gespaltenes Bild: Während viele den Vertrag wegen drohender Mehrkosten kippen wollen, warnen andere vor sicherheitspolitischen Risiken bei einem Abbruch.

Sven Ziegler

14.08.2025, 09:09

14.08.2025, 09:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leser werfen dem Bundesrat vor, das Volk bei der F-35-Abstimmung unvollständig informiert zu haben.
  • Mehrere fordern einen Abbruch und Alternativen aus Europa oder im Bereich Luftabwehr.
  • Befürworter betonen die sicherheitspolitische Bedeutung und fordern Kostendisziplin.
Mehr anzeigen

In der Kommentarspalte von blue News wird die Diskussion um den milliardenschweren F-35-Kauf hitzig geführt. Während viele den Vertrag angesichts drohender Mehrkosten für gescheitert erklären, warnen andere vor sicherheitspolitischen Risiken bei einem Abbruch.

Zahlreiche Leserinnen und Leser werfen dem Bundesrat vor, das Volk bei der Abstimmung über die Kampfjetbeschaffung nicht vollständig informiert zu haben. Mehrere fordern deshalb eine neue Volksabstimmung.

Bobcat2324 etwa schreibt: «Der Souverän hat in seinem damaligen Votum 6 Mia CHF gesprochen, dabei ist er auch betreffend möglicher Mehrkosten hinters Licht geführt worden.» Und Pitchi ergänzt: «Jede Überschreitung muss zwingend eine neue Volksabstimmung nach sich ziehen. Nur so bleibt der Wille des Souveräns respektiert.» Tommasso32 schreibt: «Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher.»

Nächstes Fiasko nach Zollstreit. Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?

Nächstes Fiasko nach ZollstreitHat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?

Für viele ist klar: Die Schweiz müsse im Streit mit den USA notfalls auf die Flugzeuge verzichten.

Geckeckiold45 fordert: «Kauf stornieren, Rechtsberater auf Schadenersatz verklagen, keine weiteren Waffenkäufe in den USA und Trump endlich die Stirn bieten.» Auch Argus49 verweist auf internationale Beispiele: «Spanien hat offenbar den F-35-Kauf storniert, Chapeau für den Mut.»

Drohnen als Alternative?

Ein wiederkehrendes Argument der Kritiker: Europa habe ebenfalls leistungsfähige Jets.

Tiger71 schlägt vor: «Abbrechen und einem europäischen Jet die Chance geben. Oder in eine gut funktionierende Fliegerabwehr investieren.» Ähnlich argumentiert Russel: «Leider hat man frühzeitig den schwedischen Gripen und den französischen Rafale abgeschrieben. Ein fataler Fehler.»

«Die USA sind nicht mehr unser Freund und Retter.»

Auch moderne Drohnen und Luftabwehrsysteme werden als Alternativen genannt. haruwi fragt: «Sind Kampfflugzeuge allein entscheidend für die Sicherheit des Schweizer Luftraums? Mindestens ebenso wichtig sind eine leistungsfähige Luftabwehr und der Einsatz vielseitiger Drohnen.»

Mehrere Kommentare richten sich direkt gegen die amerikanische Seite.

Thinkaboutit schreibt: «In den USA gehört das Übervorteilen zur Gewinnmaximierung nicht erst seit gestern zum normalen Geschäftsgebaren.» Reirochi75 fordert einen Kurswechsel: «Die USA sind nicht mehr unser Freund und Retter. Ausrichtung auf Europa – die haben auch gute Flieger.»

Auch die Rolle der Schweizer Verhandlungsdelegation wird hinterfragt. Gerimfi kritisiert: «Wie kann eine Anwaltskanzlei aus Zürich zwei Wörter wie ‹fixed price› falsch interpretieren?»

«Alles wird teurer»

Auf der anderen Seite verweisen Unterstützer des Kaufs auf die sicherheitspolitische Lage. Suppechasper erinnert: «Diesen Flieger haben wir viel länger als den bestehenden US-Präsidenten.» thatsme hält steigende Kosten für unvermeidlich: «Alles wird teurer, wie soll da ein Flugzeug nicht teurer werden, welches in Jahren erst geliefert wird? Ein Fixpreis kann über ein Jahr, vielleicht über zwei Jahre garantiert werden.»

Auch Tutta_Maka stellt den militärischen Nutzen in den Vordergrund: «Es gibt eine Sicherheitskomponente sowie eine wirtschaftliche Komponente, die in Betracht gezogen werden muss.»

Einige sehen in einem Festhalten am Vertrag ein Signal der Verlässlichkeit. Schitasong29 mahnt, man dürfe sich nicht erpressen lassen: «Falls es eine Abstimmung gibt, dann bitte ohne Angstmacherei von Seiten der Behörden.»

Zwischen den Fronten finden sich Stimmen, die zwar am F-35 festhalten würden, aber klare finanzielle Grenzen ziehen. Vietelleld67 meint: «Der Betrag von 6 Milliarden darf nicht überschritten werden. Dann gibt es halt nur 30 statt 36 Flugzeuge.»

Auch Sludrenikodripong12 will hart verhandeln: «Der abgemachte Preis entscheidet, welche Anzahl Flieger die Schweiz erhält. Auf keinen Fall noch 1,4 Milliarden Fr. mehr ausgeben.»

