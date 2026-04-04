Dieser Brief freute die Appenzeller Bahn. Screenshot Instagram/ Appenzeller Bahn

Ein ehrlicher Fahrgast der Appenzeller Bahnen zeigte Charakter: Nach einem Missgeschick im Zug schickte er einen Entschuldigungsbrief samt 20 Franken – und rührte damit das Netz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein unbekannter Passagier entschuldigte sich handschriftlich bei den Appenzeller Bahnen für eine ausgelaufene Bierdose.

Als Wiedergutmachung legte er 20 Franken bei.

Die Bahnen und viele Nutzer*innen lobten die Geste auf Instagram. Mehr anzeigen

Herzige Post im Briefkasten der Appenzeller Bahnen: Auf Instagram teilte das Unternehmen einen handgeschriebenen Brief, den es von einem unbekannten Zugpassagier erhalten hatte.

Die Person schildert darin, dass sie am 8. März mit dem Zug von Gais nach St. Gallen unterwegs war, als ihr eine Bierdose entglitt und im Wagen eine Verunreinigung verursachte. «Das war sehr unachtsam von mir und tut mir leid», heisst es in dem Schreiben auf blauem Papier. «In Zukunft passe ich wieder besser auf. Bitte nehmen sie das beigelegte Nötli an die Reinigung der von mir verursachten Verunreinigung.»

Im Couvert steckte ausserdem ein 20-Franken-Nötli als kleine Wiedergutmachung für das Malheur.

Die Appenzeller Bahnen freuen sich über die Post. Auf Instagram schreiben sie: «Diese Entschuldigung und wertschätzende Geste hat uns sehr gefreut. Ein herzliches Dankeschön an unser Reinigungsteam für den täglichen Einsatz!»

Auch Nutzer*innen in den Kommentaren feiern die Aktion: «Wow, wie toll. Sehr wertschätzend», schreibt eine Nutzerin. Ein anderer ist verblüfft: «Das, das heutzutage noch passiert», kommentiert er. «Ein Mensch mit Charakter und vermutlich auch einem guten Elternhaus», findet ein anderer.