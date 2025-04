Die rote Kelle im Aargau hat dazu geführt, dass wegen eines Vergehens gleich drei Personen belangt worden sind. KEYSTONE

Ein ungewöhnlicher Fahrerwechsel während der Fahrt in Mägenwil zieht rechtliche Konsequenzen nach sich. Drei Personen werden verurteilt, wobei ein Rumäne besonders hart bestraft wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Mägenswil AG hat die Polizei bereits im September einen Fahrerwechsel bei laufender Fahrt beobachtet.

Beim Anhalten der Delinquenten wurde auch noch das Polizeifahrzeug beschädigt.

Die Lenkerin, die auf den Beifahrersitz wechselte, hat keinen Führerausweis. Der Mann, der das Steuer übernahm, hatte getrunken. Auch der Halter des Autos wird bestraft.

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Mägenwil führte zu mehreren Verurteilungen, nachdem die Polizei einen Fahrerwechsel während der Fahrt beobachtet hatte. Der Vorfall ereignete sich an einem Septemberabend, als eine Polizeipatrouille in Wohlenschwil auf ein unsicher fahrendes Auto aufmerksam wurde.

Die Beamten entschieden, das Fahrzeug zu kontrollieren, doch bevor sie eingreifen konnten, wechselte die Fahrerin während der Fahrt auf den Beifahrersitz, und der Beifahrer übernahm das Steuer. Die Polizei reagierte schnell und brachte das Fahrzeug zum Anhalten.

Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoss mit dem Polizeiauto, was zu Sachschaden führte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrerwechsel und weitere Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz zu drei Strafbefehlen führten, die im März rechtskräftig wurden.

Rechtliche Konsequenzen für den Fahrer

Der Fahrer, ein Rumäne in den Dreissigern, der in der Region lebt, wurde besonders hart bestraft. Er hatte der Mitfahrerin das Auto überlassen, obwohl sie keinen Führerausweis besitzt.

Beim Zusammenstoss mit dem Polizeifahrzeug sass er selbst am Steuer, jedoch ohne gültige Fahrerlaubnis, da sein ausländischer Führerschein bereits zuvor entzogen worden war. Zudem war er alkoholisiert – mit einer Atem-Alkoholkonzentration von 0,46 Promille.

Die Staatsanwaltschaft Baden verurteilte ihn zu einer unbedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 80 Franken, was insgesamt 12'000 Franken ausmacht, sowie zu einer Busse von 200 Franken.

Hinzu kommen Gebühren und Polizeikosten von 1590 Franken, sodass er insgesamt 13'790 Franken zahlen muss. Das Urteil wird im Strafregister eingetragen, und es erfolgt eine Meldung an das Amt für Migration und Integration.

Jede Menge Strafen

Die Mitfahrerin, eine Ukrainerin in den Dreissigern, wurde wegen Fahrens ohne Berechtigung und des Fahrerwechsels während der Fahrt verurteilt. Sie erhielt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken, eine Busse von 700 Franken und Verfahrenskosten von 900 Franken. Insgesamt muss sie 1600 Franken zahlen, sofern sie in den nächsten zwei Jahren nicht erneut straffällig wird.

Der eigentliche Halter des Fahrzeugs, ebenfalls ein Rumäne aus der Region, war am Tatabend nicht anwesend, wurde jedoch wegen der Überlassung des Fahrzeugs an einen nicht berechtigten Fahrer belangt.

Er erhielt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Franken, mit einer Probezeit von zwei Jahren. Vorerst muss er nur die Busse und Gebühren in Höhe von 2100 Franken zahlen. Auch sein Urteil wird im Strafregister vermerkt.

