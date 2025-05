Am Freitag wird der Fahrplanentwurf 2026 vorgestellt. sda

Der nächste Fahrplanwechsel bringt spürbare Verbesserungen für Bahn- und Busreisende – vor allem in Graubünden, aber auch darüber hinaus. Ab Freitag ist der Entwurf für 2026 öffentlich einsehbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab Freitag, 23. Mai 2025, ist der Fahrplanentwurf 2026 online einsehbar. Graubünden hat erste Änderungen veröffentlicht.

In Graubünden gibt es neue Halbstundentakte, mehr Busse und zusätzliche Anschlüsse.

Auch im Fernverkehr kommen neue Direktzüge nach Deutschland und ein Halt in Flums dazu. Mehr anzeigen

Ab Freitag, 23. Mai 2025, liegt der Fahrplanentwurf für den öffentlichen Verkehr 2026 online zur Vernehmlassung auf. Interessierte können bis zum 9. Juni unter www.oev-info.ch Stellung nehmen. Welche Änderungen schweizweit geplant sind, war zunächst offen – nun liefern SBB und Kantone Einblicke in die geplanten Änderungen.

Wie das Amt für Energie und Verkehr Graubünden mitteilt, wird auf der Strecke Chur–Zürich ein durchgehender Halbstundentakt mit dem InterCity 3 eingeführt.

Zwischen Bern und Zürich wird das Angebot weiter ausgebaut: Neu hält ein zusätzlicher InterCity-Zug am Nachmittag in Bern Wankdorf. Die Abfahrt erfolgt um 16.13 Uhr, die Ankunft in Zürich HB um 17.10 Uhr. Pendler*innen aus dem Osten der Stadt Bern gelangen damit schneller nach Zürich. Davon profitieren auch die vielen SBB-Angestellte am Hauptsitz in der «Wankdorf City». Gleichzeitig wird der Berner Bahnhof entlastet.

Die wichtigsten Neuigkeiten im Fahrplan 2026. SBB

Mehr internationale Züge

Auch das grenzüberschreitende Angebot wächst: Die SBB führen drei zusätzliche ICE-Direktverbindungen von und nach Chur ein. Neu fahren täglich vier Züge pro Richtung.

Auch im Verkehr mit Italien tut sich einiges: Zwischen Zürich und Milano verkehren künftig zwei zusätzliche Züge pro Richtung. Die Direktverbindung nach Bologna wird bis Florenz verlängert, der Sommerzug nach Genua fährt neu bis La Spezia. Zudem entsteht zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin ein durchgehender Stundentakt: Möglich machen das zwei neue EC-Züge nach Mailand und ein verlängertes IC2-Angebot bis Chiasso.

Bessere Verbindungen für Chur und Sarganserland

Ein weiterer Markttest betrifft das Zürcher Oberland: An Wochenenden werden zwei S15-Züge ab Rapperswil bis Chur verlängert, am Abend verkehren sie zurück bis Niederweningen. Erste Fahrten sind für September 2025 geplant, weitere folgen ab Mitte Dezember an Winterwochenenden. Ebenfalls neu hält der IR35 zwischen Bern und Chur in Flums – das verbessert die Erschliessung des Sarganserlands.

Du kannst dich einbringen – so geht das Beim Fahrplanentwurf kann sich die Bevölkerung äussern und Änderungen vorschlagen.

Die Vernehmlassung dauert vom 23. Mai bis 9. Juni. In dieser Zeit wird der Fahrplan im Internet unter www.oev-info.ch veröffentlicht.

Rückmeldungen können im Internet unter diesen Link eingereicht werden. Mehr anzeigen

Auch im Raum Basel wird das Angebot deutlich verbessert: Der IR36 Basel–Zürich hält neu in Stein-Säckingen und Möhlin und bindet beide Orte direkt an den Flughafen Zürich an. Der IR37 bedient zusätzlich Gelterkinden. Zwischen Liestal und Basel SBB wird ein S-Bahn-Viertelstundentakt eingeführt – unter anderem mit der neuen Linie S33. Die bisherigen EC-Verbindungen ab Interlaken Ost bzw. Zürich nach Dortmund und Hamburg entfallen.

Für Nachtzugreisende bringt der neue Fahrplan mehr Komfort: Auf den Verbindungen nach Hamburg, Amsterdam und Wien werden moderne Nightjet-Züge mit Mini Cabins sowie eigenen Toiletten und Duschen eingesetzt.

Die Fahrplananpassungen wurden gemeinsam mit Transportunternehmen und Regionen erarbeitet. Welche davon ab dem 14. Dezember 2025 tatsächlich umgesetzt werden, entscheidet sich im Herbst.