Vorher-Nacher-Vergleich Über diese fünf Fahrplan-Änderungen können sich Bahnfans besonders freuen

Petar Marjanović

11.12.2025

So sieht es aus, wenn SBB-Angestellte den Fahrplan wechseln.
So sieht es aus, wenn SBB-Angestellte den Fahrplan wechseln.
KEYSTONE

Der neue Fahrplan bringt Bahnreisenden neue Linien. blue News hat sich angeschaut, wie die interessantesten Änderungen aussehen.

Petar Marjanović

11.12.2025, 15:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der europäische Fahrplanwechsel bringt in der Schweiz vor allem dichtere Takte auf wichtigen Strecken wie Basel–Biel und mehr Intercity-Verbindungen zwischen Zürich und Chur.
  • Neu entstehen mehrere Nachtzüge, unter anderem Bern–Zürich–Flughafen sowie Fribourg/Sion–Genf, wodurch frühe Flüge besser erreichbar werden.
  • Zudem gibt es neue internationale Angebote. Der TGV Lausanne–Marseille verkehrt häufiger, zwischen Brig–Berlin verkehrt ein neuer Direkt-ICE. Und Zürich kann umsteigefrei bis nach Livorno fahren.
Mehr anzeigen

Am Sonntag wechselt ganz Europa den Fahrplan. blue News hat sich angeschaut, welche Änderungen schweizweit besonders ins Auge stechen – und über welche neuen Verbindungen sich Pendlerinnen und Touristen am meisten freuen können.

Basel–Biel: Halbstundentakt ist zurück

Vorher: Aktuell gibt es zwischen Basel und Biel nur stündlich eine Verbindung via Delémont im Kanton Jura. Dazwischen verkehrt eine zweite Verbindung mit Umsteigen in Olten. Grund: In diesem Jahr wurde an mehreren Stellen an der Jurabahn gebaut. Unter anderem entstanden Doppelspurabschnitte, zudem wurden Bahnhöfe modernisiert, damit sie die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllen.

Neu: Zwischen Basel–Delémont–Biel verkehrt ab dem Fahrplanwechsel wieder im Halbstundentakt ein Schnellzug. Der IR56 endet in Biel, der IC51 verkehrt weiter nach Lausanne, womit Basel wieder eine umstiegsfreie Verbindung in die Romandie erhält.

Zwischen Basel–Biel verkehrt der ICN wieder halbstündlich auf der Jurabahn.
Zwischen Basel–Biel verkehrt der ICN wieder halbstündlich auf der Jurabahn.
KEYSTONE

Zürich–Chur: Halbstundentakt ganztags

Vorher: Zwischen Zürich und Chur verkehrt der IC3 mit Halt in Sargans und Landquart. Bislang fuhr der Zug im Stundentakt (Abfahrt xx:38 in Zürich). Zu Hauptverkehrszeiten gab es den Zug zusätzlich im Halbstundentakt (Abfahrt xx:07 Uhr in Zürich).

Neu: Die SBB teilen mit, dass es neu mehr IC3-Verbindungen gibt, womit es werktags häufiger einen Halbstundentakt zwischen Zürich und Chur gibt. «Häufiger» heisst: Es kommen einzelne neue Verbindungen hinzu. So verkehrt von Zürich nach Chur neu bereits um 06:07 Uhr ein Intercity. Skifahrer*innen kommen also früher auf die Piste. Einen durchgehenden Halbstundentakt gibt es damit allerdings weiterhin nicht. Am Wochenende verkehrt zudem ein weiterer Direktzug zwischen Genf–Bern–Zürich–Chur.

Vorsicht in der Stadt Zürich

  • Nach zwei guten Nachrichten fügen wir an dieser Stelle eine grosse Warnung ein für all jene, die in der Stadt Zürich unterwegs sein werden: In Zürich wird sich im Fahrplan der Tramlinien fast alles ändern.
  • Grund dafür ist die Komplettsperrung der Haltestelle HB/Bahnhofquai. Das hat zur Folge, dass sehr viele Tramlinien neue Wege fahren und teilweise neu nummeriert wurden.
  • Wer einen Ausflug in die Stadt Zürich plant, sollte sich deshalb früh genug über den Fahrplan informieren und sich nicht auf gewohnte Linienführungen verlassen.
Mehr anzeigen

Neuer Nachtzug Bern–Zürich

Vorher: Wer heute von Bern nach Zürich wollte oder am Zürcher Flughafen einen frühen Flieger nehmen wollte, konnte erst um 04:18 Uhr einen langsamen Interregio-Zug nehmen. Er kam erst um 05:41 Uhr am Flughafen an, womit besonders günstige und frühe Flüge kaum erreichbar waren.

Neu: An Wochenenden verkehrt neu der IRN1. Das ist eine neue Nachtzugsgattung, die ab dem kommenden Fahrplanwechsel eingeführt wird. Der Zug verlässt Bern um 03:00 Uhr in Richtung Winterthur und erreicht den Zürcher Flughafen um 04:16 Uhr. Das ist früh genug, um die ersten Flieger zu nehmen, die gegen 6 Uhr abheben. Umgekehrt verkehrt von Zürich nach Bern neu der IRN1 um 02:02 Uhr, womit Partyleute aus der Bundesstadt länger in Zürich feiern können.

Zürich → Bern

01:40
Winterthur
01:59
Zürich HB
02:02
Zürich HB
Bahn-2000-Strecke
02:32
Olten
02:34
Olten
03:04
Bern

Bern → Zürich

03:00
Bern
Bahn-2000-Strecke
03:27
Olten
03:32
Olten
04:03
Zürich HB
04:05
Zürich HB
04:11
Zürich Oerlikon
04:32
Winterthur

Neuer Nachtzug: Fribourg/Wallis–Genf

Vom neuen Nachtzugsnetz profitieren nicht nur «Üsserschwiizer», wie Walliser*innen die Restschweiz bezeichnen. Auch in der Romandie sind zwei neue Linien geplant.

Vorher: Wer von Sion her zum Flughafen Genf reisen wollte, hatte mit dem Zug keine Chance, die ersten Flieger zu erwischen. Die früheste Verbindung fuhr um 04:30 Uhr in Sion ab und erreichte den Flughafen um 06:44 Uhr. In Fribourg sieht die Situation aktuell etwas besser aus: Mit dem Nachtzug der S-Bahn konnte man den Genfer Flughafen immerhin bereits um 05:49 Uhr erreichen. Das war aber oft zu knapp für die ersten Flieger.

Neu: Die Westschweiz erhält mit dem REN1 und REN9 ebenfalls Nachtverbindungen am Wochenende. Die REN1 verlässt Fribourg um 02:26 Uhr und erreicht den Genfer Flughafen um 04:15 Uhr. Der andere Nachtzug verlässt um 02:09 Uhr Sion und erreicht den Genfer Flughafen um 04:23 Uhr. Dazwischen halten die Züge an mehreren Orten, darunter Palézieux/Montreux und Lausanne.

Häufiger: TGV Lausanne–Marseille 

Der TGV zwischen Lausanne und Marseille (F) verkehrt noch häufiger.
Der TGV zwischen Lausanne und Marseille (F) verkehrt noch häufiger.
KEYSTONE

Vorher: Bislang fuhr ab Lausanne und Genf nur während der Sommermonate Juli und August ein TGV-Schnellzug in die französische Mittelmeerküstenstadt Marseille. Dieser Zug fuhr nicht nur umsteigefrei, sondern auch besonders schnell: Statt zwei Mal umzusteigen und fünf bis sechs Stunden Reisezeit bedeutete der TGV-Direktzug eine Reisezeit von 4:18 h. Konsequenz: Mit dem Zug konnte man bereits um Mittag in Marseille ein Restaurant besuchen.

Neu: Der TGV wird neu bereits in den Monaten April bis Oktober fahren. Im Fahrplan ist er jeweils von Donnerstag bis Montag eingetragen. Davon können auch einige Regionen der Deutschschweiz profitieren. So ist es zum Beispiel für Berner*innen möglich, den 06:04-Uhr-Zug nach Genf zu nehmen und dort auf den TGV umzusteigen. Ankunft in Marseille: 12:10 Uhr.

Weitere internationale Fahrplanänderungen 

  • Brig–Berlin: Wer viel Sitzfleisch hat, erhält neu von Brig (07:45 Uhr) bzw. Bern (09:04 Uhr) eine direkte ICE-Verbindung in die deutsche Hauptstadt Berlin (Ankunft 17:34 Uhr). Der Zug ersetzt die aktuelle Verbindung Interlaken–Berlin.
  • Der bisherige Eurocity Zürich–Genua (Abfahrt 10:33 in Zürich, Ankunft um 15:52 Uhr) verkehrt neu bis nach Livorno. Er benötigt dafür zwar fast neun Stunden. Zwischen Genua und Livorno verkehrt der Zug aber auf der eindrucksvollen Strecke entlang der Mittelmeerküste und bietet am Abend einen beeindruckenden Sonnenuntergang.
  • Wer in Österreich unterwegs ist, dürfte sich über die Eröffnung der Koralmbahn freuen: Sie verbindet Graz und Klagenfurt und verkürzt die Fahrtzeit von aktuell über drei Stunden auf 41 Minuten.
Mehr anzeigen

Mehr zum Thema:

SBB präsentieren neuen Nachtzug von Zürich nach Hamburg

SBB präsentieren neuen Nachtzug von Zürich nach Hamburg

Die SBB haben am Donnerstag in Zürich ihren neusten Nachtzug präsentiert. Der Nightjet der neuen Generation ist zwischen Zürich und Hamburg unterwegs und soll mehr Komfort bieten. In der Politik sind die Nachtzüge umstritten. Erst kürzlich sprach sich der Ständerat gegen eine Subvention der geplanten Verbindung Zürich-Malmö aus. Als nächstes befindet der Nationalrat über das Geschäft. Ab Frühling 2026 sollen die Züge nach Südschweden fahren – unterstützt mit 10 Millionen Franken des Bundes.

04.12.2025

