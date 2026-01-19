  1. Privatkunden
Seniorin bestohlen und weggestossen Luzerner Polizei warnt vor dreister Handwerker-Betrugsmasche 

Dominik Müller

19.1.2026

Die Luzerner Polizei macht auf eine dreiste Betrugsmasche aufmerksam.
Symbolbild: Keystone
Symbolbild: Keystone

Die Luzerner Polizei warnt vor dreisten Betrugsversuchen in Sursee. Zwei Männer konnten sich Zutritt zu einer Wohnung verschaffen – eine 76-Jährige wurde dabei ausgeraubt.

Dominik Müller

19.01.2026, 16:35

19.01.2026, 16:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei unbekannte Männer verschafften sich in Sursee LU unter falschem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 76-Jährigen und beraubten sie.
  • In einem zweiten Fall gaben sich die Täter als Spendensammler aus, wurden jedoch abgewiesen.
  • Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.
Mehr anzeigen

Am Montagmittag klingelten zwei Unbekannte bei zwei Wohnungen im Gebiet Kottenmatte in Sursee LU. Die beiden Männer gaben sich in einem Fall als Handwerker und in einem weiteren Fall als Spendensammler aus.

In einem Fall verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung einer 76-jährigen Frau, indem sie vorgaben, die Heizungen zu kontrollieren, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt. Dabei entwendeten sie Bargeld und flüchteten. Die Geschädigte wurde dabei gemäss Mitteilung zu Boden gestossen. Sie wurde vom Rettungsdienst 144 kontrolliert.

In einem weiteren Fall gaben sie sich als Spendensammler aus, wurden jedoch abgewiesen.

Polizei sucht Zeugen

Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben oder Beobachtungen zu den mutmasslichen Tätern machen können. Die Männer sind demnach 20 bis 25 Jahre alt und sprachen gebrochen Deutsch. Einer der Männer war schlank, hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Der andere Mann hatte eine feste Statur und trug eine schwarze Jacke mit Jeanshosen.

Die Luzerner Polizei warnt vor falschen Handwerkern oder Betrügern, die derzeit unterwegs sind. Bei unklaren Situationen wird gebeten, umgehend die Polizei zu informieren.

