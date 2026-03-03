Die Beschuldigten gaben sich jeweils als Bauarbeiter aus. Symbolbild: Keystone

Unter dem Vorwand von Bauarbeiten sollen zwei Männer gezielt alleinlebende Senioren getäuscht und bestohlen haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Zürich Anklage erhoben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Männer sollen zwischen Juni und November 2024 in mehreren Kantonen insgesamt 18 Einbruchdiebstähle bei meist alleinlebenden Senioren begangen haben.

Die Beschuldigten verschafften sich unter dem Vorwand angeblicher Dachschäden Zutritt zu Wohnungen und entwendeten dabei Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 300'000 Franken.

Die Staatsanwaltschaft fordert für einen Angeklagten 60 Monate Freiheitsstrafe und neun Jahre Landesverweisung, für den zweiten 36 Monate teilbedingt und sieben Jahre Landesverweisung. Mehr anzeigen

Anfang November 2024 ist in Greifensee ZH eine 84-jährige alleinlebende Frau Opfer eines Raubdelikts geworden. Mitte April 2025 verhaftete die Kantonspolizei Zürich schliesslich zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von heute 39 Jahren.

Im Zuge der Ermittlungen konnten den beiden Beschuldigten weitere Vermögensdelikte zur Last gelegt werden, wie die Oberstaatsanwaltschaft Zürich in einer Mitteilung schreibt. Demnach hat die Staatsanwaltschaft nun die Strafverfahren abgeschlossen und vor wenigen Tagen beim Bezirksgericht Meilen Anklage erhoben.

Gemäss Anklage sollen sich die Beschuldigten zwischen Anfang Juni und Anfang November 2024 in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Basel-Landschaft in insgesamt 18 Fällen Zutritt zu privaten Liegenschaften verschafft haben. Die Wohnungen befanden sich jeweils in Nachbarschaft einer Baustelle.

Raubgut im Wert von 300'000 Franken

Die Beschuldigten gaben gegenüber den betagten, mehrheitlich alleinlebenden Geschädigten an, bei ihren Arbeiten auf der benachbarten Baustelle Schäden auf den Dächern der betreffenden Liegenschaften entdeckt zu haben, die zu Wassereintritten führen könnten. Daraufhin boten sie an, diese Schäden genauer anzuschauen und zu beheben.

Kaum hatten die Senioren ihnen Zutritt gewährt, sollen sie das erschlichene Vertrauen ausgenutzt, die Geschädigten gezielt abgelenkt und in einem unbeobachteten Moment Deliktsgut im Gesamtwert von insgesamt knapp 300’000 Franken entwendet haben. Einem der Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, beim Vorfall von Anfang November 2024 in Greifensee Gewalt gegen die Frau angewendet zu haben, um an Wertgegenstände aus einem Tresor zu kommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem einen Beschuldigten banden- und gewerbsmässigen Diebstahl sowie Raub vor und beantragt dem Gericht eine unbedingte Freiheitsstrafe von 60 Monaten sowie eine Landesverweisung von 9 Jahren. Dem anderen Beschuldigten wirft sie banden- und gewerbsmässigen Diebstahl vor und beantragt eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 36 Monaten sowie eine Landesverweisung von 7 Jahren.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.