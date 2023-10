Ein Mann hat sich im Raum Bern gegenüber einer Frau als Polizist ausgegeben und sie sexuell belästigt. (Symbolbild) Imago

Ein Mann hat sich im Raum Bern als Polizist in Zivil ausgegeben und eine Frau in sein Auto gelockt. Während der Fahrt belästigte er sie sexuell. Nun ist er zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann hat sich im Oktober 2022 im Raum Bern als Polizist in Zivil ausgegeben und eine Frau sexuell belästigt.

Die Staatsanwaltschaft hat den Mann der Freiheitsberaubung, mehrfacher Amtsanmassung, Hausfriedensbruchs sowie sexueller Belästigung schuldig gesprochen.

Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 7000 Franken verurteilt. Mehr anzeigen

Ein Mann hat sich im Raum Bern als Polizist ausgegeben und eine Frau sexuell belästigt. Innerhalb eines Tages hat er dabei gleich gegen mehrere Gesetze verstossen. Nun wurde er von der Staatsanwaltschaft für seine Vergehen verurteilt, wie «20min» berichtete.

Im Oktober 2022 gab er sich gegenüber einer Frau, die mit ihrem Freund in dessen parkierten Auto sass, als Polizist in Zivil aus. Für eine Ausweiskontrolle verlangte er ihren Reisepass. Da sich dieser aber in der Wohnung ihrer Schwester befand und der Mann polizeiliche Befugnisse vortäuschte, stieg sie in das Auto des falschen Beamten um.

Rund acht Minuten dauerte die Fahrt. Während dieser belästigte der Mann sie sexuell: Er legte seine Hand auf ihren Oberschenkel und ergriff zwei bis drei Mal ihre Hand. Auch die Wohnung der Schwester betrat er erneut unter dem Vorwand, er sei Polizist.

Bedingte Geldstrafe von 7000 Franken

Nun wurde der Mann wegen Freiheitsberaubung, mehrfacher Amtsanmassung, Hausfriedensbruchs sowie sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe von 7000 Franken verurteilt. Die Strafe ist bedingt auf zwei Jahre und tritt erst in Kraft, wenn er erneut straffällig wird. Mit Sicherheit bezahlen muss er gemäss «20min» aber rund 3400 Franken, bestehend aus mehreren Bussen und Gebühren.

Der Fake-Polizist spreche nur mässig Deutsch, obwohl er seit 14 Jahren in der Schweiz lebt. Zudem habe er 29 Einträge im Betreibungsregister mit einem Gesamtbetrag von rund 51'800 Franken.

Kein Landesverweis wegen Härtefallklausel

Trotzdem muss er das Land nicht verlassen. Die Staatsanwaltschaft begründet dies, weil er vier Kinder hat und es sich daher um einen Härtefall handle. Zudem habe er keine Vorstrafen.

Die Kantonspolizei Bern schreibt auf Anfrage von «20min», Polizist*innen in Zivil müssen sie sich jederzeit unaufgefordert ausweisen können. Wer unsicher sei, soll bei einer Polizeiwache anrufen und fragen, ob die Person als Mitarbeitende bekannt ist.