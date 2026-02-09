Fake-Schönheitsärztin tritt nun als Coachin auf

Diese Frau gab sich zuerst als Ärztin aus. Jetzt möchte sie als Neuro Coachin durchstarten. zvg

Nach einer Haftstrafe wegen Betrugs und Urkundenfälschung ist eine ehemalige Fake-Schönheitsärztin erneut geschäftlich aktiv – diesmal als Life- und Neuro-Coachin. Recherchen werfen erneut Fragen zu Seriosität und Kontrolle auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine wegen Betrugs und Urkundenfälschung verurteilte Litauerin, die sich jahrelang illegal als Schönheitsärztin ausgab, ist nun als selbsternannte «Life & Neuro Coach» wieder geschäftlich tätig.

Recherchen zeigen, dass sie mit fragwürdigen Awards, gefälschten Medienauftritten und unklaren Zertifikaten Vertrauen aufbaut und weiterhin Produkte aus der Beauty-Branche verkauft.

Fachleute warnen vor unseriösen Coaching-Angeboten und verweisen darauf, dass der Beruf in der Schweiz nicht geschützt ist und Missbrauch rechtlich schwer zu ahnden bleibt. Mehr anzeigen

Sie nannte sich «Doktorin der Ästhetik» – doch nach mehreren missratenen Eingriffen flog sie 2023 auf. Die heute 44-jährige Litauerin hatte sich jahrelang als Schönheitsärztin in der Schweiz ausgegeben und zwischen 2021 und 2023 zahlreiche Behandlungen durchgeführt. Dabei verwendete sie Botox und Hyaluron – Substanzen, die in der Schweiz ausschliesslich ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind.

Um Vertrauen zu gewinnen, täuschte sie ihre Kundschaft mit gefälschten Diplomen einer österreichischen Universität. Die illegalen Eingriffe führte sie im Aargau und im Zürcher Limmattal durch.

Das Bezirksgericht Brugg zog im Dezember 2025 die Reissleine: zweieinhalb Jahre unbedingte Freiheitsstrafe, eine ambulante Massnahme sowie eine Geldstrafe. Die Frau wurde unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung schuldig gesprochen.

Neustart als «Award-Winning Life & Neuro Coach»

Doch damit offenbar nicht genug. Neue Recherchen zeigen: Die Verurteilte ist inzwischen wieder geschäftlich aktiv – diesmal als Coachin, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Auf ihrer Website präsentiert sie sich als «Award-Winning Life & Neuro Coach». Ihre Ausbildung will sie bei der International Coaching Federation (ICF) absolviert haben, zwei Zertifikate datieren vom Februar und Mai 2025.

Auf ihrer Internetseite schreibt sie: «Dieses Zertifikat bestätigt Lauras fundierte Ausbildung in Neurocoaching, Mindset-Arbeit, Unterbewusstseins-Transformation und Breathwork.» Und weiter heisst es, eine Methode «vereint neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit emotionaler Intelligenz, Körperarbeit und intuitivem Feingefühl».

Ganz losgelassen hat sie die Beauty-Welt offenbar nicht: Zusätzlich verkauft sie eigene Schönheitsprodukte.

Awards mit Beigeschmack

Bereits im April 2025 erhielt sie ihren ersten Preis als «Innovative Life & Neuro Coach of the Year» – überreicht an einer Gala in Aserbaidschan. Veranstalter war ein zwielichtiges Unternehmen, das Luxus-Events organisiert.

Kurz darauf folgte die nächste Auszeichnung: «Best Life & Neuro Coach in der Schweiz». Dahinter steckt die Website evergreenawards.com, die jährlich Hunderte Awards an Menschen aus aller Welt vergibt. Wer die Seite betreibt, ist unklar.

Fake-Forbes und falsche Medienauftritte

Im November wurde die Frau in Dubai zu einer der «Top 50 Beautiful and Famous Women of the World» gekürt. Wie diese Wahl zustande kam – offen.

Auf ihrer Website prangt sie zudem auf den Titelseiten von «Elle» und «Forbes». Doch ein Klick entlarvt die Bilder als Fälschungen: Die Seiten sind billige Kopien, die angebliche «British Forbes» existiert gar nicht.

Auch ihre Medienreferenzen sind fragwürdig. Sie behauptet, auf über 450 Nachrichtenseiten erschienen zu sein – darunter ABC, NBC, CBS, Fox News und Associated Press. Eine weitere Täuschung.

Ganz ohne echte Medien war sie allerdings nicht: 2025 trat sie in deutschen Regional-TV-Sendern und bei einem aserbaidschanischen Fernsehsender auf – als Expertin für Neuro-Coaching.

«Relevantes Problem in der Branche»

Psychologin und Business-Coachin Noora Al-Rubai, Vorstandsmitglied der Swiss Society for Coaching Psychology (SSCP), warnt: «Unseriöse oder zumindest fragwürdige Anbieterinnen und Anbieter stellen derzeit ein relevantes Problem in der Branche dar.»

Sie nennt klare Warnzeichen für problematische Angebote: Transparente, überprüfbare Ausbildungen, idealerweise mit psychologischem Hochschulabschluss

Klare Abgrenzung zwischen Coaching, Beratung und Psychotherapie

Keine Heils- oder Erfolgsversprechen

Nachvollziehbare Methoden

Mitgliedschaft in anerkannten Fachverbänden (SSCP, FSP, BSO) Mehr anzeigen

Preis als Warnsignal

Auch der Preis könne ein Alarmsignal sein. Üblich seien in der Schweiz 180 bis 300 Franken pro Stunde. «Auffällig hohe Preise, aggressive Verkaufsstrategien oder Paketangebote mit Vorauszahlung können problematisch sein», so Al-Rubai.

Die umstrittene Coachin verlangt 250 Franken pro Stunde – verkauft laut eigenen Aussagen jedoch meist Pakete: Zehn Sitzungen kosten 2300 Franken.

Beruf nicht geschützt

Das Kernproblem: Der Beruf Coach ist in der Schweiz nicht geschützt. Der Markteintritt ist entsprechend einfach. «Online-Marketing und internationale Zertifikate mit unklarem Qualitätsstandard erleichtern es, eine professionelle Fassade aufzubauen», sagt Al-Rubai.

Auch die Aargauer Staatsanwaltschaft bestätigt die Grauzone. Sprecher Adrian Schuler sagt: «Da der Beruf nicht geschützt ist, müsste man für eine Verurteilung nachweisen, dass jemand konkret geschädigt wurde.»

