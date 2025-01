Die grünen Flixtrains fahren womöglich bald bis nach Zürich. (Archivbild) Bild: Keystone/dpa/Daniel Reinhardt

Möglicherweise fahren schon bald grüne Flixtrains in die Schweiz. Der deutsche Billigreiseanbieter möchte eine Zugverbindung zwischen Zürich und München anbieten.

SDA/Helene Laube Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Rahmen des geplanten EU-Abkommens hat die Schweiz eine «kontrollierte» Öffnung ihres Marktes für Personenzugverkehr zugesagt.

Somit können auch ausländische Bahnunternehmen Zugverbindungen in die Schweiz anbieten.

Der deutsche Billigreiseanbieter Flix will schon bald Reisen auf der Strecke zwischen Zürich und München anbieten. Mehr anzeigen

Flixtrain hat Interesse an konkreten Bahnstrecken in der Schweiz bekundet. Laut «Blick» würde der Münchner Billigreiseanbieter, der mit Bussen gross geworden ist, gerne eine Verbindung zwischen Zürich und München anbieten. Ebenfalls von Interesse ist eine Verlängerung der Linie Berlin–Basel nach Zürich. Die im Juni 2022 eröffnete Verbindung endet am Bahnhof Basel Badischer Bahnhof.

Hintergrund ist ein Teil des geplanten EU-Abkommens, das den internationalen Bahnverkehr teilweise öffnen und Unternehmen wie Flixtrain den Marktzugang erleichtern soll – auch in der Schweiz. Die Strecke Zürich–München gehöre zu zehn von der EU unterstützten Pilotprojekten. Flixtrain stehe dazu im Austausch mit der EU-Kommission und dem Schweizer Bundesamt für Verkehr, wie ein Sprecher zu der Zeitung sagte.

Neu sollen auch ausländische Bahnunternehmen ohne Partner in die Schweiz fahren dürfen. Wenn etwa die Deutsche Bahn von Hamburg nach Zürich unterwegs ist, bietet sie die Verbindung bisher zusammen mit den SBB an.