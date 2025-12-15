Störung bei Basel +++ Erste Probleme mit neuem Fahrplan – Zürich–Bern fiel aus

  1. Privatkunden
Petar Marjanović

15.12.2025

Philipp Dahm berichtet aus Zürich über den grossen Fahrplanwechsel.

15.12.2025

Wer Bahn und Bus fährt, muss sich seit Sonntag an einen neuen Fahrplan gewöhnen. An mehreren Linien gibt es grössere Veränderungen. blue News berichtet, wie der Wechsel ablief.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

15.12.2025, 06:24

15.12.2025, 07:47

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 07.00 Uhr

    Zürich: «Am Central wirds eng»

    Autofahrer*innen aufgepasst. Der Fahrplanwechsel beeinflusst nicht nur Pendler. Auch die Autofahrende müssen die Augen offen halten. Am Zürcher Central steht Personal, welches den Verkehr regeln soll.

    Fahrplanwechsel: Situation am Central

    15.12.2025

  • 06.55 Uhr

    Ausfall und Verspätung in Basel

    In Basel verspäten sich zwei Züge wegen eines Unfalls. 
    zvg

    Weitere Komplikationen gibt es in der Region Basel. Da können zwei französische Regiozüge nach Mulhouse und Strasbourg nicht nach Fahrplan fahren. Die SBB geben einen Personenunfall als Grund an. Die Bahnstrecke werde voraussichtlich bis 10.00 Uhr eingeschränkt bleiben. 

  • 06.40 Uhr

    Entwarnung für Autofahrende

    Die Ruhe vor dem Sturm: blue News Redaktor Philipp Dahm steht am Montagmorgen vor dem Hauptbahnhof Zürich. 

    Er will wissen, ob der Fahrplanwechsel ohne Probleme über die Bühne rollt und mach sich ein erstes Bild vor Ort.

    Fahrplanwechsel: Lage am Bahnhofquai in Zürich

    15.12.2025

  • Montag, 06.21 Uhr

    Erste Probleme im neuen Fahrplan

    Der Fahrplanwechsel hat nicht überall einen reibungslosen Betrieb ermöglicht. Am Montagmorgen fiel der Pendlerzug IC1 Zürich–Bern–Genf aus. Betroffen war der Zug mit Abfahrt um 05.19 Uhr in Zürich.

    Pendlerinnen und Pendler aus Zürich mussten auf einen späteren Zug ausweichen und trafen mit rund 30 Minuten Verspätung in Bern ein. Immerhin wurde in Olten der IC61 fünf Minuten später in Richtung Bern abgefertigt, sodass die Reisenden ihr Ziel dennoch erreichen konnten.

    Der IC1 Zürich–Bern fiel aus und hielt deshalb nicht in Olten.
    blue News

    Bereits am Sonntagmorgen kam es zu Problemen: Der EuroCity Basel–Bern–Brig mit Abfahrt um 10.30 Uhr verkehrte nicht durch den Lötschberg-Basistunnel, sondern über die Bergstrecke. Dadurch traf der Zug mit über 20 Minuten Verspätung in Brig ein und hielt nicht in Visp.

  • So historisch war die Zürcher Jungfernfahrt der Tram 51

    Der Tag geht in die Geschichtsbücher ein: Zum allerersten Mal fährt um 5.13 Uhr die Tram 51 durch Zürich. Erwarten Tram-Fans auf dem Perron die Jungfernfahrt in Altstetten Nord? Wie ist die Stimmung an Bord? blue News ist mitgefahren – damit du es nicht musst.

    So historisch war die Zürcher Jungfernfahrt der Tram 51

    14.12.2025

  • Sonntag, 14. Dezember 2025, 16.15 Uhr

    SBB zieht erste positive Bilanz zum Fahrplanwechsel

    Der Betrieb mit dem neuen Fahrplan ist nach Angaben der SBB am Sonntag gut angelaufen. Die grosse Bewährungsprobe stehe aber am Montag mit dem Pendlerverkehr noch bevor.

    Es habe seit dem Fahrplanwechsel am Sonntagmorgen keine Zwischenfälle oder Komplikationen gegeben, sagte ein SBB-Mediensprecher am Sonntag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

    Auch der VCS beider Basel zog am Sonntag eine positive Bilanz. Um 09.45 Uhr nahm erstmals die S33 ihre Fahrt von Basel SBB nach Liestal auf. Mit dem Vierspurausbau und dem Fahrplanwechsel verkehrt der Zug neu im Viertelstundentakt zwischen den beiden Bahnhöfen. Das Ausbauprojekt bezeichneten die SBB als das Grösste in dieser Gegend seit 20 Jahren.

    Vorher-Nacher-Vergleich. Über diese fünf Fahrplan-Änderungen können sich Bahnfans besonders freuen

    Vorher-Nacher-VergleichÜber diese fünf Fahrplan-Änderungen können sich Bahnfans besonders freuen

    «Nun sind endlich die positiven Auswirkungen der vielen grossen und teils umstrittenen Ausbauten spürbar», schrieb der VCS beider Basel am Sonntag dazu. Auf der Eröffnungsfahrt waren auch Mitglieder beider Kantonsregierungen und zwei Dutzend VCS-Mitglieder dabei.

    Mit dem Ausbau können die Direktverbindungen zwischen Basel und Lausanne wieder aufgenommen werden. Zwischen Biel und Basel profitieren Reisende ab heute von einem Halbstundentakt. Einmal pro Stunde fährt der Zug weiter nach Lausanne.

  • 14. Dezember 2025

    SBB lancieren direkten Zug von Brig nach Berlin

    Die SBB und die Deutsche Bahn haben zum Fahrplanwechsel neue Direktzüge zwischen dem Wallis und Deutschland eingeführt. Am Sonntag tauften die beiden Unternehmen in Brig einen ICE symbolisch auf den Namen «Matterhorn».

    «In Zukunft können die Kunden von Brig aus direkt, bequem und ohne Umsteigen nach Mannheim, Frankfurt und Berlin reisen. Umgekehrt ist das Wallis für Touristen aus Frankfurt, Dortmund, Köln, Bremen, Berlin und Hamburg direkt erreichbar», fassten die SBB in einer Mitteilung vom Sonntag zusammen.

    In den letzten zehn Jahren sei die Zahl der grenzüberschreitenden Reisenden zwischen der Schweiz und Deutschland um mehr als 50 Prozent gestiegen, hiess es in der Mitteilung der SBB weiter. Mittlerweile würden täglich mehr als 50 direkte Züge in jede Richtung zwischen den beiden Ländern verkehren.

  • 12. Dezember 2025

    ÖV in der Schweiz vor historischem Fahrplanwechsel

    Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag erleben die Schweizer ÖV-Kunden zahlreiche Neuerungen. Auf der Strecke Basel-Olten wird mit dem Vierspurausbau eines der grössten Ausbauprojekte in Betrieb gehen. In Zürich ändert das ganze Tramnetz und es locken neue Nachtzüge.

    Der Vierspurausbau in Liestal auf der Strecke Basel-Olten sei Teil des grössten Bahnausbaus in der Nordwestschweiz seit 20 Jahren und soll die Pünktlichkeit verbessern, teilten die SBB nach Abschluss der Bauarbeiten Ende November mit. Neuerungen gibt es mit einem Halbstundentakt zwischen Biel und Basel. Zusätzlich verkehren freitags und samstagnachts Züge zwischen Bern, Olten, Zürich und Winterthur.

    In Zürich wird das Tramnetz umfassend umgestaltet; mehrere Linien erhalten neue Streckenführungen und am historischen Bahnhofquai ruht der Betrieb für ein Jahr komplett. Die Tourismusregionen im Berner Oberland, Graubünden, der Innerschweiz und dem Wallis werden stärker frequentiert und in Solothurn verspricht ein neues Buskonzept einen «grossen Wurf» für die Region.

