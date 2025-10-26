Fahrzeug fängt plötzlich Feuer – und brennt komplett aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Domat/Ems GR Fahrzeug fängt plötzlich Feuer – und brennt komplett aus

Lea Oetiker

26.10.2025

Das Fahrzeug brannte vollständig aus.
Das Fahrzeug brannte vollständig aus.
Kantonspolizei Graubünden

Während einer Fahrt in Domat/Ems ist am Samstagvormittag ein landwirtschaftliches Fahrzeug in Brand geraten. Der Fahrer und seine Tochter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Lea Oetiker

26.10.2025, 08:37

In Domat/Ems GR hat am Samstagvormittag ein landwirtschaftliches Fahrzeug während der Fahrt Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Verletzt wurde niemand.

Ein 31-jähriger Landwirt war gegen 10 Uhr mit seiner Tochter unterwegs, als er auf der Via Zeus im Gebiet Scudriel Rauch aus dem mit Mist beladenen Motorkarren steigen sah.

An einer weniger steilen Stelle brachte er das Fahrzeug zum Stillstand und entdeckte Flammen unter der Fahrerkabine. Er und seine Tochter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und alarmierten die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Chur stand der Motorkarren bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte gelöscht werden, das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus. 

Die Polizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Meistgelesen

Rekord-Kartoffelernte stellt die Branche vor neue Probleme
Trump tanzt bei Landung in Malaysia +++ Kamala Harris deutet Präsidentschaftskandidatur an
Fahrzeug fängt plötzlich Feuer – und brennt komplett aus
Leidet bei Odermatt jetzt der Riesenslalom unter dem Abfahrtshunger?
Noah Dettwiler wird nach Crash vor dem Rennen ins Spital geflogen