Das Hauptziel des Kaufes ist es, zu verhindern, dass ausländische Investoren die für die Region wichtigen Bergbahnen übernehmen. Das Unternehmen Vail Resorts soll am Kauf des Skigebiets Flims Laax Falera – auch Weisse Arena genannt – interessiert sein. Der US-Ski-Gigant hat schon Crans Montana und Andermatt gekauft sowie mehrere Winter-Destinationen in Österreich.
Wenn die Gemeinden Laax (am Freitag) und Flims (am Sonntag) ebenfalls zustimmen, soll die Infrastruktur der Weissen Arena an eine gemeinsame Finanzgesellschaft der drei Gemeinden verkauft werden. Die Bergbahnen würden die Anlagen danach zurückpachten.
Für Falera bedeutet das Ja zum Kauf eine Investition über 10 Millionen Franken. Dazu sagten die Stimmberechtigten 206 Mal Ja und 5 Mal Nein. Damit sei Geschichte geschrieben worden, sagte der Gemeindepräsident Norbert Good (parteilos). Er dankte ausserdem für die rekordhohe Beteiligung an der Versammlung. 221 Stimmberechtigte standen vor dem Lokal Schlange, so viele wie noch nie.
