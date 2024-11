Die Strasse musste gesperrt werden. Polizei Waadt

In Montagny-près-Yverdon VD ereignet sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall. Der Autofahrer kommt dabei ums Leben.

Sven Ziegler

Am Dienstag ereignete sich in Montagny-près-Yverdon ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Schweizer ums Leben kam. Der Mann wurde bei der Kollision aus seinem Fahrzeug geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr auf der Strecke zwischen Yverdon-les-Bains und Sainte-Croix. Laut ersten Erkenntnissen verlor der Fahrer nach einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug geriet auf eine Grünfläche, touchierte eine Leitbake und prallte schliesslich frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Fahrzeug erst etwa 30 Meter von der Strasse entfernt in einem Feld zum Stehen.

Der Fahrer des Lieferwagens, ein 62-jähriger Italiener, wurde vor Ort befragt. Zwei seiner Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus von Yverdon-les-Bains gebracht. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte die Rettungskräfte alarmiert, die jedoch nur noch den Tod des 67-jährigen Unfallverursachers feststellen konnten.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden den Verkehrsspezialisten der Gendarmerie übertragen.

Im Einsatz waren mehrere Polizeipatrouillen, Unfallermittler, drei Rettungswagen, ein Rega-Helikopter sowie ein Fahrzeug des Notfalldienstes SMUR CSU-nvb. Die Strasse musste während der Bergungsarbeiten und für die Reinigung vollständig gesperrt werden.